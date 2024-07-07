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Группировка войск "Север" за сутки отразила пять атак ВСУ
Группировка войск "Север" за сутки отразила пять атак ВСУ - РИА Новости, 07.07.2024
Группировка войск "Север" за сутки отразила пять атак ВСУ
Подразделения российской группировки "Север" за сутки отбили пять атак украинских групп, противник потерял до 175 военных, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:23
2024-07-07T13:23
2024-07-07T13:34
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" за сутки отбили пять атак украинских групп, противник потерял до 175 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой, 44-й артиллерийской бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 120-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск, Старицы, Тихое, Гарбузовка и Белый Колодезь Харьковской области. За сутки отражено пять атак формирований 92-й штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ и центра сил специальных операций "Восток", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 175 военнослужащих, боевые бронированные машины "Козак", HUMVEE производства США, а также три автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", два 152-мм орудия Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30, 128-мм установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка войск "Север" за сутки отразила пять атак ВСУ
ВСУ потеряли до 175 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Север"