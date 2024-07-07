https://ria.ru/20240707/sheremetevo-1957972875.html

В Шереметьево снизилось число очередей

В Шереметьево снизилось число очередей - РИА Новости, 07.07.2024

В Шереметьево снизилось число очередей

Количество очередей в московском аэропорту "Шереметьево" снизилось, в зоне регистраций в терминале C их почти нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T08:52

2024-07-07T08:52

2024-07-07T13:44

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Количество очередей в московском аэропорту "Шереметьево" снизилось, в зоне регистраций в терминале C их почти нет, передает корреспондент РИА Новости. Однако большая очередь сохраняется не первичном досмотре при входе в здание авиагавани в терминале B. Она начинается от входа на парковку на втором этаже. При этом работают все ленты на досмотр и сотрудники оперативно проводят проверку. Некоторые пассажиры жалуются на духоту в коридоре. В целом в аэропорту нет серьезного скопления людей. Перенесенные рейсы согласно табло в отсутствуют. Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что стабилизировала расписание рейсов из аэропорта "Шереметьево" по состоянию на 2.00 по московскому времени, обслуживание пассажиров на стойках регистрации также осуществляется в штатном режиме. В субботу из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172 рейсов.

https://ria.ru/20230930/moskva-1899593383.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество