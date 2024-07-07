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В США раскрыли, что ждет новые системы Patriot на Украине - РИА Новости, 07.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:37 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/rossiya-1957955511.html
В США раскрыли, что ждет новые системы Patriot на Украине
В США раскрыли, что ждет новые системы Patriot на Украине - РИА Новости, 07.07.2024
В США раскрыли, что ждет новые системы Patriot на Украине
России не составит труда найти и уничтожить новые системы ПВО Patriot, отправленные Западом на Украину, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T01:37
2024-07-07T01:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
теодор постол
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. России не составит труда найти и уничтожить новые системы ПВО Patriot, отправленные Западом на Украину, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я думаю, если эти системы Patriot попадут на Украину, то русские успешно выследят их и уничтожат. Думаю, они получили много информации и опыта (борьбы. — Прим. Ред.) с Patriot", — отметил Постол.По его словам, выявить позиции этих комплексов можно с помощью беспилотников, после обнаружения их расчеты сразу станут целью."Не знаю, как украинцам этого избежать", — добавил экс-советник.На этой неделе посол Германии в Киеве Мартин Егер сообщил о прибытии на Украину третьего комплекса Patriot из ФРГ.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240705/patriot-1957538852.html
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в мире, украина, германия, россия, теодор постол, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, зрк patriot
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Теодор Постол, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, ЗРК Patriot
В США раскрыли, что ждет новые системы Patriot на Украине

Экс-советник Пентагона: Россия без труда сможет уничтожить новые системы Patriot

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. России не составит труда найти и уничтожить новые системы ПВО Patriot, отправленные Западом на Украину, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Я думаю, если эти системы Patriot попадут на Украину, то русские успешно выследят их и уничтожат. Думаю, они получили много информации и опыта (борьбы. — Прим. Ред.) с Patriot", — отметил Постол.
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По его словам, выявить позиции этих комплексов можно с помощью беспилотников, после обнаружения их расчеты сразу станут целью.
"Не знаю, как украинцам этого избежать", — добавил экс-советник.
На этой неделе посол Германии в Киеве Мартин Егер сообщил о прибытии на Украину третьего комплекса Patriot из ФРГ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияТеодор ПостолСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАЗРК Patriot
 
 
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