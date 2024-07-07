https://ria.ru/20240707/stychki-1958108705.html

На манифестации в Париже начались стычки

На манифестации в Париже начались стычки - РИА Новости, 08.07.2024

На манифестации в Париже начались стычки

Стычки начались на манифестации сторонников левых на площади Республики в Париже, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-07T23:58

2024-07-07T23:58

2024-07-08T02:04

в мире

париж

франция

эммануэль макрон

парламентские выборы во франции — 2024

марин ле пен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863658811_0:60:3306:1920_1920x0_80_0_0_89052b9a7c0382c063f001747cf91e52.jpg

ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Стычки начались на манифестации сторонников левых на площади Республики в Париже, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие в черных масках стали забрасывать полицейских фейерверками и бутылками, произошли столкновения. В ответ сотрудники правоохранительных органов использовали газ. Манифестанты также жгут прокатные велосипеды рядом с площадью. На место прибыли пожарные, чтобы потушить огонь.Позднее полиция расчистила площадь от демонстрантов, на месте проведения манифестации остались горы мусора, на асфальте — выбитые стекла автобусных остановок.Более тысячи человек, поддерживающих левые силы, собрались в Париже в ожидании результатов второго тура парламентских выборов. Оглашение первых итогов толпа встретила ликованием. Демонстрация проходила мирно, однако позднее к ней присоединились сторонники фашистских групп. К площади были стянуты усиленные наряды полиции и водометы.Парламентские выборы во ФранцииВ республике в воскресенье прошел второй тур голосования на внеочередных выборах в Национальное собрание — нижнюю палату парламента. Как сообщил телеканал BFM TV, лидером оказалась коалиция левых партий "Новый народный фронт", она получает от 175 до 205 мест. На втором месте, предварительно, идет блок Эммануэля Макрона "Вместе", набирая от 150 до 175 мандатов. Третью строчку занимает правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", она может рассчитывать на 115-150 мест в парламенте.По итогам второго тура ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства.В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых получил 27,99%, коалиция Макрона стала третьей, набрав 20,04%.Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагалось, что в ходе "дуэлей" второго тура, где представители партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить. Свои кандидатуры сняли 224 претендента.Итоговые результаты МВД Франции опубликует к утру.

https://ria.ru/20240708/slutskij-1958110581.html

https://ria.ru/20240707/vybory-1958099061.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Протест во Франции после подсчета результатов выборов "Антифашистский" протест против Национального собрания после подсчета результатов выборов во Франции 2024-07-07T23:58 true PT268M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024, марин ле пен