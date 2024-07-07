https://ria.ru/20240707/pozhar-1958106293.html
В Дербенте потушили пожар в многоэтажке
В Дербенте потушили пожар в многоэтажке - РИА Новости, 07.07.2024
В Дербенте потушили пожар в многоэтажке
Возгорание в пятиэтажном многоквартирном доме в дагестанском Дербенте полностью ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T23:44
2024-07-07T23:44
2024-07-07T23:44
происшествия
жилье
дербент
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Возгорание в пятиэтажном многоквартирном доме в дагестанском Дербенте полностью ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. В воскресенье примерно в 15.00 мск в Дербенте начался пожар на крыше пятиэтажного шестиподъездного многоквартирного дома на проспекте Агасиева. По данным главного управления МЧС России по республике, на момент прибытия пожарных кровля дома полностью была охвачена огнем. Из дома эвакуировали 150 человек. В 17.11 пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. "Пожар полностью потушен", – заявили в администрации города. По данным мэрии, пострадавших в результате пожара нет. Жильцов дома, которым негде жить, разместили в Дербентском кадетском корпусе.
https://ria.ru/20240707/derbent-1958048802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, дербент, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Дербент, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дербенте потушили пожар в многоэтажке
Возгорание в пятиэтажном многоквартирном доме в Дербенте полностью потушили