https://ria.ru/20240707/tolchenov-1957997412.html

Сергей Толченов: Москва готова принять визит нового президента Индонезии

Сергей Толченов: Москва готова принять визит нового президента Индонезии - РИА Новости, 07.07.2024

Сергей Толченов: Москва готова принять визит нового президента Индонезии

Назначенный чрезвычайным и полномочным послом России в Индонезии Сергей Толченов в интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной, которое стало его... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T13:00

2024-07-07T13:00

2024-07-07T13:00

индонезия

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Назначенный чрезвычайным и полномочным послом России в Индонезии Сергей Толченов в интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной, которое стало его первым общением с прессой после прибытия в Джакарту в конце июня, заявил о готовности России принять с визитом избранного президента Индонезии Прабово Субианто, а также выразил надежду, что новый глава индонезийского государства продолжит самостоятельную и независимую политику страны. Дипломат также позитивно оценил отказ Индонезии подписать итоговый документ конференции по Украине в Швейцарии, порекомендовав индонезийскому руководству в своем стремлении выступить посредником по украинскому конфликту проводить официальный диалог с Москвой, в том числе донеся индонезийскую мирную инициативу по Украине до российского руководства.— Вы прибыли в Джакарту в качестве главы российской дипмиссии в конце июня. Мы вас поздравляем с назначением. Пожалуйста, расскажите, как бы вы описали нынешние отношения Москвы и Джакарты, и на каких их аспектах, как сейчас ожидается, вы сосредоточитесь?— Прежде всего, большое спасибо за поздравления. Для меня это, конечно, большая честь – быть назначенным послом в такой крупной и важной стране, как Республика Индонезия. Тем более, что я работаю в нашем посольстве в Джакарте не впервые, но в этот раз приехал уже в новом качестве, на должность посла.Что касается наших двухсторонних отношений с Индонезией, то для их описания можно использовать самые разные эпитеты. Если оглядываться в прошлое, то стоит говорить о том, что это давние, традиционно дружественные отношения. В следующем году мы будем отмечать 75-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Естественно, вместе с партнерами будем подводить итоги, и уверен, что это будут итоги "со знаком плюс". Если же отталкиваться от сегодняшнего дня, то стоит говорить, что это отношения, которые ориентированы в будущее. Потому что и Россия, и Индонезия видят друг в друге интересных партнеров и нацелены на развитие сотрудничества по самому широкому спектру направлений. Это и политический диалог, и вопросы безопасности, военного взаимодействия, экономической кооперации, гуманитарных связей, включая культуру, образование. Можно говорить о том, что это целый комплекс разносторонних связей.Посольство – это часть министерства иностранных дел, и для нас политика и дипломатическая сфера, наверное, кажутся со стороны более актуальными. Но мы прекрасно знаем, что то же министерство иностранных дел, и, соответственно, мы, как его представительство за рубежом, являемся координаторами всей внешнеполитической деятельности. Поэтому выбрать какое-то одно направление и только на нем сосредоточиться у нас не получится. Мы будем заниматься всем тем перечнем направлений и вопросов, которые упомянул. Тем более, что мы здесь не одни. Имеется торговое представительство, Российский центр науки и культуры, работают представители ряда ведомств, например, министерства сельского хозяйства, министерства экономического развития Российской Федерации, и их число будет только пополняться. Здесь есть, наконец, наши российские корреспонденты. Спасибо вашей редакции, руководству РИА Новости за то, что они также направили вас сюда и решили открыть представительство.Так что можно говорить, что здесь формируется своего рода, как говорят в Индонезии, Tim Rusia ("Команда России" по-индонезийски – ред.). Она и будет решать все эти задачи под политическим руководством посольства, которое будет задавать генеральное направление. Мы не склонны кого-то подменять, а наоборот – готовы работать в команде, помогать друг другу и решать весь спектр поставленных задач.— Как бы вы охарактеризовали внешнюю политику Индонезии? Можно ли сказать, что в Тихоокеанском регионе, который продолжает оставаться ареной сражения за влияние, Индонезия сохраняет свою непредвзятость, а также готова продолжать диалог с Россией?— Говоря о политике Индонезии, я бы ее сформулировал, опять же с учетом нынешней геополитической обстановки, как независимую и самостоятельную. То есть эта страна готова проводить внешнюю политику, основываясь на своих национальных интересах, а не слушая какие-либо подсказки из-за рубежа, точнее, учитывая, что мы говорим о государстве-архипелаге, подсказки из-за океана, где очень любят выдавать другим какие-то рекомендации, наставления и прочее. Я уже достаточно давно сделал такой вывод: индонезийцы играют "от себя".