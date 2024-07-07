https://ria.ru/20240707/pulkovo-1958063904.html

Пулково временно не отправляет самолеты из-за сильного ветра

Пулково временно не отправляет самолеты из-за сильного ветра - РИА Новости, 07.07.2024

Пулково временно не отправляет самолеты из-за сильного ветра

Аэропорт "Пулково" в настоящее время не отправляет самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы, на запасной аэродром ушел один рейс, сообщила компания РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T18:23

2024-07-07T18:23

2024-07-07T18:23

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в настоящее время не отправляет самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы, на запасной аэродром ушел один рейс, сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "В Санкт-Петербурге гроза, ливень и сильный боковой ветер. В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется. По решению авиакомпании, на запасной аэродром ушел один рейс", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240706/pogoda-1957947955.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, пулково (аэропорт)