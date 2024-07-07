https://ria.ru/20240707/sakhel-1957953050.html

Глава Нигера назвал Альянс Сахеля самым эффективным в борьбе с терроризмом

Глава Нигера назвал Альянс Сахеля самым эффективным в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 07.07.2024

Глава Нигера назвал Альянс Сахеля самым эффективным в борьбе с терроризмом

Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани заявил, что Альянс государств Сахеля - единственная... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T00:45

2024-07-07T00:45

2024-07-07T00:45

в мире

сахель

нигер

мали

эковас

экономическое сообщество стран западной африки

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани заявил, что Альянс государств Сахеля - единственная эффективная организация в регионе по борьбе с терроризмом. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что лидеры Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали в субботу в Ниамее хартию, учреждающую конфедерацию Альянса стран Сахеля, куда войдут эти три государства, прекратившие участие в региональной организации "Экономическое сообщество стран Западной Африки" (ЭКОВАС) после прошедших там военных переворотов. "Альянс государств Сахеля является единственным эффективным субрегиональным объединением в борьбе с терроризмом", - приводит слова Тчиани агентство Франс Пресс. Военный лидер Нигера добавил, что народ его страны "безвозвратно отвернулся от ЭКОВАС". По его словам, ЭКОВАС отличается "нехваткой вовлеченности" в борьбу с терроризмом. В африканском регионе Сахеле расположено 12 стран.

https://ria.ru/20240706/aviabaza-1957913111.html

https://ria.ru/20240412/niger-1939481345.html

сахель

нигер

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в мире, сахель , нигер, мали, эковас, экономическое сообщество стран западной африки