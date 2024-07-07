https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1957969783.html
Российские военные уничтожили две украинские установки ЗРК Patriot
Российские военные уничтожили две украинские установки ЗРК Patriot - РИА Новости, 07.07.2024
Российские военные уничтожили две украинские установки ЗРК Patriot
Минобороны опубликовало кадры уничтожения расчетом "Искандера" двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot в Одесской области. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T08:23
2024-07-07T08:23
2024-07-07T14:54
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения расчетом "Искандера" двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot в Одесской области."Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер" нанесен удар по позиции батареи зенитного ракетного комплекса "Пэтриот" ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК "Пэтриот" и радиолокационная станция "Жираф", — уточнили в ведомстве.Российские военные регулярно наносят удары по стоящим на вооружении ВСУ комплексам Patriot. Так, весной этого года Министерство обороны сообщало об уничтожении сразу нескольких этих американских систем ПВО на Украине. В марте за одну неделю военные вывели из строя сразу три комплекса. В апреле об уничтожении нескольких ЗРК сообщил журнал The Economist. В мае, согласно сообщению Минобороны, Вооруженные силы России поразили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве. В середине месяца ведомство доложило об уничтожении целого дивизиона американской системы ПВО.
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Удар "Искандера" по позиции батареи украинского ЗРК Patriot в Одесской области
Расчет "Искандера" нанес удар по позиции батареи украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Южное в Одесской области, уничтожены 2 пусковые установки Patriot и радиолокационная станция, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео.
2024-07-07T08:23
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РИА Новости
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одесская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили две украинские установки ЗРК Patriot
Российские военные уничтожили две установки ЗРК Patriot в Одесской области