https://ria.ru/20240707/sirius-1958032216.html

Сириус получил награду за вклад и участие в выставке "Россия"

Сириус получил награду за вклад и участие в выставке "Россия" - РИА Новости, 07.07.2024

Сириус получил награду за вклад и участие в выставке "Россия"

Федеральная территория Сириус, расположенная на черноморском побережье, получила награду за вклад и участие в выставке-форуме "Россия", сообщили в администрации РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T15:06

2024-07-07T15:06

2024-07-07T21:09

выставка-форум "россия"

общество

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елена шмелева

владимир путин

вднх

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СИРИУС ,7 июл – РИА Новости. Федеральная территория Сириус, расположенная на черноморском побережье, получила награду за вклад и участие в выставке-форуме "Россия", сообщили в администрации пресс-службы территории. На выставке Сириус развернул два стенда, представляющих образовательные и научные объекты на федеральной территории, а также программы экологического и просветительского туризма. Церемония награждения участников выставки состоялась 6 июля, в их числе была федеральная территория. "Сириус получил награду за вклад в проведение выставки-форума "Россия". Благодарность главе администрации федеральной территории Дмитрию Плишкину вручил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин", - говорится в релизе пресс-службы федеральной территории. Также уточняется, что в январе на выставке состоялся день Сириуса, где председатель федеральной территории Елена Шмелева рассказала участникам об итоговых проектах 2023 года и новых планах. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля этого года. В течение всего времени проведения выставки для гостей были организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом.

https://ria.ru/20240706/vystavka-1957879438.html

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общество, россия, москва, максим орешкин, елена шмелева, владимир путин, вднх, выставка-форум "россия"