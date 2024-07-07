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На Кубани в бухте Инал загорелась сухая трава
На Кубани в бухте Инал загорелась сухая трава - РИА Новости, 08.07.2024
На Кубани в бухте Инал загорелась сухая трава
Сухая трава загорелась в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-07T23:20
2024-07-07T23:20
2024-07-08T00:31
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Сухая трава загорелась в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. По данным ведомства, пожар произошел в воскресенье вечером. Установлено, что произошло возгорание сухой растительности. Как позднее сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратных метров, проводится эвакуация людей из ближайших баз отдыха."Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 0,6 гектаров", — написал Бойко в Telegram-канале.Для ликвидации пожара задействовали 65 человек и 9 единиц техники.
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туапсинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край
На Кубани в бухте Инал загорелась сухая трава
Спасатели тушат сухую траву в бухте Инал на Кубани, угрозы частным домам нет
КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Сухая трава загорелась в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел в воскресенье вечером. Установлено, что произошло возгорание сухой растительности.
Как позднее сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратных метров, проводится эвакуация людей из ближайших баз отдыха.
«
"Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 0,6 гектаров", — написал Бойко в Telegram-канале.
Для ликвидации пожара задействовали 65 человек и 9 единиц техники.