Конечно, нужно говорить о том, что здесь – в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Индонезия относится к тому достаточно большому числу стран, которые по-прежнему видят в России интересного партнера и готовы с нами сотрудничать. Ведь все-таки мы не только являемся неотъемлемой составной частью этого региона, но и подавляющее большинство регионалов воспринимает Россию как вполне определенную силу, которая помогает выстроить баланс интересов, помогает странам проводить вот такую самостоятельную политику. Россия не позволяет оказывать на страны АТР давление, навязывать далекие от национальных интересов взгляды. Со своей стороны, мы тоже заинтересованы в том, чтобы развивать связи с Индонезией, и готовы сотрудничать по самым разным направлениям.— В Индонезии в этом году прошли выборы президента страны, на них победил Прабово Субианто, не раз в прошлом посещавший Россию в качестве министра обороны. Как вы считаете, что можно ожидать от него во внешней политике, в том числе по российскому направлению? И считаете ли вы, что возможен его очередной визит в Россию уже в качестве избранного президента или президента?— Задачей-минимум вижу то, чтобы новый президент Индонезии, по крайней мере, продолжал проводить ту самостоятельную политику, о которой я уже говорил. Уверен, что он будет придерживаться независимого политического курса и доброжелательного отношения к нашей стране, поддержит курс на взаимовыгодное сотрудничество.Действительно, Субианто неоднократно бывал в нашей стране, в том числе несколько лет назад участвовал в Параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Убежден, что будем готовы принять его с новым визитом как после инаугурации в качестве президента Республики Индонезия, так и до этого события.В принципе, обмен визитами лидеров – это нормальная практика в межгосударственных отношениях. В России побывали многие индонезийские главы государств, начиная Сукарно и заканчивая нынешним президентом Джоко Видодо. Президент Российской Федерации Владимир Путин тоже приезжал в Индонезию в сентябре 2007 года. Поэтому мы готовы прорабатывать эти вопросы. Другое дело, что мы должны получить некий четкий сигнал от индонезийской стороны, что избранный президент хочет поехать в Россию. И, разумеется, нужно иметь некий запас времени для того, чтобы подготовить такой визит – это событие не рядовое, оно требует определенного содержательного наполнения, которое должны будут проработать соответствующие ведомства. Готовы этим заниматься, но еще раз подчеркну, мы ждем соответствующих сигналов от индонезийской стороны.— На "Диалоге Шангри-Ла" в Сингапуре Субианто повторно заявил, что Индонезия выступает с мирной инициативой по Украине. Чуть позже у него состоялся разговор с Зеленским, во время которого инициатива была категорически отвернута. Имел ли место разговор с российской стороной? Открыта ли Россия для посреднических действий со стороны Джакарты и Субианто лично?— На мой взгляд, этот вопрос в определенной степени связан с предыдущим. Когда выдвигается какая-то дипломатическая инициатива по урегулированию некой кризисной ситуации, она все-таки должна быть доведена до обеих сторон. В данном случае, действительно, гражданина Зеленского подвели к избранному президенту Индонезии Прабово Субианто в Сингапуре, и они разговаривали по этой тематике. Но с российской стороной, с российским президентом такого контакта пока не было. Соответственно, мы знаем об этой инициативе, как принято говорить, из открытых источников: из газет, со слов неких заинтересованных лиц. А в таких серьезных делах важно знать нюансы и детали. Поэтому мы все-таки рассчитываем, что если указанная инициатива будет и далее продвигаться, то индонезийская сторона и избранный президент найдут возможность официально и напрямую донести ее до сведения российского руководства. По крайней мере, именно так поступил Видодо, когда два года назад тоже пытался выступить в качестве посредника при решении кризиса на Украине. И тогда, летом 2022 года, он был и в Москве, и в Киеве, где обсуждал этот вопрос.Если говорить в более общем ключе, то, как уже неоднократно говорил и министр иностранных дел России Сергей .Лавров, и президент Российской Федерации Владимир Путин, мы не отказываемся ни от каких предложений зарубежных государств по содействию в урегулировании кризиса. Таких инициатив было выдвинуто уже много. Но здесь важно исходить из того, что подобные инициативы должны учитывать национальные интересы России по обеспечению нашей безопасности, по соблюдению прав русскоязычного населения на Украине, они должны принимать во внимание ситуацию на земле. Также, как буквально на днях подчеркнул Путин, должны учитываться и те договоренности, которые ранее были достигнуты нами с украинцами на предыдущих стадиях двухсторонних контактов. Эти условия, на которых возможно решение данного вопроса, президент Российской Федерации называл и в своем выступлении в МИД России, и в общении с журналистами по итогам своего недавнего азиатского турне, завершившегося во Вьетнаме.