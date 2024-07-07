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На Украине пошли на отчаянные меры из-за уклонистов
На Украине пошли на отчаянные меры из-за уклонистов - РИА Новости, 07.07.2024
На Украине пошли на отчаянные меры из-за уклонистов
На Украине берег пограничной реки Тиса обнесли колючей проволокой, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:45
2024-07-07T14:45
2024-07-07T16:36
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. На Украине берег пограничной реки Тиса обнесли колючей проволокой, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Доступ к реке с трассы перекрыли колючей проволокой", — говорится в материале.В издании подчеркнули, что ранее были новости о том, как украинцы призывного возраста оставляли машины на дороге и пытались переплыть реку Тису, чтобы в Румынии скрыться от мобилизации.В четверг председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в конце июня сообщал, что в Тисе с февраля 2022 года утонули 40 уклонистов, пытавшихся сбежать из страны.
https://ria.ru/20240707/zelenskiy-1958023319.html
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в мире, украина, румыния, андрей демченко, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Румыния, Андрей Демченко, Страна.ua, Верховная Рада Украины
На Украине пошли на отчаянные меры из-за уклонистов
Украинский берег реки Тиса на границе с Румынией огородили колючей проволокой