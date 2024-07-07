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Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам - РИА Новости, 07.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 07.07.2024 (обновлено: 14:47 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/storm_shadow-1957964372.html
Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам
Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам - РИА Новости, 07.07.2024
Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам
Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow / SCALP и определили глубину пробития и дальность срабатывания над... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T06:33
2024-07-07T14:47
специальная военная операция на украине
storm shadow
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow / SCALP и определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением.&quot;Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow / SCALP. Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия. &lt;…&gt; Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв. Мы понимаем возможную глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности и какие применяются датчики цели&quot;, — сказал специалист.Кумулятивная часть ракеты Storm Shadow / SCALP представляет собой предмет цилиндрической формы около полуметра в длину с примерно таким же диаметром. Носовая часть — в виде воронки, направленной внутрь корпуса.По словам собеседника агентства, изучение ракеты российскими специалистами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.Как сообщал командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов, крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по американским навигационным спутникам.Президент Владимир Путин предупреждал, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, подчеркивал глава государства.
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Изучение российскими специалистами кумулятивной части ракет Storm Shadow
Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракет Storm Shadow/SCALP, определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. Ее изучение позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками, сообщил РИА Новости специалист по работе с вооружением.
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storm shadow, франция, великобритания, украина, владимир путин, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Storm Shadow, Франция, Великобритания, Украина, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины
Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам

Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow / SCALP и определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением.
«

"Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow / SCALP. Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия. <…> Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв. Мы понимаем возможную глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности и какие применяются датчики цели", — сказал специалист.

Российский военнослужащий о кассетном суббоеприпасе американской ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Российские специалисты изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS
5 июля, 06:55
Кумулятивная часть ракеты Storm Shadow / SCALP представляет собой предмет цилиндрической формы около полуметра в длину с примерно таким же диаметром. Носовая часть — в виде воронки, направленной внутрь корпуса.
По словам собеседника агентства, изучение ракеты российскими специалистами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.

Как сообщал командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов, крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по американским навигационным спутникам.
Президент Владимир Путин предупреждал, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, подчеркивал глава государства.
Устройство ракет Storm Shadow и ATACMS
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow

На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

Фрагменты ракет Storm Shadow

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

Фрагмент микросхемы от ракеты Storm Shadow

Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

© РИА Новости
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4 из 10
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США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS

США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS

Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

© РИА Новости
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6 из 10
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На фото: детонатор ракеты ATACMS.

Детонатор ракеты ATACMS

На фото: детонатор ракеты ATACMS.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

Кассетные боеприпасы (суббоеприпасы) ракеты ATACMS

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

Фрагменты ракет ATACMS

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: детонатор ракеты ATACMS.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеStorm ShadowФранцияВеликобританияУкраинаВладимир ПутинРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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