https://ria.ru/20240707/ssha-1957979704.html

США нарастили импорт беспилотников из ЕС

США нарастили импорт беспилотников из ЕС - РИА Новости, 07.07.2024

США нарастили импорт беспилотников из ЕС

США в мае нарастили импорт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Евросоюза до максимальных с сентября 1,2 миллиона долларов, а по сравнению с маем... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T09:17

2024-07-07T09:17

2024-07-07T09:17

сша

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США в мае нарастили импорт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Евросоюза до максимальных с сентября 1,2 миллиона долларов, а по сравнению с маем прошлого года - в пять раз, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Покупки Штатами беспилотников у ЕС в мае 2024 года выросли почти в три раза к апрелю, до более чем 1,2 миллиона долларов. Это стало максимальным объемом поставок за месяц с сентября 2023 года, когда дронов было импортировано почти на 2 миллиона долларов. При этом по сравнению с маем прошлого года импорт вырос более чем в пять раз, с 240 тысяч долларов. Всего по итогам пяти месяцев этого года в США прибыло европейских беспилотников на 2,7 миллиона долларов против 2,3 миллиона годом ранее. Интересно, что до июня 2022 года Штаты не покупали у Евросоюза беспилотные летательные аппараты. За весь 2023 год ЕС поставили Штатам БПЛА на 8,6 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240311/oruzhie-1932214336.html

https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925974742.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, евросоюз, в мире