https://ria.ru/20240707/slavyane-1957722168.html

"У славян такого не было". Кто на самом деле придумал день Ивана Купалы

"У славян такого не было". Кто на самом деле придумал день Ивана Купалы - РИА Новости, 07.07.2024

"У славян такого не было". Кто на самом деле придумал день Ивана Купалы

Православные верующие встречают Рождество Иоанна Предтечи. В народе часто говорят: "Иван Купала". Считается, что праздник существовал еще в дохристианские... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T08:00

2024-07-07T08:00

2024-07-07T08:09

религия

русская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные верующие встречают Рождество Иоанна Предтечи. В народе часто говорят: "Иван Купала". Считается, что праздник существовал еще в дохристианские времена и благополучно дожил до наших дней. Но так ли это?Без ИванаПрыжки через костер, танцы и хороводы всю ночь, плетение венков, русалки и водяные — часто организаторы массовых мероприятий намеренно делают акцент на языческих корнях дня Ивана Купалы. А в Сети разгораются споры, был ли вообще такой праздник.Неоязычники, к слову, скажут, что такого у них нет. Есть просто "Купала" — в честь одноименного божества. От корня "куп" — "соединение" — пошли, например, слова "совокупить" и "купность".Этот праздник, один из главных у древних славян, отмечали на третий день после летнего солнцестояния. А поскольку вычислить точную дату в те далекие времена представлялось сложным, "Купала" был плавающий — приблизительно 24 июня.Современные последователи Перуна и Велеса начинают праздновать еще засветло. У реки разводят костры. Так, считают они, происходит "свадьба огня и воды". Да и в целом Купала пронизан свадебной тематикой. Отсюда — распространенные обряды выбора суженого и плетения венков.Однако с неоязычниками кардинально не согласны ученые. Те настаивают: история славянского торжества настолько туманна, а достоверных источников так мало, что есть соблазн вольной трактовки. С определенностью можно утверждать одно — Купала был переходным периодом.Их в году насчитывалось несколько. Например, окончание жатвы — когда природа увядает, чтобы затем воскреснуть. Или солнцестояния — когда в народном сознании возникала некоторая неопределенность.Последнее могло породить у славян веру в кратковременное соединение двух миров — земного и потустороннего. Так и возникло представление о разгуле нечисти на Купалу.Но остается вопрос, откуда в названии праздника появился "Иван".Проповедовал даже в адуИ здесь на помощь приходит православная традиция. Дело в том, что в этот день христиане отмечают Рождество Иоанна Предтечи, крестившего Иисуса Христа.Писание гласит, что у первосвященника Иерусалимского храма Захарии и его жены Елисаветы, несмотря на преклонный возраст, не было детей. Это считалось в древнеиудейском обществе дурным знаком.И вот однажды, повествует евангелист Лука, во время богослужения Захарии явился ангел. "Услышана молитва твоя, — возвестил он, — и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя — Иоанн".Старик не поверил божьему посланнику, за что был лишен дара речи. Когда же младенец родился, родственники хотели назвать его Захарией. Но мать настояла на имени Иоанн."И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: "Иоанн имя ему". И все удивились", — свидетельствует апостол.После этого Захария вновь заговорил. "И ты, младенец, — обратился он к сыну, — наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему". Именно поэтому Иоанна еще именуют Предтечей, то есть предшествующем Спасителю.Христос же называл его "величайшим из рожденных женами". Поскольку, как поясняют священники, Креститель был последним из пророков и завершил приготовление человечества к принятию Нового завета. Кроме того, еще до прихода Мессии он показал миру идеал веры в течение всей своей жизни.Согласно Священному Преданию, после мученической кончины Предтеча проповедовал даже в аду. Уверял, что скоро туда придет Спаситель и освободит "тех, кто в душе откликнется на призыв Божий".Простое совпадениеИз-за близости дат возникло расхожее заблуждение, что Церковь заместила "Купалу" Рождеством Иоанна Крестителя. Но это, утверждают священнослужители, не так.Ведь Русь заимствовала календарь у Византии. К тому моменту он уже окончательно сформировался и не подвергался никаким изменениям. И уж тем более не адаптировался под языческие представления.Да и в целом в православном календаре нет дат, которые бы сдвигали исключительно в миссионерских целях. Поэтому близость славянского Купалы и христианского Рождества Иоанна Предтечи — простое совпадение.А появление современного праздника — Ивана Купалы — объясняется просто. В первые после Крещения Руси века проповедники говорили о недопустимости двоеверия: не мог человек одновременно совершать языческие обряды и оставаться истинным христианином.Но в народном сознании такое разделение затянулось на столетия. И судя по тому, насколько популярны купальские традиции сегодня, процесс не завершился.

https://ria.ru/20240623/troitsa-1954496522.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение