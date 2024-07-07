https://ria.ru/20240707/trava-1958103232.html

На Кубани в бухте Инал загорелась сухая трава

На Кубани в бухте Инал загорелась сухая трава - РИА Новости, 08.07.2024

На Кубани в бухте Инал загорелась сухая трава

Сухая трава загорелась в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-07T23:20

2024-07-07T23:20

2024-07-08T00:31

происшествия

туапсинский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Сухая трава загорелась в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. По данным ведомства, пожар произошел в воскресенье вечером. Установлено, что произошло возгорание сухой растительности. Как позднее сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратных метров, проводится эвакуация людей из ближайших баз отдыха."Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 0,6 гектаров", — написал Бойко в Telegram-канале.Для ликвидации пожара задействовали 65 человек и 9 единиц техники.

https://ria.ru/20240610/mchs-1951941771.html

туапсинский район

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, туапсинский район, краснодарский край