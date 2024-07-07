https://ria.ru/20240707/samolety-1958073404.html

Четыре самолета, летевшие в Пулково, ушли на запасные аэродромы

Четыре самолета, летевшие в Пулково, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 07.07.2024

Четыре самолета, летевшие в Пулково, ушли на запасные аэродромы

Четыре самолета, следовавшие в "Пулково", по данным на 19.15 мск, отправлены на запасные аэродромы из-за грозового фронта, сообщил пресс-секретарь Федерального... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:26

2024-07-07T19:26

2024-07-07T19:39

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Четыре самолета, следовавшие в "Пулково", по данным на 19.15 мск, отправлены на запасные аэродромы из-за грозового фронта, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в воскресенье вечером не отправлял самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы, на запасной аэродром ушел один рейс. Позже аэропорт возобновил отправку и прием самолетов после приостановки из-за непогоды."Сложные метеорологические условия оказали влияние на работу аэропорта Пулково. Из-за прохождения грозового фронта через воздушную гавань четыре самолета, следовавших в Пулково, по данным на 19.15 мск, "ушли" на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240707/peterburg-1958067909.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия