https://ria.ru/20240707/spetsialist-1957964729.html
Специалист объяснил, какую возможность откроет изучение ракет Storm Shadow
Специалист объяснил, какую возможность откроет изучение ракет Storm Shadow - РИА Новости, 07.07.2024
Специалист объяснил, какую возможность откроет изучение ракет Storm Shadow
Изучение европейской ракеты Storm Shadow/SCALP российскими специалистами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T07:04
2024-07-07T07:04
2024-07-07T08:34
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Изучение европейской ракеты Storm Shadow/SCALP российскими специалистами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками, рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением.Ранее кумулятивная боевая часть ракеты Storm Shadow попала в распоряжение российских специалистов."Мы уже знаем, на какой глубине должно находиться укрытие, чтобы обеспечить защиту от данного вида ракет", - сказал специалист.Storm Shadow поставляются Украине в рамках западной военной помощи. Ракета разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации) в мае 2023 года.
https://ria.ru/20240705/ustrojstvo-1957564621.html
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Изучение российскими специалистами кумулятивной части ракет Storm Shadow
Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракет Storm Shadow/SCALP, определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. Ее изучение позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками, сообщил РИА Новости специалист по работе с вооружением.
2024-07-07T07:04
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РИА Новости
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франция, великобритания, украина
Специальная военная операция на Украине, Франция, Великобритания, Украина
Специалист объяснил, какую возможность откроет изучение ракет Storm Shadow
Специалист: изучение Storm Shadow позволит принять контрмеры для защиты от низ