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В зоопарке в вотчине Деда Мороза у пары яков родился теленок
В зоопарке в вотчине Деда Мороза у пары яков родился теленок - РИА Новости, 07.07.2024
В зоопарке в вотчине Деда Мороза у пары яков родился теленок
Теленок родился у пары яков в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T17:23
2024-07-07T17:23
2024-07-07T17:37
хорошие новости
великий устюг
светлана акулова
дед мороз
добрыня
московский зоопарк
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Теленок родился у пары яков в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "В нашем зоосаде в вотчине Деда Мороза, у заботливой пары яков Добрыни и Настеньки случилось радостное событие — на свет появился теленок", — написала она в Telegram-канале.Акулова рассказала, что в первые минуты после рождения ветеринары тщательно осмотрели новорожденного теленка и убедились, что он здоров. По ее словам, заботливая мать не отходит ни на шаг от своего малыша, охраняя его от любой опасности.
https://ria.ru/20240703/takin-1957110072.html
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великий устюг, светлана акулова, дед мороз, добрыня, московский зоопарк
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В зоопарке в вотчине Деда Мороза у пары яков родился теленок
В Великом Устюге у пары яков родился теленок