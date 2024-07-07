https://ria.ru/20240707/sdacha_v_plen-1957963083.html
Источник: группа солдат ВСУ переплыла Днепр на плотах и сдалась в плен
Источник: группа солдат ВСУ переплыла Днепр на плотах и сдалась в плен - РИА Новости, 07.07.2024
Источник: группа солдат ВСУ переплыла Днепр на плотах и сдалась в плен
Четверо украинских военнослужащих, используя самодельные плоты из пустых пластиковых бутылок, переплыли Днепр с правого берега на левый и организованно сдались... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T05:33
2024-07-07T05:33
2024-07-07T06:01
специальная военная операция на украине
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херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
днепр (река)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 7 июл - РИА Новости. Четверо украинских военнослужащих, используя самодельные плоты из пустых пластиковых бутылок, переплыли Днепр с правого берега на левый и организованно сдались в плен российской армии в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Четверо украинских военных, используя самодельные плавсредства, склеенные из пустых пластиковых бутылок, организованно переправились с правого на левый берег Днепра на Херсонщине и сдались в плен. Их уже ждали наши ребята, так как они заранее вышли на связь через специальный канал и обговорили детали своего спасения", — рассказал собеседник агентства.По словам собеседника агентства, перед переправой с правого на левый берег украинские военные воспользовались специальным каналом связи в Telegram —@FREE_SOLDIER2022.Как сообщало Минобороны России, в период с 29 июня по 5 июля в плен российской армии сдались 32 украинских военнослужащих. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, солдаты ВСУ в последнее время массово сдаются в плен.
https://ria.ru/20240703/plennyy-1957006853.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, днепр (река), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Днепр (река), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Источник: группа солдат ВСУ переплыла Днепр на плотах и сдалась в плен
Группа солдат ВСУ переплыла Днепр на самодельных плотах и сдалась в плен