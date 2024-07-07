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В Шереметьево снизилось число очередей - РИА Новости, 07.07.2024
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08:52 07.07.2024 (обновлено: 13:44 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/sheremetevo-1957972875.html
В Шереметьево снизилось число очередей
В Шереметьево снизилось число очередей - РИА Новости, 07.07.2024
В Шереметьево снизилось число очередей
Количество очередей в московском аэропорту "Шереметьево" снизилось, в зоне регистраций в терминале C их почти нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T08:52
2024-07-07T13:44
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Количество очередей в московском аэропорту "Шереметьево" снизилось, в зоне регистраций в терминале C их почти нет, передает корреспондент РИА Новости. Однако большая очередь сохраняется не первичном досмотре при входе в здание авиагавани в терминале B. Она начинается от входа на парковку на втором этаже. При этом работают все ленты на досмотр и сотрудники оперативно проводят проверку. Некоторые пассажиры жалуются на духоту в коридоре. В целом в аэропорту нет серьезного скопления людей. Перенесенные рейсы согласно табло в отсутствуют. Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что стабилизировала расписание рейсов из аэропорта "Шереметьево" по состоянию на 2.00 по московскому времени, обслуживание пассажиров на стойках регистрации также осуществляется в штатном режиме. В субботу из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172 рейсов.
https://ria.ru/20230930/moskva-1899593383.html
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аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Общество
В Шереметьево снизилось число очередей

В Шереметьево снизилось число очередей, в зоне регистраций их почти нет

© РИА НовостиСитуация в московском аэропорту "Шереметьево". 7 июля 2024
Ситуация в московском аэропорту Шереметьево. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости
Ситуация в московском аэропорту "Шереметьево". 7 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Количество очередей в московском аэропорту "Шереметьево" снизилось, в зоне регистраций в терминале C их почти нет, передает корреспондент РИА Новости.
Однако большая очередь сохраняется не первичном досмотре при входе в здание авиагавани в терминале B. Она начинается от входа на парковку на втором этаже. При этом работают все ленты на досмотр и сотрудники оперативно проводят проверку. Некоторые пассажиры жалуются на духоту в коридоре.
В целом в аэропорту нет серьезного скопления людей. Перенесенные рейсы согласно табло в отсутствуют.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что стабилизировала расписание рейсов из аэропорта "Шереметьево" по состоянию на 2.00 по московскому времени, обслуживание пассажиров на стойках регистрации также осуществляется в штатном режиме. В субботу из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172 рейсов.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В аэропортах Москвы отменили четыре авиарейса
30 сентября 2023, 08:59
 
АэрофлотШереметьево (аэропорт)Общество
 
 
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