https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1957969783.html

Российские военные уничтожили две украинские установки ЗРК Patriot

Российские военные уничтожили две украинские установки ЗРК Patriot - РИА Новости, 07.07.2024

Российские военные уничтожили две украинские установки ЗРК Patriot

Минобороны опубликовало кадры уничтожения расчетом "Искандера" двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot в Одесской области. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T08:23

2024-07-07T08:23

2024-07-07T14:54

специальная военная операция на украине

одесская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения расчетом "Искандера" двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot в Одесской области."Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер" нанесен удар по позиции батареи зенитного ракетного комплекса "Пэтриот" ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК "Пэтриот" и радиолокационная станция "Жираф", — уточнили в ведомстве.Российские военные регулярно наносят удары по стоящим на вооружении ВСУ комплексам Patriot. Так, весной этого года Министерство обороны сообщало об уничтожении сразу нескольких этих американских систем ПВО на Украине. В марте за одну неделю военные вывели из строя сразу три комплекса. В апреле об уничтожении нескольких ЗРК сообщил журнал The Economist. В мае, согласно сообщению Минобороны, Вооруженные силы России поразили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве. В середине месяца ведомство доложило об уничтожении целого дивизиона американской системы ПВО.

https://radiosputnik.ru/20240707/trofei-1957969429.html

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россия

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Удар "Искандера" по позиции батареи украинского ЗРК Patriot в Одесской области Расчет "Искандера" нанес удар по позиции батареи украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Южное в Одесской области, уничтожены 2 пусковые установки Patriot и радиолокационная станция, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео. 2024-07-07T08:23 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

одесская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность