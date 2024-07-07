https://ria.ru/20240707/pulkovo-1958105570.html

В Пулково загорелся двигатель самолета

В Пулково загорелся двигатель самолета - РИА Новости, 08.07.2024

В Пулково загорелся двигатель самолета

Задымление двигателя пассажирского самолета авиакомпании "Ямал" произошло при движении на стоянке аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге, всех эвакуировали,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-07T23:38

2024-07-07T23:38

2024-07-08T00:00

происшествия

санкт-петербург

россия

пулково (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

северо-западная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Задымление двигателя пассажирского самолета авиакомпании "Ямал" произошло при движении на стоянке аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге, всех эвакуировали, никто не пострадал, сообщает западное МСУТ СК России. "Поступило сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулежке произошло задымление двигателя самолета авиакомпании "Ямал", выполнявшего рейс "Салехард- Санкт-Петербург". Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что началась доследственная проверка. Следователи проводят осмотр самолета, причины устанавливаются. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что проверит все обстоятельства, даст оценку действиями работников аэропорта, экстренных служб, при наличии оснований примет меры.Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко добавил в Telegram-канале, что с самолета Superjet 100 эвакуировали 87 человек. По предварительным данным, открытого пламени не было, аварийно-спасательная команда применила пенные средства тушения.Кроме того, Росавиация проведет анализ случившегося и даст событию оценку.

https://ria.ru/20240707/front-1958078921.html

https://ria.ru/20240416/samolet-1940413724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), северо-западная транспортная прокуратура