Рейтинг@Mail.ru
В зоопарке в вотчине Деда Мороза у пары яков родился теленок - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:23 07.07.2024 (обновлено: 17:37 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/telenok-1958055877.html
В зоопарке в вотчине Деда Мороза у пары яков родился теленок
В зоопарке в вотчине Деда Мороза у пары яков родился теленок - РИА Новости, 07.07.2024
В зоопарке в вотчине Деда Мороза у пары яков родился теленок
Теленок родился у пары яков в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T17:23
2024-07-07T17:37
хорошие новости
великий устюг
светлана акулова
дед мороз
добрыня
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958083939_4:0:820:459_1920x0_80_0_0_94fde6064515d2ea3aee9423129594f3.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Теленок родился у пары яков в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. &quot;В нашем зоосаде в вотчине Деда Мороза, у заботливой пары яков Добрыни и Настеньки случилось радостное событие — на свет появился теленок&quot;, — написала она в Telegram-канале.Акулова рассказала, что в первые минуты после рождения ветеринары тщательно осмотрели новорожденного теленка и убедились, что он здоров. По ее словам, заботливая мать не отходит ни на шаг от своего малыша, охраняя его от любой опасности.
https://ria.ru/20240703/takin-1957110072.html
великий устюг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958083939_106:0:718:459_1920x0_80_0_0_ad815a161960c53eb859a498985985a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий устюг, светлана акулова, дед мороз, добрыня, московский зоопарк
Хорошие новости, Великий Устюг, Светлана Акулова, Дед Мороз, Добрыня, Московский зоопарк
В зоопарке в вотчине Деда Мороза у пары яков родился теленок

В Великом Устюге у пары яков родился теленок

© Светлана Акулова/TelegramТеленок, родившийся у пары яков в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге
Теленок, родившийся у пары яков в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Светлана Акулова/Telegram
Теленок, родившийся у пары яков в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Теленок родился у пары яков в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
«

"В нашем зоосаде в вотчине Деда Мороза, у заботливой пары яков Добрыни и Настеньки случилось радостное событие — на свет появился теленок", — написала она в Telegram-канале.

Акулова рассказала, что в первые минуты после рождения ветеринары тщательно осмотрели новорожденного теленка и убедились, что он здоров. По ее словам, заботливая мать не отходит ни на шаг от своего малыша, охраняя его от любой опасности.
Детеныш редкого сычуаньского такина, родившийся в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Московском зоопарке родился детеныш редкого сычуаньского такина
3 июля, 14:36
 
Хорошие новостиВеликий УстюгСветлана АкуловаДед МорозДобрыняМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала