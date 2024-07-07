Рейтинг@Mail.ru
Четыре самолета, летевшие в Пулково, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 07.07.2024 (обновлено: 19:39 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/samolety-1958073404.html
Четыре самолета, летевшие в Пулково, ушли на запасные аэродромы
Четыре самолета, летевшие в Пулково, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 07.07.2024
Четыре самолета, летевшие в Пулково, ушли на запасные аэродромы
Четыре самолета, следовавшие в "Пулково", по данным на 19.15 мск, отправлены на запасные аэродромы из-за грозового фронта, сообщил пресс-секретарь Федерального... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:26
2024-07-07T19:39
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Четыре самолета, следовавшие в "Пулково", по данным на 19.15 мск, отправлены на запасные аэродромы из-за грозового фронта, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в воскресенье вечером не отправлял самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы, на запасной аэродром ушел один рейс. Позже аэропорт возобновил отправку и прием самолетов после приостановки из-за непогоды."Сложные метеорологические условия оказали влияние на работу аэропорта Пулково. Из-за прохождения грозового фронта через воздушную гавань четыре самолета, следовавших в Пулково, по данным на 19.15 мск, "ушли" на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240707/peterburg-1958067909.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535266dd40d1b94cba4a16cc4dc49e49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Четыре самолета, летевшие в Пулково, ушли на запасные аэродромы

Летевшие в Пулково 4 самолета ушли на запасные аэродромы из-за грозового фронта

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Четыре самолета, следовавшие в "Пулково", по данным на 19.15 мск, отправлены на запасные аэродромы из-за грозового фронта, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в воскресенье вечером не отправлял самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы, на запасной аэродром ушел один рейс. Позже аэропорт возобновил отправку и прием самолетов после приостановки из-за непогоды.
«
"Сложные метеорологические условия оказали влияние на работу аэропорта Пулково. Из-за прохождения грозового фронта через воздушную гавань четыре самолета, следовавших в Пулково, по данным на 19.15 мск, "ушли" на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.
Девушка с зонтом у пешеходного перехода в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Сильный дождь и ветер обрушились на Петербург
Вчера, 18:53
 
Пулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала