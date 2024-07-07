СМИ: США опасаются вводить санкции против нефтяных танкеров
NYT: США не вводят санкции против танкеров из России, боясь роста цен на нефть
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Белый дом не хочет вводить санкции против нефтяных танкеров, с помощью которых Россия якобы обходит западные ограничения, из опасений роста цен на нефть перед выборами в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
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"Экономические советники в Белом доме обеспокоены тем, что это повлечет за собой риск роста цен на нефть этим летом и повышении цен на бензин в США, что может повредить предвыборной кампании Байдена", — уточнило издание.
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По информации газеты, инициатива исходит от казначейства, предоставившего аналитические данные, согласно которым риски влияния на нефтяной рынок санкций против этих танкеров минимальны. Но задержки в принятии решения "ставят в тупик" официальных лиц, которые, при этом, не могут получить ответ от главы Национального экономического совета США Лаэль Брейнард, чем они вызваны.
Как пишет NYT, предложенные санкции находятся на рассмотрении, и их не смогут принять в ближайшее время.
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