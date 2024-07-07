https://ria.ru/20240707/stychki-1958108705.html
На манифестации в Париже начались стычки
На манифестации в Париже начались стычки - РИА Новости, 08.07.2024
На манифестации в Париже начались стычки
Стычки начались на манифестации сторонников левых на площади Республики в Париже, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-07T23:58
2024-07-07T23:58
2024-07-08T02:04
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марин ле пен
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ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Стычки начались на манифестации сторонников левых на площади Республики в Париже, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие в черных масках стали забрасывать полицейских фейерверками и бутылками, произошли столкновения. В ответ сотрудники правоохранительных органов использовали газ. Манифестанты также жгут прокатные велосипеды рядом с площадью. На место прибыли пожарные, чтобы потушить огонь.Позднее полиция расчистила площадь от демонстрантов, на месте проведения манифестации остались горы мусора, на асфальте — выбитые стекла автобусных остановок.Более тысячи человек, поддерживающих левые силы, собрались в Париже в ожидании результатов второго тура парламентских выборов. Оглашение первых итогов толпа встретила ликованием. Демонстрация проходила мирно, однако позднее к ней присоединились сторонники фашистских групп. К площади были стянуты усиленные наряды полиции и водометы.Парламентские выборы во ФранцииВ республике в воскресенье прошел второй тур голосования на внеочередных выборах в Национальное собрание — нижнюю палату парламента. Как сообщил телеканал BFM TV, лидером оказалась коалиция левых партий "Новый народный фронт", она получает от 175 до 205 мест. На втором месте, предварительно, идет блок Эммануэля Макрона "Вместе", набирая от 150 до 175 мандатов. Третью строчку занимает правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", она может рассчитывать на 115-150 мест в парламенте.По итогам второго тура ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства.В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых получил 27,99%, коалиция Макрона стала третьей, набрав 20,04%.Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагалось, что в ходе "дуэлей" второго тура, где представители партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить. Свои кандидатуры сняли 224 претендента.Итоговые результаты МВД Франции опубликует к утру.
https://ria.ru/20240708/slutskij-1958110581.html
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LIVE: Протест во Франции после подсчета результатов выборов
"Антифашистский" протест против Национального собрания
после подсчета результатов выборов во Франции
2024-07-07T23:58
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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024, марин ле пен
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024, Марин Ле Пен
На манифестации в Париже начались стычки
На манифестации сторонников левых на площади Республики в Париже начались стычки
ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Стычки начались на манифестации сторонников левых на площади Республики в Париже, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие в черных масках стали забрасывать полицейских фейерверками и бутылками, произошли столкновения. В ответ сотрудники правоохранительных органов использовали газ. Манифестанты также жгут прокатные велосипеды рядом с площадью. На место прибыли пожарные, чтобы потушить огонь.
Позднее полиция расчистила площадь от демонстрантов, на месте проведения манифестации остались горы мусора, на асфальте — выбитые стекла автобусных остановок.
Более тысячи человек, поддерживающих левые силы, собрались в Париже
в ожидании результатов второго тура парламентских выборов. Оглашение первых итогов толпа встретила ликованием. Демонстрация проходила мирно, однако позднее к ней присоединились сторонники фашистских групп. К площади были стянуты усиленные наряды полиции и водометы.
Парламентские выборы во Франции
В республике в воскресенье прошел второй тур голосования на внеочередных выборах в Национальное собрание — нижнюю палату парламента. Как сообщил телеканал BFM TV, лидером оказалась коалиция левых партий "Новый народный фронт", она получает от 175 до 205 мест. На втором месте, предварительно, идет блок Эммануэля Макрона
"Вместе", набирая от 150 до 175 мандатов. Третью строчку занимает правая партия Марин Ле Пен
"Национальное объединение", она может рассчитывать на 115-150 мест в парламенте.
По итогам второго тура ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства.
В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых получил 27,99%, коалиция Макрона стала третьей, набрав 20,04%.
Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагалось, что в ходе "дуэлей" второго тура, где представители партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить. Свои кандидатуры сняли 224 претендента.
Итоговые результаты МВД Франции
опубликует к утру.