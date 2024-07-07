https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1957968671.html
Российские военные, подбив БМП Bradley, взяли с нее трофейный комплекс РЭБ
Российские военные, подбив БМП Bradley, взяли с нее трофейный комплекс РЭБ - РИА Новости, 07.07.2024
Российские военные, подбив БМП Bradley, взяли с нее трофейный комплекс РЭБ
Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск "Юг", при помощи... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T08:06
2024-07-07T08:06
2024-07-07T08:21
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск "Юг", при помощи дронов поразили американскую боевую машину пехоты Bradley с экипажем и, добравшись до машины, забрали с нее трофейный РЭБ, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы данной бригады с позывным "Кучер". "Не так давно при ведении активных наступательных действий наш расчет (БПЛА - ред.) подбил Bradley… Когда появилась возможность, мы осмотрели данный аппарат на наличие погибших, раненых противника и обнаружили, и "затрофеили" такой нужный и важный для нас РЭБ, мы сняли его прям с башни и забрали себе", - рассказал собеседник агентства. По его словам, подбили американскую машину под Часовым Яром. "Кучер" также сообщил, что при атаке дронов на машину экипаж Bradley погиб.
https://ria.ru/20240613/robot-1952192520.html
https://ria.ru/20240610/dron-1951961005.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Российские военные, подбив БМП Bradley, взяли с нее трофейный комплекс РЭБ
Российские военные при помощи дронов поразили американскую боевую машину пехоты
ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск "Юг", при помощи дронов поразили американскую боевую машину пехоты Bradley с экипажем и, добравшись до машины, забрали с нее трофейный РЭБ, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы данной бригады с позывным "Кучер".
"Не так давно при ведении активных наступательных действий наш расчет (БПЛА - ред.) подбил Bradley… Когда появилась возможность, мы осмотрели данный аппарат на наличие погибших, раненых противника и обнаружили, и "затрофеили" такой нужный и важный для нас РЭБ, мы сняли его прям с башни и забрали себе", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, подбили американскую машину под Часовым Яром.
"Кучер" также сообщил, что при атаке дронов на машину экипаж Bradley погиб.