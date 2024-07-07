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В КБР нашли родителей, проявивших неуважение к гимну в школе - РИА Новости, 08.07.2024
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16:49 07.07.2024 (обновлено: 00:54 08.07.2024)
https://ria.ru/20240707/roditeli-1958051334.html
В КБР нашли родителей, проявивших неуважение к гимну в школе
В КБР нашли родителей, проявивших неуважение к гимну в школе - РИА Новости, 08.07.2024
В КБР нашли родителей, проявивших неуважение к гимну в школе
Личности родителей, проявивших неуважение к гимну России в школе в Кабардино-Балкарии, установлены, к ним будут применены меры в рамках закона, сообщили в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-07T16:49
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россия
нальчик
андрей картаполов
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НАЛЬЧИК, 7 июл — РИА Новости. Личности родителей, проявивших неуважение к гимну России в школе в Кабардино-Балкарии, установлены, к ним будут применены меры в рамках закона, сообщили в пресс-службе Минпросвещения региона.&quot;Что касается взрослых участников инцидента: их личности установлены, в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства&quot;, — подчеркнули в ведомстве.В Минпросвещения также отметили, что никто из учащихся школы не проявлял неуважение во время звучания гимна. Ребенок, который закрывал уши и о котором говорилось в ряде публикаций, оказался дошкольником.Ранее в соцсетях появились видеоролики из школы № 33 в Нальчике. На видео некоторые граждане во время гимна России не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, несколько человек сидят в телефонах. На публикацию обратил внимание глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который сообщил, что обратился "в соответствующие органы" для рассмотрения этого инцидента с целью оценки и принятия процессуального решения.
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Некоторые родители не встали во время торжественного исполнения гимна в школе Нальчика
Личности родителей, проявивших неуважение к гимну России в школе в Кабардино-Балкарии, установлены, сообщили в пресс-службе Минпросвещения региона.
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россия, нальчик, андрей картаполов, госдума рф
Россия, Нальчик, Андрей Картаполов, Госдума РФ
В КБР нашли родителей, проявивших неуважение к гимну в школе

В КБР примут меры к родителям в школе, проявившим неуважение к гимну России

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 7 июл — РИА Новости. Личности родителей, проявивших неуважение к гимну России в школе в Кабардино-Балкарии, установлены, к ним будут применены меры в рамках закона, сообщили в пресс-службе Минпросвещения региона.
«

"Что касается взрослых участников инцидента: их личности установлены, в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства", — подчеркнули в ведомстве.

В Минпросвещения также отметили, что никто из учащихся школы не проявлял неуважение во время звучания гимна. Ребенок, который закрывал уши и о котором говорилось в ряде публикаций, оказался дошкольником.
Ранее в соцсетях появились видеоролики из школы № 33 в Нальчике. На видео некоторые граждане во время гимна России не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, несколько человек сидят в телефонах.
На публикацию обратил внимание глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который сообщил, что обратился "в соответствующие органы" для рассмотрения этого инцидента с целью оценки и принятия процессуального решения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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