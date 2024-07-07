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Москвичам пообещали грозовые дожди и залповые ливни на следующей неделе - РИА Новости, 07.07.2024
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16:11 07.07.2024 (обновлено: 16:35 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/sinoptik-1958044913.html
Москвичам пообещали грозовые дожди и залповые ливни на следующей неделе
Москвичам пообещали грозовые дожди и залповые ливни на следующей неделе - РИА Новости, 07.07.2024
Москвичам пообещали грозовые дожди и залповые ливни на следующей неделе
Во вторник в Москве ожидаются грозовые дожди, а в следующее воскресенье пройдут залповые ливни высокой интенсивности, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:11
2024-07-07T16:35
общество
погода
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Во вторник в Москве ожидаются грозовые дожди, а в следующее воскресенье пройдут залповые ливни высокой интенсивности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что в атмосфере региона ожидается преобладание обширной области повышенного атмосферного давления, которая будет сформирована в результате вливания в систему умеренного скандинавского максимума – субтропического океанического антициклона азорского происхождения."Это обеспечит, в том числе, жителей столичного региона преимущественно солнечной и сухой погодой. Исключением станут лишь вторая половина вторника, когда скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем, а также воскресенье, когда атмосфера выстрелит залповым ливнем высокой интенсивности", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что в Москве неделя стартует с солнечной и теплой погоды. Под утро будет плюс 10-15 градусов, а днем - плюс 24-29 градусов. Во вторник на градус потеплеет, но ближе к вечеру пройдет кратковременный грозовой дождь. В среду немного посвежеет - в зоне антициклона в сумерках температура составит плюс 12-17 градусов, а днем - плюс 23-28 градусов."К концу будней части недели, в условиях малооблачной погоды, по ночам температура повысится до плюс 10-15, в середине дня до плюс 25-30. Такой температурный фон превышает на 3-6 градусов климатическую норму, положенную на макушку лета, но не является аномальной жарой, и уж тем более - не сможет претендовать на рекорды тепла", - пояснил синоптик.Специалист добавил, что в следующие выходные столбики московских термометров попытаются штурмовать 30-градусную отметку.
https://ria.ru/20240707/zhara-1958012907.html
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общество, погода, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Погода, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам пообещали грозовые дожди и залповые ливни на следующей неделе

Тишковец: во вторник в Москве пройдут грозы, а в воскресенье — залповые ливни

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сильный дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Во вторник в Москве ожидаются грозовые дожди, а в следующее воскресенье пройдут залповые ливни высокой интенсивности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в атмосфере региона ожидается преобладание обширной области повышенного атмосферного давления, которая будет сформирована в результате вливания в систему умеренного скандинавского максимума – субтропического океанического антициклона азорского происхождения.
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"Это обеспечит, в том числе, жителей столичного региона преимущественно солнечной и сухой погодой. Исключением станут лишь вторая половина вторника, когда скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем, а также воскресенье, когда атмосфера выстрелит залповым ливнем высокой интенсивности", - рассказал Тишковец.
Он уточнил, что в Москве неделя стартует с солнечной и теплой погоды. Под утро будет плюс 10-15 градусов, а днем - плюс 24-29 градусов. Во вторник на градус потеплеет, но ближе к вечеру пройдет кратковременный грозовой дождь. В среду немного посвежеет - в зоне антициклона в сумерках температура составит плюс 12-17 градусов, а днем - плюс 23-28 градусов.
«
"К концу будней части недели, в условиях малооблачной погоды, по ночам температура повысится до плюс 10-15, в середине дня до плюс 25-30. Такой температурный фон превышает на 3-6 градусов климатическую норму, положенную на макушку лета, но не является аномальной жарой, и уж тем более - не сможет претендовать на рекорды тепла", - пояснил синоптик.
Специалист добавил, что в следующие выходные столбики московских термометров попытаются штурмовать 30-градусную отметку.
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