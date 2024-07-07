https://ria.ru/20240707/samolety-1958073404.html
Четыре самолета, летевшие в Пулково, ушли на запасные аэродромы
Четыре самолета, летевшие в Пулково, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 07.07.2024
Четыре самолета, летевшие в Пулково, ушли на запасные аэродромы
Четыре самолета, следовавшие в "Пулково", по данным на 19.15 мск, отправлены на запасные аэродромы из-за грозового фронта, сообщил пресс-секретарь Федерального... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:26
2024-07-07T19:26
2024-07-07T19:39
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Четыре самолета, следовавшие в "Пулково", по данным на 19.15 мск, отправлены на запасные аэродромы из-за грозового фронта, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в воскресенье вечером не отправлял самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы, на запасной аэродром ушел один рейс. Позже аэропорт возобновил отправку и прием самолетов после приостановки из-за непогоды."Сложные метеорологические условия оказали влияние на работу аэропорта Пулково. Из-за прохождения грозового фронта через воздушную гавань четыре самолета, следовавших в Пулково, по данным на 19.15 мск, "ушли" на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240707/peterburg-1958067909.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535266dd40d1b94cba4a16cc4dc49e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Четыре самолета, летевшие в Пулково, ушли на запасные аэродромы
Летевшие в Пулково 4 самолета ушли на запасные аэродромы из-за грозового фронта