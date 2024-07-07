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Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота - РИА Новости, 07.07.2024
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10:20 07.07.2024 (обновлено: 10:21 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/putin-1957988325.html
Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота
Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота - РИА Новости, 07.07.2024
Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота, отметив, что водный транспорт играет важную роль в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T10:20
2024-07-07T10:21
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота, отметив, что водный транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работников морского и речного флота. Водный транспорт является неотъемлемой составляющей отечественной транспортной системы, играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что в отрасли трудятся специалисты высокой квалификации, хорошо знающие и любящие свое дело. Он также подчеркнул, что работники отрасли берегут традиции предшественников и работают с полной отдачей. "Во многом благодаря вашей компетентности, энергии, нацеленности на результат строятся новые, современные суда, растут объемы пассажирских и грузовых перевозок, повышается качество и доступность предоставляемых услуг, совершенствуется береговая инфраструктура, приоритетное внимание уделяется обеспечению безопасности гидротехнических сооружений", - добавляется в телеграмме. Российский лидер убежден, что работники морского и речного флота будут достойно решать поставленные задачи на благо России. Путин пожелал им успехов, осуществления намеченных планов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20231120/transport-1910496815.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота

Путин: водный транспорт играет важную роль в развитии России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота, отметив, что водный транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работников морского и речного флота. Водный транспорт является неотъемлемой составляющей отечественной транспортной системы, играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей", - говорится в телеграмме.
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Путин отметил, что в отрасли трудятся специалисты высокой квалификации, хорошо знающие и любящие свое дело. Он также подчеркнул, что работники отрасли берегут традиции предшественников и работают с полной отдачей.
«
"Во многом благодаря вашей компетентности, энергии, нацеленности на результат строятся новые, современные суда, растут объемы пассажирских и грузовых перевозок, повышается качество и доступность предоставляемых услуг, совершенствуется береговая инфраструктура, приоритетное внимание уделяется обеспечению безопасности гидротехнических сооружений", - добавляется в телеграмме.
Российский лидер убежден, что работники морского и речного флота будут достойно решать поставленные задачи на благо России.
Путин пожелал им успехов, осуществления намеченных планов и всего самого доброго.
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