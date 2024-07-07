https://ria.ru/20240707/pulkovo-1958071102.html
Пулково возобновил отправку и прием самолетов
Пулково возобновил отправку и прием самолетов - РИА Новости, 07.07.2024
Пулково возобновил отправку и прием самолетов
Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил отправку и прием самолетов после приостановки из-за непогоды, сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы"... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:06
2024-07-07T19:06
2024-07-07T19:27
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил отправку и прием самолетов после приостановки из-за непогоды, сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в воскресенье вечером не отправлял самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы, на запасной аэродром ушел один рейс. "Аэропорт Пулково работает штатно на прием и вылет воздушных судов", - сообщила компания.Как сообщает управляющая компания, взлет и посадка самолетов в аэропорту "Пулково" не осуществлялись менее 20 минут. По решению авиакомпаний три воздушных судна, выполнявших рейсы в Петербург, отправились на запасные аэродромы.
https://ria.ru/20240707/sinoptik-1958044913.html
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пулково (аэропорт), санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург
Пулково возобновил отправку и прием самолетов
Пулково возобновил отправку и прием самолетов после приостановки из-за непогоды
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил отправку и прием самолетов после приостановки из-за непогоды, сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в воскресенье вечером не отправлял самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы, на запасной аэродром ушел один рейс.
«
"Аэропорт Пулково работает штатно на прием и вылет воздушных судов", - сообщила компания.
Как сообщает управляющая компания, взлет и посадка самолетов в аэропорту "Пулково" не осуществлялись менее 20 минут. По решению авиакомпаний три воздушных судна, выполнявших рейсы в Петербург, отправились на запасные аэродромы.