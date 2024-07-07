https://ria.ru/20240707/roditeli-1958051334.html
В КБР нашли родителей, проявивших неуважение к гимну в школе
В КБР нашли родителей, проявивших неуважение к гимну в школе - РИА Новости, 08.07.2024
В КБР нашли родителей, проявивших неуважение к гимну в школе
Личности родителей, проявивших неуважение к гимну России в школе в Кабардино-Балкарии, установлены, к ним будут применены меры в рамках закона, сообщили в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-07T16:49
2024-07-07T16:49
2024-07-08T00:54
россия
нальчик
андрей картаполов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958090079_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c78104e5a6fde921311b9a424be294c.jpg
НАЛЬЧИК, 7 июл — РИА Новости. Личности родителей, проявивших неуважение к гимну России в школе в Кабардино-Балкарии, установлены, к ним будут применены меры в рамках закона, сообщили в пресс-службе Минпросвещения региона."Что касается взрослых участников инцидента: их личности установлены, в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства", — подчеркнули в ведомстве.В Минпросвещения также отметили, что никто из учащихся школы не проявлял неуважение во время звучания гимна. Ребенок, который закрывал уши и о котором говорилось в ряде публикаций, оказался дошкольником.Ранее в соцсетях появились видеоролики из школы № 33 в Нальчике. На видео некоторые граждане во время гимна России не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, несколько человек сидят в телефонах. На публикацию обратил внимание глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который сообщил, что обратился "в соответствующие органы" для рассмотрения этого инцидента с целью оценки и принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html
россия
нальчик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958090079_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b85ad0cc67cfb6cb8c7bacc8f20cfed.jpg
Некоторые родители не встали во время торжественного исполнения гимна в школе Нальчика
Личности родителей, проявивших неуважение к гимну России в школе в Кабардино-Балкарии, установлены, сообщили в пресс-службе Минпросвещения региона.
2024-07-07T16:49
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нальчик, андрей картаполов, госдума рф
Россия, Нальчик, Андрей Картаполов, Госдума РФ
В КБР нашли родителей, проявивших неуважение к гимну в школе
В КБР примут меры к родителям в школе, проявившим неуважение к гимну России