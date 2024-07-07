https://ria.ru/20240707/roditeli-1958051334.html

В КБР нашли родителей, проявивших неуважение к гимну в школе

В КБР нашли родителей, проявивших неуважение к гимну в школе - РИА Новости, 08.07.2024

В КБР нашли родителей, проявивших неуважение к гимну в школе

Личности родителей, проявивших неуважение к гимну России в школе в Кабардино-Балкарии, установлены, к ним будут применены меры в рамках закона, сообщили в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-07T16:49

2024-07-07T16:49

2024-07-08T00:54

россия

нальчик

андрей картаполов

госдума рф

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НАЛЬЧИК, 7 июл — РИА Новости. Личности родителей, проявивших неуважение к гимну России в школе в Кабардино-Балкарии, установлены, к ним будут применены меры в рамках закона, сообщили в пресс-службе Минпросвещения региона."Что касается взрослых участников инцидента: их личности установлены, в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства", — подчеркнули в ведомстве.В Минпросвещения также отметили, что никто из учащихся школы не проявлял неуважение во время звучания гимна. Ребенок, который закрывал уши и о котором говорилось в ряде публикаций, оказался дошкольником.Ранее в соцсетях появились видеоролики из школы № 33 в Нальчике. На видео некоторые граждане во время гимна России не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, несколько человек сидят в телефонах. На публикацию обратил внимание глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который сообщил, что обратился "в соответствующие органы" для рассмотрения этого инцидента с целью оценки и принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html

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Некоторые родители не встали во время торжественного исполнения гимна в школе Нальчика Личности родителей, проявивших неуважение к гимну России в школе в Кабардино-Балкарии, установлены, сообщили в пресс-службе Минпросвещения региона. 2024-07-07T16:49 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нальчик, андрей картаполов, госдума рф