Рейтинг@Mail.ru
В Дербенте потушили пожар в многоэтажке - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/pozhar-1958106293.html
В Дербенте потушили пожар в многоэтажке
В Дербенте потушили пожар в многоэтажке - РИА Новости, 07.07.2024
В Дербенте потушили пожар в многоэтажке
Возгорание в пятиэтажном многоквартирном доме в дагестанском Дербенте полностью ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T23:44
2024-07-07T23:44
происшествия
жилье
дербент
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958059346_14:0:826:457_1920x0_80_0_0_4a43735ffab0890bae561f360f2cca80.jpg
МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Возгорание в пятиэтажном многоквартирном доме в дагестанском Дербенте полностью ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. В воскресенье примерно в 15.00 мск в Дербенте начался пожар на крыше пятиэтажного шестиподъездного многоквартирного дома на проспекте Агасиева. По данным главного управления МЧС России по республике, на момент прибытия пожарных кровля дома полностью была охвачена огнем. Из дома эвакуировали 150 человек. В 17.11 пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. "Пожар полностью потушен", – заявили в администрации города. По данным мэрии, пострадавших в результате пожара нет. Жильцов дома, которым негде жить, разместили в Дербентском кадетском корпусе.
https://ria.ru/20240707/derbent-1958048802.html
дербент
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958059346_116:0:725:457_1920x0_80_0_0_d0ab5bf8fd5ce1f12f7d9888b096a545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, дербент, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Дербент, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дербенте потушили пожар в многоэтажке

Возгорание в пятиэтажном многоквартирном доме в Дербенте полностью потушили

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на крыше жилого дома в Дербенте
Ликвидация пожара на крыше жилого дома в Дербенте - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на крыше жилого дома в Дербенте
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Возгорание в пятиэтажном многоквартирном доме в дагестанском Дербенте полностью ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
В воскресенье примерно в 15.00 мск в Дербенте начался пожар на крыше пятиэтажного шестиподъездного многоквартирного дома на проспекте Агасиева. По данным главного управления МЧС России по республике, на момент прибытия пожарных кровля дома полностью была охвачена огнем. Из дома эвакуировали 150 человек. В 17.11 пожар локализовали на площади 500 квадратных метров.
«
"Пожар полностью потушен", – заявили в администрации города.
По данным мэрии, пострадавших в результате пожара нет. Жильцов дома, которым негде жить, разместили в Дербентском кадетском корпусе.
Ликвидация пожара на крыше жилого дома в Дербенте. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Площадь пожара кровли дома в Дербенте составила около 500 квадратных метров
Вчера, 16:33
 
ПроисшествияЖильеДербентРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала