https://ria.ru/20240707/sinoptik-1958044913.html

Москвичам пообещали грозовые дожди и залповые ливни на следующей неделе

Москвичам пообещали грозовые дожди и залповые ливни на следующей неделе - РИА Новости, 07.07.2024

Москвичам пообещали грозовые дожди и залповые ливни на следующей неделе

Во вторник в Москве ожидаются грозовые дожди, а в следующее воскресенье пройдут залповые ливни высокой интенсивности, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T16:11

2024-07-07T16:11

2024-07-07T16:35

общество

погода

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Во вторник в Москве ожидаются грозовые дожди, а в следующее воскресенье пройдут залповые ливни высокой интенсивности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что в атмосфере региона ожидается преобладание обширной области повышенного атмосферного давления, которая будет сформирована в результате вливания в систему умеренного скандинавского максимума – субтропического океанического антициклона азорского происхождения."Это обеспечит, в том числе, жителей столичного региона преимущественно солнечной и сухой погодой. Исключением станут лишь вторая половина вторника, когда скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем, а также воскресенье, когда атмосфера выстрелит залповым ливнем высокой интенсивности", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что в Москве неделя стартует с солнечной и теплой погоды. Под утро будет плюс 10-15 градусов, а днем - плюс 24-29 градусов. Во вторник на градус потеплеет, но ближе к вечеру пройдет кратковременный грозовой дождь. В среду немного посвежеет - в зоне антициклона в сумерках температура составит плюс 12-17 градусов, а днем - плюс 23-28 градусов."К концу будней части недели, в условиях малооблачной погоды, по ночам температура повысится до плюс 10-15, в середине дня до плюс 25-30. Такой температурный фон превышает на 3-6 градусов климатическую норму, положенную на макушку лета, но не является аномальной жарой, и уж тем более - не сможет претендовать на рекорды тепла", - пояснил синоптик.Специалист добавил, что в следующие выходные столбики московских термометров попытаются штурмовать 30-градусную отметку.

https://ria.ru/20240707/zhara-1958012907.html

https://ria.ru/20240707/pogoda-1957959778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, погода, москва, евгений тишковец, центр "фобос"