https://ria.ru/20240707/syn-1958056604.html
Сын Трампа планирует развивать бизнес на Ближнем Востоке
Сын Трампа планирует развивать бизнес на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.07.2024
Сын Трампа планирует развивать бизнес на Ближнем Востоке
Сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что планирует развивать бизнес на Ближнем Востоке. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T17:28
2024-07-07T17:28
2024-07-07T17:28
в мире
цены на нефть
сша
ближний восток
оман
эрик трамп
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148432/07/1484320761_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_3c56ebde17659af9cb662283c5b46e65.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что планирует развивать бизнес на Ближнем Востоке. В интервью британской газете Financial Times Эрик Трамп рассказал о проектах строительства гостиничного комплекса в Омане и небоскреба в саудовской Джидде. "Мы определенно будем заниматься другими проектами в этом регионе. В этом регионе наблюдается бурный рост, и он не прекратится в ближайшее время", - заявил сын бывшего президента США газете. Эрик Трамп рассказал газете о долгосрочных контрактах на 25-30 лет в регионе. Издание при этом пишет, что его отец - Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом рискует стать зависимым от иностранного влияния. Отвечая на вопрос газеты о том, не приведет ли это к конфликту интересов, сын бывшего президента заявил, что на данный момент нет, отметив, что "не имеет дел с иностранными правительствами" и Дональд Трамп "не у власти". Эрик Трамп подчеркнул, что, если его отец вернется в Белый дом, компания оценит влияние бизнеса на политику.
https://ria.ru/20231211/vlast-1914985610.html
https://ria.ru/20240105/tramp-1919875013.html
сша
ближний восток
оман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148432/07/1484320761_0:0:3112:2333_1920x0_80_0_0_99bda3ee2c7e6df8abc3e43c800b4499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, ближний восток, оман, эрик трамп, дональд трамп
В мире, Цены на нефть, США, Ближний Восток, Оман, Эрик Трамп, Дональд Трамп
Сын Трампа планирует развивать бизнес на Ближнем Востоке
FT: сын Трампа Эрик рассказал, как планирует развивать бизнес на Ближнем Востоке
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил
, что планирует развивать бизнес на Ближнем Востоке.
В интервью британской газете Financial Times Эрик Трамп рассказал о проектах строительства гостиничного комплекса в Омане
и небоскреба в саудовской Джидде
.
"Мы определенно будем заниматься другими проектами в этом регионе. В этом регионе наблюдается бурный рост, и он не прекратится в ближайшее время", - заявил сын бывшего президента США газете.
Эрик Трамп рассказал газете о долгосрочных контрактах на 25-30 лет в регионе.
Издание при этом пишет, что его отец - Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом рискует стать зависимым от иностранного влияния.
Отвечая на вопрос газеты о том, не приведет ли это к конфликту интересов, сын бывшего президента заявил, что на данный момент нет, отметив, что "не имеет дел с иностранными правительствами" и Дональд Трамп "не у власти". Эрик Трамп подчеркнул, что, если его отец вернется в Белый дом, компания оценит влияние бизнеса на политику.