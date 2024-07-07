https://ria.ru/20240707/rossiya-1957955511.html
В США раскрыли, что ждет новые системы Patriot на Украине
В США раскрыли, что ждет новые системы Patriot на Украине - РИА Новости, 07.07.2024
В США раскрыли, что ждет новые системы Patriot на Украине
России не составит труда найти и уничтожить новые системы ПВО Patriot, отправленные Западом на Украину, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T01:37
2024-07-07T01:37
2024-07-07T01:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
теодор постол
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:101:1800:1114_1920x0_80_0_0_2e6a8a32777be0b59f8c699f11748e5e.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. России не составит труда найти и уничтожить новые системы ПВО Patriot, отправленные Западом на Украину, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я думаю, если эти системы Patriot попадут на Украину, то русские успешно выследят их и уничтожат. Думаю, они получили много информации и опыта (борьбы. — Прим. Ред.) с Patriot", — отметил Постол.По его словам, выявить позиции этих комплексов можно с помощью беспилотников, после обнаружения их расчеты сразу станут целью."Не знаю, как украинцам этого избежать", — добавил экс-советник.На этой неделе посол Германии в Киеве Мартин Егер сообщил о прибытии на Украину третьего комплекса Patriot из ФРГ.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240705/patriot-1957538852.html
https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html
украина
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:0:1595:1196_1920x0_80_0_0_5f9f771ca0acccaccb2d898b1038b337.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, россия, теодор постол, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, зрк patriot
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Теодор Постол, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, ЗРК Patriot
В США раскрыли, что ждет новые системы Patriot на Украине
Экс-советник Пентагона: Россия без труда сможет уничтожить новые системы Patriot