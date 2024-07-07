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В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 07.07.2024

В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в Старополтавском районе Волгоградской области из-за лесного пожара, который не могут потушить с пятницы, сообщает... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:49

2024-07-07T14:49

2024-07-07T14:49

происшествия

старополтавский район

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 7 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Старополтавском районе Волгоградской области из-за лесного пожара, который не могут потушить с пятницы, сообщает администрация района в своем Telegram-канале. Ранее сообщал МЧС сообщало, что с пятницы возле села Салтово горит подстилка в сосновом лесу возле села в Старополтавском районе Волгоградской области, угрозы населенному пункту нет. "На территории Старополтавского муниципального района введен режим повышенной готовности в связи с пожаром, произошедшим в Гослесфонде", - говорится в сообщении властей. По данным администрации, пожар возник в пятницу днем в лесу возле Салтовского сельского поселения, к вечеру того же дня была объявлена локализация возгорания. Отмечается, что на 11.00 (совпадает с мск) воскресенья тушение пожара продолжается, привлечена дополнительная техника из соседнего района, угрозы селу нет. По информации властей, тушение осложняется ветром и труднодоступностью некоторых участков леса.

https://ria.ru/20240629/pozhary-1956371904.html

старополтавский район

волгоградская область

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происшествия, старополтавский район, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)