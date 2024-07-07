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Российские рестораны смогут получать сертификаты "Итальяниссимо" - РИА Новости, 07.07.2024
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10:18 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/restorany-1957987864.html
Российские рестораны смогут получать сертификаты "Итальяниссимо"
Российские рестораны смогут получать сертификаты "Итальяниссимо" - РИА Новости, 07.07.2024
Российские рестораны смогут получать сертификаты "Итальяниссимо"
Российские рестораны, пиццерии и производители мороженого снова могут получить сертификат "Итальяниссимо", который говорит о том, что их продукция является... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T10:18
2024-07-07T10:18
экономика
италия
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские рестораны, пиццерии и производители мороженого снова могут получить сертификат "Итальяниссимо", который говорит о том, что их продукция является аутентично итальянской, первые дипломы уже разослали, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо. "Мы решили заново выпускать дипломы для ресторанов, производителей мороженого, пиццерий, которые производят по определенному протоколу. Можно считать, что они производят и готовят, как в Италии… Мы эти сертификаты выдали. В понедельник начали рассылать всем нашим членам и не-членам, которые имеют рестораны, пиццерии или производят мороженое", - сказал Пелаццо в беседе с агентством. Он рассказал, что раньше в торговой палате выдавали их по поручению итальянского правительства. "Мы будем продолжать выдавать эти сертификаты. Это очень востребованные сертификаты в России, поскольку дают преимущество: рестораны, которые имеют его, для них это дополнительная реклама… Сертификат называется "Итальяниссимо", - уточнил глава торгпалаты. Пелаццо отметил, что в Италии заинтересованы в подобной сертификации. "Мы тоже заинтересованы, что россияне кушают в ресторанах, которые готовят, будто в Италии. Не просто подделка итальянской кухни", - заявил глава торгпалаты. Он объяснил, что есть определенные критерии для получения диплома, такие как ингредиенты и количество вин в меню. "Очень часто вы видите, что в ресторане предусмотрено 200 разных бутылок вин, а потом говорят после заказа, что этого нет, осталось две бутылки. Люди готовы платить, чтобы иметь возможность выбора", - сказал глава торгпалаты. Он сообщил, что ИРТП нанимает специалистов, которые оценивают соответствие ресторана, пиццерии или производителя мороженого критериям. "Это вкусная работа, но важно хорошо её делать. Потом клиенты сравнивают", - заявил Пелаццо. По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее он сообщал, что почти половина экспорта из Италии в Россию не попадает под санкции, в частности, вино, обувь и предметы моды. Пелаццо отмечал, что поставки товаров из Италии в Россию раньше составляли 4% от всего национального экспорта, а в 2023 году этот показатель упал до 0,9%.
https://ria.ru/20240603/institut-1950085032.html
https://ria.ru/20240222/eksport-1928876429.html
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экономика, италия, россия
Экономика, Италия, Россия
Российские рестораны смогут получать сертификаты "Итальяниссимо"

Рестораны в России снова могут получить сертификат аутентичной итальянской кухни

© Depositphotos.com / stefanolunardiРесторан
Ресторан - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Depositphotos.com / stefanolunardi
Ресторан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские рестораны, пиццерии и производители мороженого снова могут получить сертификат "Итальяниссимо", который говорит о том, что их продукция является аутентично итальянской, первые дипломы уже разослали, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.
"Мы решили заново выпускать дипломы для ресторанов, производителей мороженого, пиццерий, которые производят по определенному протоколу. Можно считать, что они производят и готовят, как в Италии… Мы эти сертификаты выдали. В понедельник начали рассылать всем нашим членам и не-членам, которые имеют рестораны, пиццерии или производят мороженое", - сказал Пелаццо в беседе с агентством.
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Он рассказал, что раньше в торговой палате выдавали их по поручению итальянского правительства.
«
"Мы будем продолжать выдавать эти сертификаты. Это очень востребованные сертификаты в России, поскольку дают преимущество: рестораны, которые имеют его, для них это дополнительная реклама… Сертификат называется "Итальяниссимо", - уточнил глава торгпалаты.
Пелаццо отметил, что в Италии заинтересованы в подобной сертификации.
"Мы тоже заинтересованы, что россияне кушают в ресторанах, которые готовят, будто в Италии. Не просто подделка итальянской кухни", - заявил глава торгпалаты.
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Он объяснил, что есть определенные критерии для получения диплома, такие как ингредиенты и количество вин в меню.
«
"Очень часто вы видите, что в ресторане предусмотрено 200 разных бутылок вин, а потом говорят после заказа, что этого нет, осталось две бутылки. Люди готовы платить, чтобы иметь возможность выбора", - сказал глава торгпалаты.
Он сообщил, что ИРТП нанимает специалистов, которые оценивают соответствие ресторана, пиццерии или производителя мороженого критериям.
"Это вкусная работа, но важно хорошо её делать. Потом клиенты сравнивают", - заявил Пелаццо.
По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее он сообщал, что почти половина экспорта из Италии в Россию не попадает под санкции, в частности, вино, обувь и предметы моды. Пелаццо отмечал, что поставки товаров из Италии в Россию раньше составляли 4% от всего национального экспорта, а в 2023 году этот показатель упал до 0,9%.
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