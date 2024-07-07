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На Кубани в бухте Инал загорелась сухая трава - РИА Новости, 08.07.2024
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23:20 07.07.2024 (обновлено: 00:31 08.07.2024)
https://ria.ru/20240707/trava-1958103232.html
На Кубани в бухте Инал загорелась сухая трава
На Кубани в бухте Инал загорелась сухая трава - РИА Новости, 08.07.2024
На Кубани в бухте Инал загорелась сухая трава
Сухая трава загорелась в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-07T23:20
2024-07-08T00:31
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Сухая трава загорелась в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. По данным ведомства, пожар произошел в воскресенье вечером. Установлено, что произошло возгорание сухой растительности. Как позднее сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратных метров, проводится эвакуация людей из ближайших баз отдыха.&quot;Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 0,6 гектаров&quot;, — написал Бойко в Telegram-канале.Для ликвидации пожара задействовали 65 человек и 9 единиц техники.
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туапсинский район
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край
На Кубани в бухте Инал загорелась сухая трава

Спасатели тушат сухую траву в бухте Инал на Кубани, угрозы частным домам нет

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Сухая трава загорелась в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел в воскресенье вечером. Установлено, что произошло возгорание сухой растительности.
Как позднее сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратных метров, проводится эвакуация людей из ближайших баз отдыха.
«

"Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 0,6 гектаров", — написал Бойко в Telegram-канале.

Для ликвидации пожара задействовали 65 человек и 9 единиц техники.
Работы по ликвидации ландшафтного пожара в Ботлихском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
В Дагестане выросла площадь пожара, где горит сухая трава
10 июня, 13:48
 
ПроисшествияТуапсинский районКраснодарский край
 
 
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