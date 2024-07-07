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Власти Британии не планируют проводить референдум по объединению Ирландии - РИА Новости, 07.07.2024
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17:50 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/referendum-1958059784.html
Власти Британии не планируют проводить референдум по объединению Ирландии
Власти Британии не планируют проводить референдум по объединению Ирландии - РИА Новости, 07.07.2024
Власти Британии не планируют проводить референдум по объединению Ирландии
Разрешение проведения референдума по поводу объединения Северной Ирландии с Ирландией пока не стоит на повестке британского правительства, для этого не... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T17:50
2024-07-07T17:50
в мире
северная ирландия
ирландия
белфаст
шинн фейн
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Разрешение проведения референдума по поводу объединения Северной Ирландии с Ирландией пока не стоит на повестке британского правительства, для этого не выполнено определенное условие, сообщил телеканалу Sky News министр по делам Северной Ирландии Хиллари Бенн. Согласно заключенному в 1998 году Белфастскому соглашению ("Соглашение Страстной Пятницы"), британский министр по делам Северной Ирландии может распорядиться провести референдум о выходе Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства и ее объединении с Республикой Ирландия, если "покажется вероятным, что большинство голосующих" выразят такое желание. Министр заявил телеканалу в Белфасте, что пока не был выполнен важный критерий, который бы позволил разрешить проведение референдума. Министр отметил, что власти тщательно изучили, обсудили и подписали "Соглашение Страстной Пятницы". "Критерий для проведения референдума ясен... Он предполагает, что министр (по делам Северной Ирландии - ред.), кем бы он или она ни был, придет к выводу, что в случае проведения пограничного опроса народ Северной Ирландии проголосует за объединенную Ирландию. Нет никаких доказательств того, что это условие было выполнено", - цитирует телеканал Бенна. В 1998 было подписано Белфастское соглашение ("Соглашение Страстной Пятницы"), которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за "Соглашением Страстной Пятницы", была создана Североирландская ассамблея - парламент Северной Ирландии. В соответствии с "Соглашением Страстной Пятницы" ирландские националисты и пробританские юнионисты обязаны разделять власть в Исполнительном комитете – местном правительстве. Ситуация вокруг Северной Ирландии обострилась после того, как североирландская партия "Шинн Фейн", выступающая за объединение с Ирландией, получила в мае 2022 года большинство мест на выборах в законодательное собрание региона, став первой националистической партией, которая возьмет под свой контроль ассамблею Северной Ирландии за 101-летнюю историю. Демократическая юнионистская партия (DUP), выступающая за сохранение региона в составе Великобритании, на протяжении почти двух лет отказывалась формировать правительство с выступающей за объединение с Ирландией националистической партией "Шинн Фейн", которая набрала в мае 2022 года большинство мест на выборах в законодательное собрание региона. В результате Северная Ирландия почти два года оставалась без регионального правительства. Ассамблея Северной Ирландии возобновила работу только в феврале 2024 года.
https://ria.ru/20240309/referendum-1932070558.html
https://ria.ru/20240206/krym-1925608758.html
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в мире, северная ирландия, ирландия, белфаст, шинн фейн
В мире, Северная Ирландия, Ирландия, Белфаст, Шинн Фейн
Власти Британии не планируют проводить референдум по объединению Ирландии

Лондон заявил, что для референдума по объединению Ирландии не выполнено условие

© РИА Новости / Елена Пахомова Белфаст
Белфаст - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Елена Пахомова
Белфаст. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Разрешение проведения референдума по поводу объединения Северной Ирландии с Ирландией пока не стоит на повестке британского правительства, для этого не выполнено определенное условие, сообщил телеканалу Sky News министр по делам Северной Ирландии Хиллари Бенн.
Согласно заключенному в 1998 году Белфастскому соглашению ("Соглашение Страстной Пятницы"), британский министр по делам Северной Ирландии может распорядиться провести референдум о выходе Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства и ее объединении с Республикой Ирландия, если "покажется вероятным, что большинство голосующих" выразят такое желание.
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Министр заявил телеканалу в Белфасте, что пока не был выполнен важный критерий, который бы позволил разрешить проведение референдума. Министр отметил, что власти тщательно изучили, обсудили и подписали "Соглашение Страстной Пятницы".
"Критерий для проведения референдума ясен... Он предполагает, что министр (по делам Северной Ирландии - ред.), кем бы он или она ни был, придет к выводу, что в случае проведения пограничного опроса народ Северной Ирландии проголосует за объединенную Ирландию. Нет никаких доказательств того, что это условие было выполнено", - цитирует телеканал Бенна.
В 1998 было подписано Белфастское соглашение ("Соглашение Страстной Пятницы"), которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за "Соглашением Страстной Пятницы", была создана Североирландская ассамблея - парламент Северной Ирландии. В соответствии с "Соглашением Страстной Пятницы" ирландские националисты и пробританские юнионисты обязаны разделять власть в Исполнительном комитете – местном правительстве.
Ситуация вокруг Северной Ирландии обострилась после того, как североирландская партия "Шинн Фейн", выступающая за объединение с Ирландией, получила в мае 2022 года большинство мест на выборах в законодательное собрание региона, став первой националистической партией, которая возьмет под свой контроль ассамблею Северной Ирландии за 101-летнюю историю.
Демократическая юнионистская партия (DUP), выступающая за сохранение региона в составе Великобритании, на протяжении почти двух лет отказывалась формировать правительство с выступающей за объединение с Ирландией националистической партией "Шинн Фейн", которая набрала в мае 2022 года большинство мест на выборах в законодательное собрание региона. В результате Северная Ирландия почти два года оставалась без регионального правительства. Ассамблея Северной Ирландии возобновила работу только в феврале 2024 года.
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