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В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 07.07.2024
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14:49 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/rezhim-1958029121.html
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 07.07.2024
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в Старополтавском районе Волгоградской области из-за лесного пожара, который не могут потушить с пятницы, сообщает... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:49
2024-07-07T14:49
происшествия
старополтавский район
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 7 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Старополтавском районе Волгоградской области из-за лесного пожара, который не могут потушить с пятницы, сообщает администрация района в своем Telegram-канале. Ранее сообщал МЧС сообщало, что с пятницы возле села Салтово горит подстилка в сосновом лесу возле села в Старополтавском районе Волгоградской области, угрозы населенному пункту нет. "На территории Старополтавского муниципального района введен режим повышенной готовности в связи с пожаром, произошедшим в Гослесфонде", - говорится в сообщении властей. По данным администрации, пожар возник в пятницу днем в лесу возле Салтовского сельского поселения, к вечеру того же дня была объявлена локализация возгорания. Отмечается, что на 11.00 (совпадает с мск) воскресенья тушение пожара продолжается, привлечена дополнительная техника из соседнего района, угрозы селу нет. По информации властей, тушение осложняется ветром и труднодоступностью некоторых участков леса.
https://ria.ru/20240629/pozhary-1956371904.html
старополтавский район
волгоградская область
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происшествия, старополтавский район, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Старополтавский район, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за лесного пожара

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОЛГОГРАД, 7 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Старополтавском районе Волгоградской области из-за лесного пожара, который не могут потушить с пятницы, сообщает администрация района в своем Telegram-канале.
Ранее сообщал МЧС сообщало, что с пятницы возле села Салтово горит подстилка в сосновом лесу возле села в Старополтавском районе Волгоградской области, угрозы населенному пункту нет.
«
"На территории Старополтавского муниципального района введен режим повышенной готовности в связи с пожаром, произошедшим в Гослесфонде", - говорится в сообщении властей.
По данным администрации, пожар возник в пятницу днем в лесу возле Салтовского сельского поселения, к вечеру того же дня была объявлена локализация возгорания. Отмечается, что на 11.00 (совпадает с мск) воскресенья тушение пожара продолжается, привлечена дополнительная техника из соседнего района, угрозы селу нет. По информации властей, тушение осложняется ветром и труднодоступностью некоторых участков леса.
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ПроисшествияСтарополтавский районВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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