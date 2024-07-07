https://ria.ru/20240707/sanktsii-1958026409.html

СМИ: США опасаются вводить санкции против нефтяных танкеров

СМИ: США опасаются вводить санкции против нефтяных танкеров - РИА Новости, 07.07.2024

СМИ: США опасаются вводить санкции против нефтяных танкеров

Белый дом не хочет вводить санкции против нефтяных танкеров, с помощью которых Россия якобы обходит западные ограничения, из опасений роста цен на нефть перед... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:39

2024-07-07T14:39

2024-07-07T18:55

россия

сша

камерун

джо байден

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Белый дом не хочет вводить санкции против нефтяных танкеров, с помощью которых Россия якобы обходит западные ограничения, из опасений роста цен на нефть перед выборами в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники."Экономические советники в Белом доме обеспокоены тем, что это повлечет за собой риск роста цен на нефть этим летом и повышении цен на бензин в США, что может повредить предвыборной кампании Байдена", — уточнило издание.По информации газеты, инициатива исходит от казначейства, предоставившего аналитические данные, согласно которым риски влияния на нефтяной рынок санкций против этих танкеров минимальны. Но задержки в принятии решения "ставят в тупик" официальных лиц, которые, при этом, не могут получить ответ от главы Национального экономического совета США Лаэль Брейнард, чем они вызваны.Как пишет NYT, предложенные санкции находятся на рассмотрении, и их не смогут принять в ближайшее время.

https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913250082.html

https://ria.ru/20231211/zapret-1915192633.html

россия

сша

камерун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, камерун, джо байден, владимир путин, в мире