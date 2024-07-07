https://ria.ru/20240707/rossija-1957958628.html

Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 20 детей

Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 20 детей - РИА Новости, 07.07.2024

Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 20 детей

При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию возвращены 20 российских детей, находившихся в лагере беженцев РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T02:52

2024-07-07T02:52

2024-07-07T03:43

россия

сирия

ближний восток

мария львова-белова

воздушно-космические силы россии

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию возвращены 20 российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии, сообщила пресс-служба детского омбудсмена. "Седьмого июля при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии. Борт ВКС России с 20 детьми приземлился на аэродроме "Чкаловский", - говорится в сообщении. Львова-Белова рассказала, что удалось вернуть в Россию 20 детей в возрасте от пяти до 15 лет, среди них семь девочек и 13 мальчиков. Возвращенные на Родину дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров. После этого они встретятся со своими родственниками, у которых будут жить под опекой. "Мы уделяем особое внимание вопросам реабилитации детей, возвращенных из стран Ближнего Востока, их социально-психологическому сопровождению. Представители Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) проведут экспертную оценку психологического состояния детей. Консультации психологов проводим и для законных представителей детей – в основном это их бабушки и дедушки", – сказала детский омбудсмен, её слова передает пресс-служба. На пути из Сирии в Россию детей сопровождали сотрудники аппарата детского омбудсмена, врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Центра судебно-медицинской экспертизы, Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Кроме того, помощь в возвращении детей на родину оказали сотрудники российского посольства в Дамаске, военнослужащие группировки Вооруженных сил РФ в Сирии и Национального центра управления обороной РФ. "Работа по возвращению российских детей из Ближневосточного региона будет продолжена. В ходе рабочего визита в Сирию сотрудники аппарата детского омбудсмена вместе с представителями Российского центра судмедэкспертизы взяли у другой группы детей в лагерях беженцев образцы крови для проведения молекулярно-генетических исследований ДНК с целью подтверждения их родства с гражданами РФ", - отмечает пресс-служба. Всего с учетом сегодняшней группы при участии Львовой-Беловой в Россию возвращены 566 детей – из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.

https://ria.ru/20240310/deti-1932090116.html

https://ria.ru/20240619/deti-1954022129.html

россия

сирия

ближний восток

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россия, сирия, ближний восток, мария львова-белова, воздушно-космические силы россии, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), российский медицинский университет имени н. и. пирогова