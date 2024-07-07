Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 20 детей
При содействии Львовой-Беловой в РФ вернули 20 детей из лагеря беженцев в Сирии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию возвращены 20 российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.
"Седьмого июля при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии. Борт ВКС России с 20 детьми приземлился на аэродроме "Чкаловский", - говорится в сообщении.
Львова-Белова рассказала, что удалось вернуть в Россию 20 детей в возрасте от пяти до 15 лет, среди них семь девочек и 13 мальчиков. Возвращенные на Родину дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров. После этого они встретятся со своими родственниками, у которых будут жить под опекой.
"Мы уделяем особое внимание вопросам реабилитации детей, возвращенных из стран Ближнего Востока, их социально-психологическому сопровождению. Представители Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) проведут экспертную оценку психологического состояния детей. Консультации психологов проводим и для законных представителей детей – в основном это их бабушки и дедушки", – сказала детский омбудсмен, её слова передает пресс-служба.
На пути из Сирии в Россию детей сопровождали сотрудники аппарата детского омбудсмена, врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Центра судебно-медицинской экспертизы, Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Кроме того, помощь в возвращении детей на родину оказали сотрудники российского посольства в Дамаске, военнослужащие группировки Вооруженных сил РФ в Сирии и Национального центра управления обороной РФ.
"Работа по возвращению российских детей из Ближневосточного региона будет продолжена. В ходе рабочего визита в Сирию сотрудники аппарата детского омбудсмена вместе с представителями Российского центра судмедэкспертизы взяли у другой группы детей в лагерях беженцев образцы крови для проведения молекулярно-генетических исследований ДНК с целью подтверждения их родства с гражданами РФ", - отмечает пресс-служба.