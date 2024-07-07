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Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 20 детей - РИА Новости, 07.07.2024
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02:52 07.07.2024 (обновлено: 03:43 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/rossija-1957958628.html
Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 20 детей
Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 20 детей - РИА Новости, 07.07.2024
Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 20 детей
При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию возвращены 20 российских детей, находившихся в лагере беженцев РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T02:52
2024-07-07T03:43
россия
сирия
ближний восток
мария львова-белова
воздушно-космические силы россии
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию возвращены 20 российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии, сообщила пресс-служба детского омбудсмена. "Седьмого июля при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии. Борт ВКС России с 20 детьми приземлился на аэродроме "Чкаловский", - говорится в сообщении. Львова-Белова рассказала, что удалось вернуть в Россию 20 детей в возрасте от пяти до 15 лет, среди них семь девочек и 13 мальчиков. Возвращенные на Родину дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров. После этого они встретятся со своими родственниками, у которых будут жить под опекой. "Мы уделяем особое внимание вопросам реабилитации детей, возвращенных из стран Ближнего Востока, их социально-психологическому сопровождению. Представители Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) проведут экспертную оценку психологического состояния детей. Консультации психологов проводим и для законных представителей детей – в основном это их бабушки и дедушки", – сказала детский омбудсмен, её слова передает пресс-служба. На пути из Сирии в Россию детей сопровождали сотрудники аппарата детского омбудсмена, врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Центра судебно-медицинской экспертизы, Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Кроме того, помощь в возвращении детей на родину оказали сотрудники российского посольства в Дамаске, военнослужащие группировки Вооруженных сил РФ в Сирии и Национального центра управления обороной РФ. "Работа по возвращению российских детей из Ближневосточного региона будет продолжена. В ходе рабочего визита в Сирию сотрудники аппарата детского омбудсмена вместе с представителями Российского центра судмедэкспертизы взяли у другой группы детей в лагерях беженцев образцы крови для проведения молекулярно-генетических исследований ДНК с целью подтверждения их родства с гражданами РФ", - отмечает пресс-служба. Всего с учетом сегодняшней группы при участии Львовой-Беловой в Россию возвращены 566 детей – из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.
https://ria.ru/20240310/deti-1932090116.html
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россия
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россия, сирия, ближний восток, мария львова-белова, воздушно-космические силы россии, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), российский медицинский университет имени н. и. пирогова
Россия, Сирия, Ближний Восток, Мария Львова-Белова, Воздушно-космические силы России, Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ), Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 20 детей

При содействии Львовой-Беловой в РФ вернули 20 детей из лагеря беженцев в Сирии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию возвращены 20 российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.
"Седьмого июля при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии. Борт ВКС России с 20 детьми приземлился на аэродроме "Чкаловский", - говорится в сообщении.
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 32 ребенка
10 марта, 01:04
Львова-Белова рассказала, что удалось вернуть в Россию 20 детей в возрасте от пяти до 15 лет, среди них семь девочек и 13 мальчиков. Возвращенные на Родину дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров. После этого они встретятся со своими родственниками, у которых будут жить под опекой.
"Мы уделяем особое внимание вопросам реабилитации детей, возвращенных из стран Ближнего Востока, их социально-психологическому сопровождению. Представители Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) проведут экспертную оценку психологического состояния детей. Консультации психологов проводим и для законных представителей детей – в основном это их бабушки и дедушки", – сказала детский омбудсмен, её слова передает пресс-служба.
На пути из Сирии в Россию детей сопровождали сотрудники аппарата детского омбудсмена, врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Центра судебно-медицинской экспертизы, Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Кроме того, помощь в возвращении детей на родину оказали сотрудники российского посольства в Дамаске, военнослужащие группировки Вооруженных сил РФ в Сирии и Национального центра управления обороной РФ.
"Работа по возвращению российских детей из Ближневосточного региона будет продолжена. В ходе рабочего визита в Сирию сотрудники аппарата детского омбудсмена вместе с представителями Российского центра судмедэкспертизы взяли у другой группы детей в лагерях беженцев образцы крови для проведения молекулярно-генетических исследований ДНК с целью подтверждения их родства с гражданами РФ", - отмечает пресс-служба.
Всего с учетом сегодняшней группы при участии Львовой-Беловой в Россию возвращены 566 детей – из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Львова-Белова рассказала о поддержке детей, получивших увечья в зоне СВО
19 июня, 16:11
 
РоссияСирияБлижний ВостокМария Львова-БеловаВоздушно-космические силы РоссииМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
 
 
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