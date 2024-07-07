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ПВО за сутки сбила три авиабомбы Hammer - РИА Новости, 07.07.2024
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https://ria.ru/20240707/pvo-1958017804.html
ПВО за сутки сбила три авиабомбы Hammer
ПВО за сутки сбила три авиабомбы Hammer - РИА Новости, 07.07.2024
ПВО за сутки сбила три авиабомбы Hammer
Российские системы ПВО за сутки сбили три управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 31 беспилотник, а ВКС и артиллерия уничтожили две... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:50
2024-07-07T13:50
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили три управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 31 беспилотник, а ВКС и артиллерия уничтожили две пусковые установки системы ПВО Patriot, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотный летательный аппарат", - сообщили в ведомстве. Отмечается также, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены радар обнаружения воздушных целей на малых, средних высотах и выдачи целеуказаний ПВО Giraffe шведского производства и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Кроме того, нанесено поражение авиационной технике ВСУ на аэродроме базирования, скопления живой силы и техники противника в 119 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27314 беспилотных летательных аппаратов, 540 зенитных ракетных комплексов, 16521 танк и другая боевая бронированная машина, 1366 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11516 орудий полевой артиллерии и минометов, 23410 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html
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россия, сша, франция, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО за сутки сбила три авиабомбы Hammer

ПВО за сутки сбила три авиабомбы Hammer и 31 беспилотник

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили три управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 31 беспилотник, а ВКС и артиллерия уничтожили две пусковые установки системы ПВО Patriot, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотный летательный аппарат", - сообщили в ведомстве.
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Отмечается также, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены радар обнаружения воздушных целей на малых, средних высотах и выдачи целеуказаний ПВО Giraffe шведского производства и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Кроме того, нанесено поражение авиационной технике ВСУ на аэродроме базирования, скопления живой силы и техники противника в 119 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27314 беспилотных летательных аппаратов, 540 зенитных ракетных комплексов, 16521 танк и другая боевая бронированная машина, 1366 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11516 орудий полевой артиллерии и минометов, 23410 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАФранцияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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