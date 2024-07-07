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"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов из Шереметьево - РИА Новости, 07.07.2024
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02:25 07.07.2024 (обновлено: 02:52 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/reysy-1957958119.html
"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов из Шереметьево
"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов из Шереметьево - РИА Новости, 07.07.2024
"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов из Шереметьево
"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов из аэропорта "Шереметьево" по состоянию на 2.00 по московскому времени, обслуживание пассажиров на стойках... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T02:25
2024-07-07T02:52
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов из аэропорта "Шереметьево" по состоянию на 2.00 по московскому времени, обслуживание пассажиров на стойках регистрации также осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба компании."По состоянию на 2.00 мск 7 июля "Аэрофлот" стабилизировал производственный план выполнения полетов. Обслуживание пассажиров на стойках регистрации осуществляется в штатном режиме", - отмечается в сообщении.В субботу из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172 рейсов. Из них 167 рейсов отправлено, пять рейсов уже готовятся к вылету, уточнили в авиакомпании.Вечером в субботу корреспондент РИА Новости сообщал, что в "Шереметьево" сформировались большие очереди на входе в аэропорт - речь шла как об очередях на первичном досмотре, так и на стойках регистрации.Как отмечает "Аэрофлот", обслуживание пассажиров на линии регистрации, а также на посадке было усилено дополнительным персоналом. "Пассажиров активно перераспределяли на освобождавшиеся или менее загруженные стойки регистрации и информировали о необходимости заранее подготовить документы, пассажиров с негабаритным багажом из общей очереди направляли сразу на стойку негабаритного багажа, а также осуществлялись иные необходимые для управления пассажирскими потоками действия", - говорится в сообщении.В итоге к 22.30 мск субботы ситуация на линии регистрации была стабилизирована, а длительное ожидание в очереди на регистрацию не привело к нарушению деятельности аэропорта и регулярности по отправлению воздушных судов, добавляют в пресс-службе компании. Кроме того, не было и массовых неявок для прохождения контроля посадки, несмотря на большое количество потерянных стыковок трансферных пассажиров."Аэрофлот" отмечает, что более 3,2 тысячи пассажиров стыковочных рейсов за 5-6 июля были бесплатно переоформлены на другие ближайшие рейсы. На 7 июля из 266 запланированных рейсов заблаговременно скорректировано время вылета по семи рейсам, пассажиров об этом предупреждают заранее.
https://ria.ru/20240706/prokuratura-1957889097.html
https://ria.ru/20240706/sheremetevo-1957905058.html
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аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Общество
"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов из Шереметьево

"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов из Шереметьево по состоянию на 2.00

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТерминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Терминал B международного аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов из аэропорта "Шереметьево" по состоянию на 2.00 по московскому времени, обслуживание пассажиров на стойках регистрации также осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба компании.
«
"По состоянию на 2.00 мск 7 июля "Аэрофлот" стабилизировал производственный план выполнения полетов. Обслуживание пассажиров на стойках регистрации осуществляется в штатном режиме", - отмечается в сообщении.
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В субботу из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172 рейсов. Из них 167 рейсов отправлено, пять рейсов уже готовятся к вылету, уточнили в авиакомпании.
Вечером в субботу корреспондент РИА Новости сообщал, что в "Шереметьево" сформировались большие очереди на входе в аэропорт - речь шла как об очередях на первичном досмотре, так и на стойках регистрации.
Как отмечает "Аэрофлот", обслуживание пассажиров на линии регистрации, а также на посадке было усилено дополнительным персоналом. "Пассажиров активно перераспределяли на освобождавшиеся или менее загруженные стойки регистрации и информировали о необходимости заранее подготовить документы, пассажиров с негабаритным багажом из общей очереди направляли сразу на стойку негабаритного багажа, а также осуществлялись иные необходимые для управления пассажирскими потоками действия", - говорится в сообщении.
В итоге к 22.30 мск субботы ситуация на линии регистрации была стабилизирована, а длительное ожидание в очереди на регистрацию не привело к нарушению деятельности аэропорта и регулярности по отправлению воздушных судов, добавляют в пресс-службе компании. Кроме того, не было и массовых неявок для прохождения контроля посадки, несмотря на большое количество потерянных стыковок трансферных пассажиров.
"Аэрофлот" отмечает, что более 3,2 тысячи пассажиров стыковочных рейсов за 5-6 июля были бесплатно переоформлены на другие ближайшие рейсы. На 7 июля из 266 запланированных рейсов заблаговременно скорректировано время вылета по семи рейсам, пассажиров об этом предупреждают заранее.
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