— В прошлом месяце Индонезия объявила, что не будет посылать никого из Джакарты для участия в конференции по Украине в Швейцарии, и ограничилась отправкой туда посла в стране. В МИД Индонезии также подчеркнули, что на подобных конференциях должны присутствовать все стороны. Как вы оцениваете этот шаг Джакарты?— Разумеется, мы позитивно оцениваем этот шаг индонезийских партнеров, особенно то, что они не присоединились к итоговому документу, который был принят на "сходке" в Бюргенштоке. Уверены, что наши партнеры понимают, что на таких мероприятиях должны быть не только представлены все заинтересованные стороны, но и все они должны участвовать в формулировании повестки переговоров. Совершенно однозначно, что обсуждаться там должна не приказавшая долго жить формула гражданина Зеленского, а более насущные вопросы, которые важны и для нас, и для других участников переговоров. Это неоднократно подчеркивали и наш глава МИД, и президент Российской Федерации. Главная задача, которая стоит сейчас, это не поставить подписи под некой формулой, а найти пути к действительно устойчивому урегулированию этого серьезного кризиса на условиях, которые российская сторона неоднократно озвучивала.— Вы считаете, что наши индонезийские партнеры это осознают?— Да, мы в этом уверены, и мы видим это в их действиях.— Ожидается ли участие Индонезии в саммите стран БРИКС в Казани? Было ли отправлено приглашение, и если да, то был ли ответ?— Мы всегда считали и по-прежнему считаем Индонезию очень сильным кандидатом для вступления в БРИКС. Но в прошлом году на саммите этого объединения в Йоханнесбурге индонезийская сторона приняла решение пока воздержаться от присоединения. Поэтому в нынешней ситуации, насколько я понимаю, они смогут принять участие только в том сегменте казанского саммита, который называется "БРИКС плюс/аутрич". К участию в этом формате приглашаются страны-партнеры, которые заинтересованы во взаимодействии с БРИКС. Насколько я знаю, пока приглашения этой категории возможных участников мероприятия в Казани не направлялись. Соответсвенно, если такое приглашение будет сделано, будем ждать реакции индонезийской стороны.— Одной из крупных тем наших двусторонних отношений остается туризм. Уже второй год ведутся переговоры о повторном запуске прямых рейсов, обе стороны открыто выступают за их возобновление. В чем же проблема? Почему пока этого сделать не удалось?— Если использовать спортивную терминологию, то в этом вопросе мяч находится на индонезийской стороне. С одной стороны, наши индонезийские партнеры действительно говорят о своей заинтересованности в возобновлении прямого авиасообщения. С другой – пока не видно практических шагов по созданию условий для того, чтобы полеты между Россией и Индонезией возобновились. Насколько мне известно, российские авиаперевозчики готовы направлять сюда свои самолеты. Весь вопрос сейчас упирается в то, что местная сторона пока не может создать условия, необходимые для их приема и обслуживания. Речь идет как о заправке топливом, так и о возможности проводить расчеты – за топливо, другие аэропортовые услуги, в том числе и за продажу билетов. Есть ощущение, что индонезийские компании и банки, которые вовлечены в этот процесс, по-прежнему опасаются вторичных западных санкций. Мы пока ждем, когда же они все-таки предложат конкретные шаги, которые позволят решить эти проблемы. Уверен, что после этого вопрос о возобновлении прямого сообщения может быть переведен в практическую плоскость, и мы вновь увидим самолеты российских авиакомпаний на Бали.— Как ранее заявил министр туризма Индонезии, страна может подключить карточки "МИР" для оплаты турсбора на Бали в августе. А когда Индонезия может полноценно запустить их на своей территории? Не помешают ли санкции США?— Вопрос по картам "МИР" стоит адресовать, прежде всего, индонезийской стороне. Читал интервью министра туризма и креативной экономики Сандиаго Уно с вами. Насколько понял и интерпретировал его слова, индонезийская сторона заинтересована в использовании карт в "МИР" для решения своей вполне утилитарной задачи – чтобы российские туристы могли без проблем оплачивать туристический сбор, приезжая на Бали. Но опять же, мы понимаем, что функционал карт "МИР" не ограничен только этим. Если и когда такие карты начнут действовать в Индонезии, то находящиеся здесь российские граждане смогут использовать их для самых различных целей. Это позволит им решать целый ряд вопросов, связанных с оплатой своего пребывания.Мы давно предлагали индонезийской стороне вариант с тем, чтобы местные банки начали принимать карты российской платежной системы "МИР". Алгоритм действий для этого был разъяснен. Следует предполагать, что банковские структуры Индонезии пока побаиваются работать с нами. Они смотрят, как на это отреагируют на Западе. Но им стоит быть решительнее, если они все-таки заинтересованы в том, чтобы количество российских туристов в Индонезии возросло. Уверен, что когда наши граждане поймут, что в этой стране можно свободно пользоваться российскими платежными картами, они более активно и с большим интересом сюда поедут. Ведь им не нужно будет вести большое количество наличной валюты или использовать какие-то иные средства.Поэтому ждем, когда индонезийская страна все-таки "созреет" для решения этой проблемы. Готовы сделать все, что нужно будет с нашей стороны, оказать необходимую поддержку.— Когда стоит ожидать открытия российского генконсульства на Бали?— Как в нашей системе принято говорить, вопрос находится на продвинутой стадии рассмотрения. Но убежден, что до конца текущего года такое решение будет принято.С другой стороны, нужно все-таки понимать, что, даже после приезда сюда генерального консула и его сотрудников, потребуется определенное время для того, чтобы генеральное консульство официально открылось, чтобы оно было способно выполнять весь набор консульских функций. Как показывает практика, и на примере недавнего процесса открытия нашего Генерального консульства в таиландском Пхукете, на это нужно достаточно длительное время. Речь идет об одном, двух, может быть даже трех годах. Необходимо осуществить подбор помещений, приведение их в надлежащее состояние, поставку оборудования.Поэтому даже после того, как наши коллеги приедут на остров Бали, на определенный и достаточно длительный период основным пунктом оказания консульских услуг останется все-таки консульский отдел здесь, в посольстве России в Джакарте. А коллеги на Бали будут постепенно все больше и больше вопросов брать на себя.А если говорить в целом, то появление наших консульских представителей на Бали в любом случае окажет большое влияние на ситуацию, поскольку неотложные вопросы они смогут решать непосредственно на месте. Нашим гражданам не потребуется обращаться каждый раз в консульский отдел в Джакарте, а моим сотрудникам не нужно будет периодически срочно вылетать на Бали. Думаю, что они, конечно, с интересом это сделают. Но, тем не менее, им не придется туда часто ездить, чтобы решать не терпящие отлагательства задачи.— А сколько россиян сейчас проживают на острове Бали?— По имеющейся у нас информации, на нынешний момент в Индонезии находятся порядка пятидесяти тысяч российских граждан, из них 80% – на Бали. К сожалению, более полной статистики мы дать не можем, по одной простой причине: в соответствии с российским законодательством, постановка на консульский учет россиян, которые приезжают за рубеж, является абсолютно добровольным делом. Поэтому у нас на консульском учете стоят буквально несколько сотен человек, а реально в стране проживают десятки тысяч. Но тем не менее, вне зависимости от того, состоят они на учете или нет, они – наши граждане, и мы оказываем им необходимое внимание и содействие.— Что бы вы хотели сказать об Индонезии и России в заключение?— Хочется выразить надежду, что нашим гражданам интересна такая страна, как Индонезия, с которой мы давно связаны. Помню, в советские времена были даже песни про Индонезию и ее многочисленные острова. Не вижу никаких оснований, чтобы с тех пор и до нынешних времен наше весьма позитивное отношение к этой весьма дружественной и доброжелательной нации изменилось. Поэтому я уверен, что у нас есть все для того, чтобы связи между нашими странами развивались. И не только по официальной линии – многие думают, что посольство только ее и представляет. Нет, мы заинтересованы в том, чтобы развивались отношения между простыми людьми, чтобы индонезийские граждане как можно чаще посещали Россию – в качестве студентов, туристов или для налаживания бизнеса.Соответственно, надеемся, что больше наших граждан будет приезжать сюда. Будет рады, если они смогут показать, что мы, россияне, открыты для контакта, открыты для сотрудничества, для взаимодействия. Это действительно самый хороший способ показать, что мы нормальная страна, которая готова к развитию дружественных связей со всем миром.Многие индонезийцы, с которыми успел пообщаться за две недели здесь, с удивлением говорят о своем позитивном опыте в России. Они рассказывают, что после того, как они побывали у нас и пообщались с нашими гражданами, для них стало сюрпризом, что мы – открытые, доброжелательные люди, что мы улыбаемся и готовы контактировать, общаться и дружить. Поэтому мне бы хотелось, чтобы именно в таком духе читатели вашего агентства воспринимали Индонезию: не как какую-то далекую загадку, а как дружественное государство, с которым, убежден, мы будем в течение предстоящих лет только развивать и укреплять двухсторонние отношения.

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Дарья Буймова

индонезия, прабово субианто, брикс, владимир путин, джоко видодо, бали, россия, в мире, интервью