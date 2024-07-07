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СМИ: США опасаются вводить санкции против нефтяных танкеров - РИА Новости, 07.07.2024
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14:39 07.07.2024 (обновлено: 18:55 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/sanktsii-1958026409.html
СМИ: США опасаются вводить санкции против нефтяных танкеров
СМИ: США опасаются вводить санкции против нефтяных танкеров - РИА Новости, 07.07.2024
СМИ: США опасаются вводить санкции против нефтяных танкеров
Белый дом не хочет вводить санкции против нефтяных танкеров, с помощью которых Россия якобы обходит западные ограничения, из опасений роста цен на нефть перед... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:39
2024-07-07T18:55
россия
сша
камерун
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в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Белый дом не хочет вводить санкции против нефтяных танкеров, с помощью которых Россия якобы обходит западные ограничения, из опасений роста цен на нефть перед выборами в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.&quot;Экономические советники в Белом доме обеспокоены тем, что это повлечет за собой риск роста цен на нефть этим летом и повышении цен на бензин в США, что может повредить предвыборной кампании Байдена&quot;, — уточнило издание.По информации газеты, инициатива исходит от казначейства, предоставившего аналитические данные, согласно которым риски влияния на нефтяной рынок санкций против этих танкеров минимальны. Но задержки в принятии решения "ставят в тупик" официальных лиц, которые, при этом, не могут получить ответ от главы Национального экономического совета США Лаэль Брейнард, чем они вызваны.Как пишет NYT, предложенные санкции находятся на рассмотрении, и их не смогут принять в ближайшее время.
https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913250082.html
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россия, сша, камерун, джо байден, владимир путин, в мире
Россия, США, Камерун, Джо Байден, Владимир Путин, В мире
СМИ: США опасаются вводить санкции против нефтяных танкеров

NYT: США не вводят санкции против танкеров из России, боясь роста цен на нефть

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Белый дом не хочет вводить санкции против нефтяных танкеров, с помощью которых Россия якобы обходит западные ограничения, из опасений роста цен на нефть перед выборами в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
«

"Экономические советники в Белом доме обеспокоены тем, что это повлечет за собой риск роста цен на нефть этим летом и повышении цен на бензин в США, что может повредить предвыборной кампании Байдена", — уточнило издание.

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По информации газеты, инициатива исходит от казначейства, предоставившего аналитические данные, согласно которым риски влияния на нефтяной рынок санкций против этих танкеров минимальны. Но задержки в принятии решения "ставят в тупик" официальных лиц, которые, при этом, не могут получить ответ от главы Национального экономического совета США Лаэль Брейнард, чем они вызваны.
Как пишет NYT, предложенные санкции находятся на рассмотрении, и их не смогут принять в ближайшее время.
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