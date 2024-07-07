https://ria.ru/20240707/samolety-1957748098.html

Стюардесса рассказала о неочевидной опасности для пассажиров самолетов

Стюардесса рассказала о неочевидной опасности для пассажиров самолетов - РИА Новости, 07.07.2024

Стюардесса рассказала о неочевидной опасности для пассажиров самолетов

Бортпроводница Екатерина Архангельская рассказала РИА Новости об угрозе, которую пассажиры самолетов обычно игнорируют. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T07:30

2024-07-07T07:30

2024-07-07T07:30

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бортпроводница Екатерина Архангельская рассказала РИА Новости об угрозе, которую пассажиры самолетов обычно игнорируют. "На высоте всегда обостряются симптомы опасных вирусных заболеваний", — пояснила Архангельская в беседе с агентством.В частности, речь идет о пассажирах, летящих из стран, где регулярно возникают вспышки геморрагических лихорадок — желтой, Эбола, денге."Мне кажется, что это намного страшнее и чаще встречается, чем экстренные посадки самолета. Вирус невозможно контролировать, а в условиях замкнутого пространства салона самолета он легко распространяется. В таких случаях для зараженных выделяется отдельный туалет, проводится изоляция от остального салона, а уход производит только один член экипажа", — говорит бортпроводница.В некоторых странах этот вопрос регулируется на официальном уровне. Например, в 16 государствах Африки международное свидетельство о вакцинации от желтой лихорадки — обязательное требование для въезда."Бортпроводники вакцинированы от всего. Это обязательно в случаях, если ты летаешь по всему миру. Но защититься от всего невозможно: от каких-то болезней вакцин просто не существует", — отмечает Архангельская.На внутренних рейсах, по словам бортпроводницы, можно столкнуться со вспышкой ротавируса, особенно в летний период."Иногда бывает, что плохо за несколько часов становится половине пассажиров и даже кому-то из бортпроводников. В таком случае мы сразу сообщаем о ситуации в точку прибытия, чтобы нас встречал врач", — говорит стюардесса.

https://ria.ru/20240705/shtrafy-1957527301.html

https://ria.ru/20240704/samolet-1957514305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60