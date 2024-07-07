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США нарастили импорт беспилотников из ЕС - РИА Новости, 07.07.2024
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09:17 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/ssha-1957979704.html
США нарастили импорт беспилотников из ЕС
США нарастили импорт беспилотников из ЕС - РИА Новости, 07.07.2024
США нарастили импорт беспилотников из ЕС
США в мае нарастили импорт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Евросоюза до максимальных с сентября 1,2 миллиона долларов, а по сравнению с маем... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T09:17
2024-07-07T09:17
сша
евросоюз
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США в мае нарастили импорт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Евросоюза до максимальных с сентября 1,2 миллиона долларов, а по сравнению с маем прошлого года - в пять раз, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Покупки Штатами беспилотников у ЕС в мае 2024 года выросли почти в три раза к апрелю, до более чем 1,2 миллиона долларов. Это стало максимальным объемом поставок за месяц с сентября 2023 года, когда дронов было импортировано почти на 2 миллиона долларов. При этом по сравнению с маем прошлого года импорт вырос более чем в пять раз, с 240 тысяч долларов. Всего по итогам пяти месяцев этого года в США прибыло европейских беспилотников на 2,7 миллиона долларов против 2,3 миллиона годом ранее. Интересно, что до июня 2022 года Штаты не покупали у Евросоюза беспилотные летательные аппараты. За весь 2023 год ЕС поставили Штатам БПЛА на 8,6 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240311/oruzhie-1932214336.html
https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925974742.html
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сша, евросоюз, в мире
США, Евросоюз, В мире
США нарастили импорт беспилотников из ЕС

США в мае нарастили импорт беспилотников из Евросоюза в пять раз

© Фото : U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Natalie FiorilliБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Natalie Fiorilli
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США в мае нарастили импорт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Евросоюза до максимальных с сентября 1,2 миллиона долларов, а по сравнению с маем прошлого года - в пять раз, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Покупки Штатами беспилотников у ЕС в мае 2024 года выросли почти в три раза к апрелю, до более чем 1,2 миллиона долларов. Это стало максимальным объемом поставок за месяц с сентября 2023 года, когда дронов было импортировано почти на 2 миллиона долларов.
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При этом по сравнению с маем прошлого года импорт вырос более чем в пять раз, с 240 тысяч долларов. Всего по итогам пяти месяцев этого года в США прибыло европейских беспилотников на 2,7 миллиона долларов против 2,3 миллиона годом ранее.
Интересно, что до июня 2022 года Штаты не покупали у Евросоюза беспилотные летательные аппараты.
За весь 2023 год ЕС поставили Штатам БПЛА на 8,6 миллиона долларов.
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