https://ria.ru/20240707/rossiyanki-1957966522.html

Опрос показал, сколько россиянки хотят тратить на себя каждый месяц

Опрос показал, сколько россиянки хотят тратить на себя каждый месяц - РИА Новости, 07.07.2024

Опрос показал, сколько россиянки хотят тратить на себя каждый месяц

Почти четверти россиянок на уход за собой хотелось бы иметь от 100 до 250 тысяч рублей ежемесячно, а каждой десятой - не менее 250 тысяч рублей, в расходы... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T07:27

2024-07-07T07:27

2024-07-07T07:33

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти четверти россиянок на уход за собой хотелось бы иметь от 100 до 250 тысяч рублей ежемесячно, а каждой десятой - не менее 250 тысяч рублей, в расходы входят маникюр раз в две недели, уходовые процедуры и покупки без повода, подсчитали для РИА Новости специалисты портала "Леди Mail.ru" (проект VK). "Сколько россиянки хотели бы тратить на себя: маникюр, косметика, одежда и другие радости жизни?... 24% принявших участие в опросе назвали промежуток от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, а еще 10% на эти желания необходимо не менее 250 тысяч рублей", - говорится в исследовании. При этом трети представительниц женского пола на "базовые" желания нужно от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно, а такому же числу девушек требуется от 25 до 50 тысяч рублей. По словам аналитиков, для полного счастья 12% респонденток достаточно суммы от 50 до 100 тысяч рублей, 30% - от 100 до 200 тысяч рублей, а более четверти мечтают о доходе от 200 до 300 тысяч рублей. В свою очередь 18% россиянок для счастья нужно от 300 до 500 тысяч рублей, 14% - от полумиллиона. Кроме того, зарабатывать эту сумму большинство участниц опроса хочет самостоятельно: 52% определили "доход мечты" как собственный. Почти 40% ответили, что сумму, которая сделает их счастливыми, они могут зарабатывать вместе с партнером, а 9% готовы полностью возложить груз ответственности за финансовое благополучие на плечи своей второй половинки.

https://ria.ru/20240703/zarplaty-1957206599.html

https://ria.ru/20240201/rossiya-1924742175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество