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В Алтайском крае стартовал этап международного ралли "Шелковый путь" - РИА Новости, 07.07.2024
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
11:47 07.07.2024 (обновлено: 12:00 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/ralli-1958001260.html
В Алтайском крае стартовал этап международного ралли "Шелковый путь"
В Алтайском крае стартовал этап международного ралли "Шелковый путь" - РИА Новости, 07.07.2024
В Алтайском крае стартовал этап международного ралли "Шелковый путь"
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл этап международного ралли "Шелковый путь" на территории региона, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:47
2024-07-07T12:00
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виктор томенко
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БАРНАУЛ, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл этап международного ралли "Шелковый путь" на территории региона, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Губернатор Виктор Томенко объявил открытым российский этап Международного ралли "Шелковый путь" по территории Алтайского края. Наш регион второй раз принимает у себя этап скоростного участка гонки", - говорится в сообщении. Старт прошел в воскресенье в селе Рассказиха. Маршрут длиной 133 километра пройдет по четырем районам Алтайского края: Первомайскому, Топчихинскому, Троицкому, финиш ралли состоится в селе Акутиха Быстроистокского района. "Мы всех участников, организаторов Международного ралли "Шелковый путь" встречаем не просто как гостей, а как наших давних настоящих друзей. У нас есть опыт организации и проведения таких замечательных мероприятий. Уверен, что все цели, которые перед этим проектом стоят, будут достигнуты. Проект, безусловно, стал таким успешным, потому что работает сплоченная команда при поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, при участии Правительства Российской Федерации, министерства спорта страны, наших регионов и руководителя этого проекта", - подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко на открытии мероприятия и объявил российский этап по территории региона открытым. Руководитель проекта Владимир Чагин поблагодарил губернатора и правительство Алтайского края за многомесячную подготовительную работу по всем локациям прохождения ралли в регионе и пожелал региону успехов и процветания. Торжественный старт ралли состоялся 5 июля в Томске. Гонка финиширует 15 июля в столице Монголии Улан-Баторе. В ралли участвуют в основном экипажи из России, Белоруссии, Республик Азии и дружественных стран. В 2024 году "Шелковый путь" займет 11 дней. Общая дистанция ралли-марафона составит 5 тысяч 256 километров, из которых 2 тысяч 993 —дистанции скоростных участков. Спортсменов ждут этапы по различным климатическим зонам. 4 этапа ралли пройдут по территории России, 7 этапов - по пескам Монголии, северным районам пустыни Гоби.
https://rsport.ria.ru/20240707/sotnikov-1957996366.html
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авто, алтайский край, виктор томенко, владимир чагин, монголия, россия
Алтайский край, Авто, Алтайский край, Виктор Томенко, Владимир Чагин, Монголия, Россия
В Алтайском крае стартовал этап международного ралли "Шелковый путь"

Томенко открыл этап международного ралли "Шелковый путь" на территории региона

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяРоссийский этап Международного ралли "Шелковый путь" по территории Алтайского края. 7 июля 2024
Российский этап Международного ралли Шелковый путь по территории Алтайского края. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Российский этап Международного ралли "Шелковый путь" по территории Алтайского края. 7 июля 2024
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БАРНАУЛ, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл этап международного ралли "Шелковый путь" на территории региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Губернатор Виктор Томенко объявил открытым российский этап Международного ралли "Шелковый путь" по территории Алтайского края. Наш регион второй раз принимает у себя этап скоростного участка гонки", - говорится в сообщении.
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Старт прошел в воскресенье в селе Рассказиха. Маршрут длиной 133 километра пройдет по четырем районам Алтайского края: Первомайскому, Топчихинскому, Троицкому, финиш ралли состоится в селе Акутиха Быстроистокского района.
"Мы всех участников, организаторов Международного ралли "Шелковый путь" встречаем не просто как гостей, а как наших давних настоящих друзей. У нас есть опыт организации и проведения таких замечательных мероприятий. Уверен, что все цели, которые перед этим проектом стоят, будут достигнуты. Проект, безусловно, стал таким успешным, потому что работает сплоченная команда при поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, при участии Правительства Российской Федерации, министерства спорта страны, наших регионов и руководителя этого проекта", - подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко на открытии мероприятия и объявил российский этап по территории региона открытым.
Руководитель проекта Владимир Чагин поблагодарил губернатора и правительство Алтайского края за многомесячную подготовительную работу по всем локациям прохождения ралли в регионе и пожелал региону успехов и процветания.
Торжественный старт ралли состоялся 5 июля в Томске. Гонка финиширует 15 июля в столице Монголии Улан-Баторе. В ралли участвуют в основном экипажи из России, Белоруссии, Республик Азии и дружественных стран.
В 2024 году "Шелковый путь" займет 11 дней. Общая дистанция ралли-марафона составит 5 тысяч 256 километров, из которых 2 тысяч 993 —дистанции скоростных участков.
Спортсменов ждут этапы по различным климатическим зонам. 4 этапа ралли пройдут по территории России, 7 этапов - по пескам Монголии, северным районам пустыни Гоби.
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