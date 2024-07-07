https://ria.ru/20240707/syn-1958056604.html

Сын Трампа планирует развивать бизнес на Ближнем Востоке

Сын Трампа планирует развивать бизнес на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.07.2024

Сын Трампа планирует развивать бизнес на Ближнем Востоке

Сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что планирует развивать бизнес на Ближнем Востоке. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T17:28

2024-07-07T17:28

2024-07-07T17:28

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что планирует развивать бизнес на Ближнем Востоке. В интервью британской газете Financial Times Эрик Трамп рассказал о проектах строительства гостиничного комплекса в Омане и небоскреба в саудовской Джидде. "Мы определенно будем заниматься другими проектами в этом регионе. В этом регионе наблюдается бурный рост, и он не прекратится в ближайшее время", - заявил сын бывшего президента США газете. Эрик Трамп рассказал газете о долгосрочных контрактах на 25-30 лет в регионе. Издание при этом пишет, что его отец - Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом рискует стать зависимым от иностранного влияния. Отвечая на вопрос газеты о том, не приведет ли это к конфликту интересов, сын бывшего президента заявил, что на данный момент нет, отметив, что "не имеет дел с иностранными правительствами" и Дональд Трамп "не у власти". Эрик Трамп подчеркнул, что, если его отец вернется в Белый дом, компания оценит влияние бизнеса на политику.

https://ria.ru/20231211/vlast-1914985610.html

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Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, ближний восток, оман, эрик трамп, дональд трамп