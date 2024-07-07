Рейтинг@Mail.ru
В Пулково загорелся двигатель самолета - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 07.07.2024 (обновлено: 00:00 08.07.2024)
https://ria.ru/20240707/pulkovo-1958105570.html
В Пулково загорелся двигатель самолета
В Пулково загорелся двигатель самолета - РИА Новости, 08.07.2024
В Пулково загорелся двигатель самолета
Задымление двигателя пассажирского самолета авиакомпании "Ямал" произошло при движении на стоянке аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге, всех эвакуировали,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-07T23:38
2024-07-08T00:00
происшествия
санкт-петербург
россия
пулково (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Задымление двигателя пассажирского самолета авиакомпании "Ямал" произошло при движении на стоянке аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге, всех эвакуировали, никто не пострадал, сообщает западное МСУТ СК России. "Поступило сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулежке произошло задымление двигателя самолета авиакомпании "Ямал", выполнявшего рейс "Салехард- Санкт-Петербург". Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что началась доследственная проверка. Следователи проводят осмотр самолета, причины устанавливаются. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что проверит все обстоятельства, даст оценку действиями работников аэропорта, экстренных служб, при наличии оснований примет меры.Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко добавил в Telegram-канале, что с самолета Superjet 100 эвакуировали 87 человек. По предварительным данным, открытого пламени не было, аварийно-спасательная команда применила пенные средства тушения.Кроме того, Росавиация проведет анализ случившегося и даст событию оценку.
https://ria.ru/20240707/front-1958078921.html
https://ria.ru/20240416/samolet-1940413724.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535266dd40d1b94cba4a16cc4dc49e49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Пулково (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Северо-Западная транспортная прокуратура
В Пулково загорелся двигатель самолета

СК: на стоянке аэропорта Пулково произошло задымление двигателя самолета

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Задымление двигателя пассажирского самолета авиакомпании "Ямал" произошло при движении на стоянке аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге, всех эвакуировали, никто не пострадал, сообщает западное МСУТ СК России.
«
"Поступило сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулежке произошло задымление двигателя самолета авиакомпании "Ямал", выполнявшего рейс "Салехард- Санкт-Петербург". Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Грозовой фронт ушел из района аэродрома Пулково
Вчера, 19:59
Отмечается, что началась доследственная проверка. Следователи проводят осмотр самолета, причины устанавливаются.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что проверит все обстоятельства, даст оценку действиями работников аэропорта, экстренных служб, при наличии оснований примет меры.
Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко добавил в Telegram-канале, что с самолета Superjet 100 эвакуировали 87 человек. По предварительным данным, открытого пламени не было, аварийно-спасательная команда применила пенные средства тушения.
Кроме того, Росавиация проведет анализ случившегося и даст событию оценку.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Следовавший из Калининграда в Москву самолет аварийно сел в Пулково
16 апреля, 16:28
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияПулково (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)Северо-Западная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала