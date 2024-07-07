Рейтинг@Mail.ru
Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных exit poll - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 07.07.2024 (обновлено: 00:47 08.07.2024)
https://ria.ru/20240707/smi-1958094656.html
Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных exit poll
Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных exit poll - РИА Новости, 08.07.2024
Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных exit poll
Президент Франции Эммануэль Макрон не обратится к населению в воскресенье после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов, пишет газета... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-07T21:58
2024-07-08T00:47
франция
в мире
парламентские выборы во франции — 2024
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949000356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_904065b8adb5d8f2311a3fee72dd6bd0.jpg
ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не обратится к населению в воскресенье после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов, пишет газета Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.&quot;Никакого выступления Макрона в воскресенье не предусмотрено&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что сейчас "глава государства изучает результаты выборов в законодательные органы по мере их опубликования по округам".Также газета со ссылкой на Елисейский дворец подчеркивает, что Макрон "как гарант государственных институтов будет уважать суверенный выбор французов".В республике сегодня прошел второй тур голосования на внеочередных выборах в парламент. Как сообщил телеканал BFM TV, лидером оказалась коалиция левых партий "Новый народный фронт", она получает от 175 до 205 мест. На втором месте, предварительно, идет блок Эммануэля Макрона "Вместе", набирая от 150 до 175 мандатов. Третью строчку занимает правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", она может рассчитывать на 115-150 мест в парламенте.Таким образом, по итогам второго тура ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства в Национальном собрании.В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона "Вместе" пришла третьей, набрав 20,04%.Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагалось, что в ходе "дуэлей" второго тура, где представители партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить. Как уточняется, свои кандидатуры сняли 224 претендента.Итоговые результаты МВД Франции опубликует к утру.
https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html
https://ria.ru/20240707/makron-1958091096.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Протест во Франции после подсчета результатов выборов
"Антифашистский" протест против Национального собрания после подсчета результатов выборов во Франции
2024-07-07T21:58
true
PT268M43S
Предварительные результаты выборов встретили овациями в штабе Соцпартии Франции
В штабе Соцпартии Франции, входящей в коалицию левых сил, предварительные результаты выборов встретили овациями
2024-07-07T21:58
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949000356_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_99c99da4037e29a02fd04d1dc9bab5bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, в мире, парламентские выборы во франции — 2024, эммануэль макрон
Франция, В мире, Парламентские выборы во Франции — 2024, Эммануэль Макрон
Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных exit poll

Макрон отказался от обращения к нации после первых результатов выборов

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не обратится к населению в воскресенье после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов, пишет газета Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
«

"Никакого выступления Макрона в воскресенье не предусмотрено", — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас "глава государства изучает результаты выборов в законодательные органы по мере их опубликования по округам".
Также газета со ссылкой на Елисейский дворец подчеркивает, что Макрон "как гарант государственных институтов будет уважать суверенный выбор французов".
Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в IV округе Парижа - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
С Францией покончено
Вчера, 23:23
В республике сегодня прошел второй тур голосования на внеочередных выборах в парламент. Как сообщил телеканал BFM TV, лидером оказалась коалиция левых партий "Новый народный фронт", она получает от 175 до 205 мест. На втором месте, предварительно, идет блок Эммануэля Макрона "Вместе", набирая от 150 до 175 мандатов. Третью строчку занимает правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", она может рассчитывать на 115-150 мест в парламенте.
Таким образом, по итогам второго тура ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства в Национальном собрании.
В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона "Вместе" пришла третьей, набрав 20,04%.
Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагалось, что в ходе "дуэлей" второго тура, где представители партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить. Как уточняется, свои кандидатуры сняли 224 претендента.
Итоговые результаты МВД Франции опубликует к утру.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Макрон прокомментировал текущие результаты парламентских выборов
Вчера, 21:27
 
ФранцияВ миреПарламентские выборы во Франции — 2024Эммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала