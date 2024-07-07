Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиянки хотят тратить на себя каждый месяц - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 07.07.2024 (обновлено: 07:33 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/rossiyanki-1957966522.html
Опрос показал, сколько россиянки хотят тратить на себя каждый месяц
Опрос показал, сколько россиянки хотят тратить на себя каждый месяц - РИА Новости, 07.07.2024
Опрос показал, сколько россиянки хотят тратить на себя каждый месяц
Почти четверти россиянок на уход за собой хотелось бы иметь от 100 до 250 тысяч рублей ежемесячно, а каждой десятой - не менее 250 тысяч рублей, в расходы... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T07:27
2024-07-07T07:33
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148818/56/1488185696_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_edae95d40dfa8dfee80dfe4d99590862.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти четверти россиянок на уход за собой хотелось бы иметь от 100 до 250 тысяч рублей ежемесячно, а каждой десятой - не менее 250 тысяч рублей, в расходы входят маникюр раз в две недели, уходовые процедуры и покупки без повода, подсчитали для РИА Новости специалисты портала "Леди Mail.ru" (проект VK). "Сколько россиянки хотели бы тратить на себя: маникюр, косметика, одежда и другие радости жизни?... 24% принявших участие в опросе назвали промежуток от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, а еще 10% на эти желания необходимо не менее 250 тысяч рублей", - говорится в исследовании. При этом трети представительниц женского пола на "базовые" желания нужно от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно, а такому же числу девушек требуется от 25 до 50 тысяч рублей. По словам аналитиков, для полного счастья 12% респонденток достаточно суммы от 50 до 100 тысяч рублей, 30% - от 100 до 200 тысяч рублей, а более четверти мечтают о доходе от 200 до 300 тысяч рублей. В свою очередь 18% россиянок для счастья нужно от 300 до 500 тысяч рублей, 14% - от полумиллиона. Кроме того, зарабатывать эту сумму большинство участниц опроса хочет самостоятельно: 52% определили "доход мечты" как собственный. Почти 40% ответили, что сумму, которая сделает их счастливыми, они могут зарабатывать вместе с партнером, а 9% готовы полностью возложить груз ответственности за финансовое благополучие на плечи своей второй половинки.
https://ria.ru/20240703/zarplaty-1957206599.html
https://ria.ru/20240201/rossiya-1924742175.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148818/56/1488185696_500:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_596babc0f6e919651423c482d283560e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Опрос показал, сколько россиянки хотят тратить на себя каждый месяц

"Леди Mail.ru": 24% россиянок хотят тратить на себя от 100 до 250 тысяч рублей

© Fotolia / Valua VitalyДевушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Fotolia / Valua Vitaly
Девушка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти четверти россиянок на уход за собой хотелось бы иметь от 100 до 250 тысяч рублей ежемесячно, а каждой десятой - не менее 250 тысяч рублей, в расходы входят маникюр раз в две недели, уходовые процедуры и покупки без повода, подсчитали для РИА Новости специалисты портала "Леди Mail.ru" (проект VK).
«
"Сколько россиянки хотели бы тратить на себя: маникюр, косметика, одежда и другие радости жизни?... 24% принявших участие в опросе назвали промежуток от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, а еще 10% на эти желания необходимо не менее 250 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
Работник - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Реальные зарплаты в России в апреле выросли на 8,5 процента
3 июля, 19:07
При этом трети представительниц женского пола на "базовые" желания нужно от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно, а такому же числу девушек требуется от 25 до 50 тысяч рублей.
По словам аналитиков, для полного счастья 12% респонденток достаточно суммы от 50 до 100 тысяч рублей, 30% - от 100 до 200 тысяч рублей, а более четверти мечтают о доходе от 200 до 300 тысяч рублей. В свою очередь 18% россиянок для счастья нужно от 300 до 500 тысяч рублей, 14% - от полумиллиона.
Кроме того, зарабатывать эту сумму большинство участниц опроса хочет самостоятельно: 52% определили "доход мечты" как собственный. Почти 40% ответили, что сумму, которая сделает их счастливыми, они могут зарабатывать вместе с партнером, а 9% готовы полностью возложить груз ответственности за финансовое благополучие на плечи своей второй половинки.
Девушки с бенгальскими огнями во время встречи Нового года в центре города Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Россияне рассказали, в какой стране живут самые красивые девушки
1 февраля, 10:47
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала