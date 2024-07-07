https://ria.ru/20240707/spetsialist-1957964729.html

Специалист объяснил, какую возможность откроет изучение ракет Storm Shadow

Специалист объяснил, какую возможность откроет изучение ракет Storm Shadow - РИА Новости, 07.07.2024

Специалист объяснил, какую возможность откроет изучение ракет Storm Shadow

Изучение европейской ракеты Storm Shadow/SCALP российскими специалистами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T07:04

2024-07-07T07:04

2024-07-07T08:34

специальная военная операция на украине

франция

великобритания

украина

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Изучение европейской ракеты Storm Shadow/SCALP российскими специалистами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками, рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением.Ранее кумулятивная боевая часть ракеты Storm Shadow попала в распоряжение российских специалистов."Мы уже знаем, на какой глубине должно находиться укрытие, чтобы обеспечить защиту от данного вида ракет", - сказал специалист.Storm Shadow поставляются Украине в рамках западной военной помощи. Ракета разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации) в мае 2023 года.

https://ria.ru/20240705/ustrojstvo-1957564621.html

франция

великобритания

украина

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Изучение российскими специалистами кумулятивной части ракет Storm Shadow Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракет Storm Shadow/SCALP, определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. Ее изучение позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками, сообщил РИА Новости специалист по работе с вооружением. 2024-07-07T07:04 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, великобритания, украина