https://ria.ru/20240707/smi-1958094656.html

Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных exit poll

Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных exit poll - РИА Новости, 08.07.2024

Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных exit poll

Президент Франции Эммануэль Макрон не обратится к населению в воскресенье после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов, пишет газета... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-07T21:58

2024-07-07T21:58

2024-07-08T00:47

франция

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парламентские выборы во франции — 2024

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не обратится к населению в воскресенье после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов, пишет газета Figaro со ссылкой на Елисейский дворец."Никакого выступления Макрона в воскресенье не предусмотрено", — говорится в публикации.Отмечается, что сейчас "глава государства изучает результаты выборов в законодательные органы по мере их опубликования по округам".Также газета со ссылкой на Елисейский дворец подчеркивает, что Макрон "как гарант государственных институтов будет уважать суверенный выбор французов".В республике сегодня прошел второй тур голосования на внеочередных выборах в парламент. Как сообщил телеканал BFM TV, лидером оказалась коалиция левых партий "Новый народный фронт", она получает от 175 до 205 мест. На втором месте, предварительно, идет блок Эммануэля Макрона "Вместе", набирая от 150 до 175 мандатов. Третью строчку занимает правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", она может рассчитывать на 115-150 мест в парламенте.Таким образом, по итогам второго тура ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства в Национальном собрании.В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона "Вместе" пришла третьей, набрав 20,04%.Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагалось, что в ходе "дуэлей" второго тура, где представители партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить. Как уточняется, свои кандидатуры сняли 224 претендента.Итоговые результаты МВД Франции опубликует к утру.

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

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франция, в мире, парламентские выборы во франции — 2024, эммануэль макрон