https://ria.ru/20240707/rossiya-1957955511.html

В США раскрыли, что ждет новые системы Patriot на Украине

В США раскрыли, что ждет новые системы Patriot на Украине - РИА Новости, 07.07.2024

В США раскрыли, что ждет новые системы Patriot на Украине

России не составит труда найти и уничтожить новые системы ПВО Patriot, отправленные Западом на Украину, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T01:37

2024-07-07T01:37

2024-07-07T01:37

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. России не составит труда найти и уничтожить новые системы ПВО Patriot, отправленные Западом на Украину, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я думаю, если эти системы Patriot попадут на Украину, то русские успешно выследят их и уничтожат. Думаю, они получили много информации и опыта (борьбы. — Прим. Ред.) с Patriot", — отметил Постол.По его словам, выявить позиции этих комплексов можно с помощью беспилотников, после обнаружения их расчеты сразу станут целью."Не знаю, как украинцам этого избежать", — добавил экс-советник.На этой неделе посол Германии в Киеве Мартин Егер сообщил о прибытии на Украину третьего комплекса Patriot из ФРГ.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240705/patriot-1957538852.html

https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html

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