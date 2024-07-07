https://ria.ru/20240707/putin-1957988325.html

Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота

Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота - РИА Новости, 07.07.2024

Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота, отметив, что водный транспорт играет важную роль в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T10:20

2024-07-07T10:20

2024-07-07T10:21

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота, отметив, что водный транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работников морского и речного флота. Водный транспорт является неотъемлемой составляющей отечественной транспортной системы, играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что в отрасли трудятся специалисты высокой квалификации, хорошо знающие и любящие свое дело. Он также подчеркнул, что работники отрасли берегут традиции предшественников и работают с полной отдачей. "Во многом благодаря вашей компетентности, энергии, нацеленности на результат строятся новые, современные суда, растут объемы пассажирских и грузовых перевозок, повышается качество и доступность предоставляемых услуг, совершенствуется береговая инфраструктура, приоритетное внимание уделяется обеспечению безопасности гидротехнических сооружений", - добавляется в телеграмме. Российский лидер убежден, что работники морского и речного флота будут достойно решать поставленные задачи на благо России. Путин пожелал им успехов, осуществления намеченных планов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20231120/transport-1910496815.html

https://ria.ru/20240707/volodin-1957983816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество