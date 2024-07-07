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В воде, которой отравились почти 20 приморцев, нашли кишечную палочку - РИА Новости, 07.07.2024
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01:33 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/primore-1957955349.html
В воде, которой отравились почти 20 приморцев, нашли кишечную палочку
В воде, которой отравились почти 20 приморцев, нашли кишечную палочку - РИА Новости, 07.07.2024
В воде, которой отравились почти 20 приморцев, нашли кишечную палочку
Кишечную палочку, а также несоответствие микробиологическим показателям обнаружили специалисты в воде, после употребления которой почти 20 жителей... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T01:33
2024-07-07T01:33
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Кишечную палочку, а также несоответствие микробиологическим показателям обнаружили специалисты в воде, после употребления которой почти 20 жителей Спасска-Дальнего Приморского края обратились к врачам с признаками пищевого отравления, сообщил глава города Олег Митрофанов. Прокуратура Приморья в пятницу сообщала, что 18 человек, среди которых 11 детей, обратились в Спасскую городскую больницу с признаками пищевого отравления. Отравились жители в четверг и пятницу, возможной причиной могло стать употребление водопроводной воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Органы Роспотребнадзора проводят расследование. Администрация округа ввела режим повышенной готовности на территории муниципалитета, организован подвоз воды. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Власти региона уточнили, что за помощью к медикам обратился 21 человек, из них 16 госпитализированы, в том числе семь детей. "По результатам исследования проб воды, взятых 4 июля Роспотребнадзором на скважине 23 в микрорайоне имени Лазо, установлено превышение нормы микроорганизмов Е/coli - кишечная палочка. Из семи отобранных проб воды... две не соответствуют микробиологическим показателям. Это пробы воды по улице Дербенева, 25 "а" и насосной станции", - написал Митрофанов в своём Тelegram-канале. По его словам, компании "Примтеплоэнерго" рекомендовано "продолжить мероприятия по дезинфекции на скважине и разводящих сетях", а также увеличить количество подвоза воды для жителей. Ранее глава Спасска-Дальнего сообщал, что состояние всех отравившихся удовлетворительное, все получают необходимое лечение. Представитель регионального управления Роспотребнадзора сообщал РИА Новости, что специалисты проводят лабораторный контроль качества питьевой воды источников водоснабжения и в разводящей сети жилых домов, а также социальных учреждений микрорайона, откуда обратились пострадавшие. Проводятся противоэпидемические мероприятия.
https://ria.ru/20240626/otravlenie-1955549353.html
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происшествия
Происшествия
В воде, которой отравились почти 20 приморцев, нашли кишечную палочку

В воде, которой отравились почти 20 жителей Приморья, нашли кишечную палочку

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСотрудница лаборатории во время работы
Сотрудница лаборатории во время работы - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сотрудница лаборатории во время работы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Кишечную палочку, а также несоответствие микробиологическим показателям обнаружили специалисты в воде, после употребления которой почти 20 жителей Спасска-Дальнего Приморского края обратились к врачам с признаками пищевого отравления, сообщил глава города Олег Митрофанов.
Прокуратура Приморья в пятницу сообщала, что 18 человек, среди которых 11 детей, обратились в Спасскую городскую больницу с признаками пищевого отравления. Отравились жители в четверг и пятницу, возможной причиной могло стать употребление водопроводной воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Органы Роспотребнадзора проводят расследование. Администрация округа ввела режим повышенной готовности на территории муниципалитета, организован подвоз воды. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Власти региона уточнили, что за помощью к медикам обратился 21 человек, из них 16 госпитализированы, в том числе семь детей.
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"По результатам исследования проб воды, взятых 4 июля Роспотребнадзором на скважине 23 в микрорайоне имени Лазо, установлено превышение нормы микроорганизмов Е/coli - кишечная палочка. Из семи отобранных проб воды... две не соответствуют микробиологическим показателям. Это пробы воды по улице Дербенева, 25 "а" и насосной станции", - написал Митрофанов в своём Тelegram-канале.
По его словам, компании "Примтеплоэнерго" рекомендовано "продолжить мероприятия по дезинфекции на скважине и разводящих сетях", а также увеличить количество подвоза воды для жителей.
Ранее глава Спасска-Дальнего сообщал, что состояние всех отравившихся удовлетворительное, все получают необходимое лечение.
Представитель регионального управления Роспотребнадзора сообщал РИА Новости, что специалисты проводят лабораторный контроль качества питьевой воды источников водоснабжения и в разводящей сети жилых домов, а также социальных учреждений микрорайона, откуда обратились пострадавшие. Проводятся противоэпидемические мероприятия.
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