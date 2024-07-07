https://ria.ru/20240707/primore-1957955349.html

В воде, которой отравились почти 20 приморцев, нашли кишечную палочку

В воде, которой отравились почти 20 приморцев, нашли кишечную палочку - РИА Новости, 07.07.2024

В воде, которой отравились почти 20 приморцев, нашли кишечную палочку

Кишечную палочку, а также несоответствие микробиологическим показателям обнаружили специалисты в воде, после употребления которой почти 20 жителей... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T01:33

2024-07-07T01:33

2024-07-07T01:33

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Кишечную палочку, а также несоответствие микробиологическим показателям обнаружили специалисты в воде, после употребления которой почти 20 жителей Спасска-Дальнего Приморского края обратились к врачам с признаками пищевого отравления, сообщил глава города Олег Митрофанов. Прокуратура Приморья в пятницу сообщала, что 18 человек, среди которых 11 детей, обратились в Спасскую городскую больницу с признаками пищевого отравления. Отравились жители в четверг и пятницу, возможной причиной могло стать употребление водопроводной воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Органы Роспотребнадзора проводят расследование. Администрация округа ввела режим повышенной готовности на территории муниципалитета, организован подвоз воды. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Власти региона уточнили, что за помощью к медикам обратился 21 человек, из них 16 госпитализированы, в том числе семь детей. "По результатам исследования проб воды, взятых 4 июля Роспотребнадзором на скважине 23 в микрорайоне имени Лазо, установлено превышение нормы микроорганизмов Е/coli - кишечная палочка. Из семи отобранных проб воды... две не соответствуют микробиологическим показателям. Это пробы воды по улице Дербенева, 25 "а" и насосной станции", - написал Митрофанов в своём Тelegram-канале. По его словам, компании "Примтеплоэнерго" рекомендовано "продолжить мероприятия по дезинфекции на скважине и разводящих сетях", а также увеличить количество подвоза воды для жителей. Ранее глава Спасска-Дальнего сообщал, что состояние всех отравившихся удовлетворительное, все получают необходимое лечение. Представитель регионального управления Роспотребнадзора сообщал РИА Новости, что специалисты проводят лабораторный контроль качества питьевой воды источников водоснабжения и в разводящей сети жилых домов, а также социальных учреждений микрорайона, откуда обратились пострадавшие. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

https://ria.ru/20240626/otravlenie-1955549353.html

https://ria.ru/20240705/primore-1957622310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия