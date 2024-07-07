https://ria.ru/20240707/restorany-1957987864.html

Российские рестораны смогут получать сертификаты "Итальяниссимо"

Российские рестораны смогут получать сертификаты "Итальяниссимо" - РИА Новости, 07.07.2024

Российские рестораны смогут получать сертификаты "Итальяниссимо"

Российские рестораны, пиццерии и производители мороженого снова могут получить сертификат "Итальяниссимо", который говорит о том, что их продукция является... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T10:18

2024-07-07T10:18

2024-07-07T10:18

экономика

италия

россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские рестораны, пиццерии и производители мороженого снова могут получить сертификат "Итальяниссимо", который говорит о том, что их продукция является аутентично итальянской, первые дипломы уже разослали, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо. "Мы решили заново выпускать дипломы для ресторанов, производителей мороженого, пиццерий, которые производят по определенному протоколу. Можно считать, что они производят и готовят, как в Италии… Мы эти сертификаты выдали. В понедельник начали рассылать всем нашим членам и не-членам, которые имеют рестораны, пиццерии или производят мороженое", - сказал Пелаццо в беседе с агентством. Он рассказал, что раньше в торговой палате выдавали их по поручению итальянского правительства. "Мы будем продолжать выдавать эти сертификаты. Это очень востребованные сертификаты в России, поскольку дают преимущество: рестораны, которые имеют его, для них это дополнительная реклама… Сертификат называется "Итальяниссимо", - уточнил глава торгпалаты. Пелаццо отметил, что в Италии заинтересованы в подобной сертификации. "Мы тоже заинтересованы, что россияне кушают в ресторанах, которые готовят, будто в Италии. Не просто подделка итальянской кухни", - заявил глава торгпалаты. Он объяснил, что есть определенные критерии для получения диплома, такие как ингредиенты и количество вин в меню. "Очень часто вы видите, что в ресторане предусмотрено 200 разных бутылок вин, а потом говорят после заказа, что этого нет, осталось две бутылки. Люди готовы платить, чтобы иметь возможность выбора", - сказал глава торгпалаты. Он сообщил, что ИРТП нанимает специалистов, которые оценивают соответствие ресторана, пиццерии или производителя мороженого критериям. "Это вкусная работа, но важно хорошо её делать. Потом клиенты сравнивают", - заявил Пелаццо. По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее он сообщал, что почти половина экспорта из Италии в Россию не попадает под санкции, в частности, вино, обувь и предметы моды. Пелаццо отмечал, что поставки товаров из Италии в Россию раньше составляли 4% от всего национального экспорта, а в 2023 году этот показатель упал до 0,9%.

https://ria.ru/20240603/institut-1950085032.html

https://ria.ru/20240222/eksport-1928876429.html

https://ria.ru/20240705/rubli-1957764054.html

италия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, италия, россия