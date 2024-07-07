https://ria.ru/20240707/pulkovo-1958063904.html
Пулково временно не отправляет самолеты из-за сильного ветра
Пулково временно не отправляет самолеты из-за сильного ветра - РИА Новости, 07.07.2024
Пулково временно не отправляет самолеты из-за сильного ветра
Аэропорт "Пулково" в настоящее время не отправляет самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы, на запасной аэродром ушел один рейс, сообщила компания РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T18:23
2024-07-07T18:23
2024-07-07T18:23
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в настоящее время не отправляет самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы, на запасной аэродром ушел один рейс, сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "В Санкт-Петербурге гроза, ливень и сильный боковой ветер. В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется. По решению авиакомпании, на запасной аэродром ушел один рейс", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240706/pogoda-1957947955.html
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санкт-петербург, пулково (аэропорт)
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт)
Пулково временно не отправляет самолеты из-за сильного ветра
Аэропорт "Пулково" временно не отправляет самолеты из-за сильного ветра и ливня