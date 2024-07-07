https://ria.ru/20240707/sever-1958013455.html

Группировка войск "Север" за сутки отразила пять атак ВСУ

Группировка войск "Север" за сутки отразила пять атак ВСУ - РИА Новости, 07.07.2024

Группировка войск "Север" за сутки отразила пять атак ВСУ

Подразделения российской группировки "Север" за сутки отбили пять атак украинских групп, противник потерял до 175 военных, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T13:23

2024-07-07T13:23

2024-07-07T13:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157201_0:343:3010:2036_1920x0_80_0_0_d64b272fa6eb6a1d4759175fdb49f30c.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" за сутки отбили пять атак украинских групп, противник потерял до 175 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой, 44-й артиллерийской бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 120-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск, Старицы, Тихое, Гарбузовка и Белый Колодезь Харьковской области. За сутки отражено пять атак формирований 92-й штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ и центра сил специальных операций "Восток", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 175 военнослужащих, боевые бронированные машины "Козак", HUMVEE производства США, а также три автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", два 152-мм орудия Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30, 128-мм установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html

https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность