https://ria.ru/20240707/storm_shadow-1957964372.html

Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам

Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам - РИА Новости, 07.07.2024

Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам

Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow / SCALP и определили глубину пробития и дальность срабатывания над... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T06:33

2024-07-07T06:33

2024-07-07T14:47

специальная военная операция на украине

storm shadow

франция

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владимир путин

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow / SCALP и определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением."Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow / SCALP. Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия. <…> Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв. Мы понимаем возможную глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности и какие применяются датчики цели", — сказал специалист.Кумулятивная часть ракеты Storm Shadow / SCALP представляет собой предмет цилиндрической формы около полуметра в длину с примерно таким же диаметром. Носовая часть — в виде воронки, направленной внутрь корпуса.По словам собеседника агентства, изучение ракеты российскими специалистами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.Как сообщал командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов, крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по американским навигационным спутникам.Президент Владимир Путин предупреждал, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, подчеркивал глава государства.

https://ria.ru/20240705/atacms-1957544757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Изучение российскими специалистами кумулятивной части ракет Storm Shadow Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракет Storm Shadow/SCALP, определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. Ее изучение позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками, сообщил РИА Новости специалист по работе с вооружением. 2024-07-07T06:33 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

storm shadow, франция, великобритания, украина, владимир путин, россия, вооруженные силы украины