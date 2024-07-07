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Жильцов пострадавшей от пожара жилого дома в Дербенте разместят в ПВР
Жильцов пострадавшей от пожара жилого дома в Дербенте разместят в ПВР - РИА Новости, 07.07.2024
Жильцов пострадавшей от пожара жилого дома в Дербенте разместят в ПВР
Жильцы многоквартирного дома в дагестанском Дербенте, где произошел пожар, будут переведены в пункты временного размещения, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T18:23
2024-07-07T18:23
2024-07-07T18:23
происшествия
дербент
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома в дагестанском Дербенте, где произошел пожар, будут переведены в пункты временного размещения, сообщили в пресс-службе администрации города. В воскресенье в Дербенте произошел пожар на крыше многоквартирного дома. В МЧС России сообщили, что горит кровля пятиэтажного дома на площади около 500 квадратных метров: "Жители многоквартирного дома, где произошёл пожар, эвакуированы. Их разместят в пунктах временного содержания. Пострадавших нет", – говорится в сообщении. По данным мэрии, в тушении пожара задействовано шесть единиц пожарной техники, четыре водовоза. На месте находятся полиция и скорая помощь, представители коммунальных служб. Все подходящие к дому коммуникации перекрыты. В Telegram-канале МЧС России сообщается, что пожар локализован, угрозы распространения огня нет.
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922448010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дербент, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жильцов пострадавшей от пожара жилого дома в Дербенте разместят в ПВР
Жители дома в Дербенте, где произошел пожар, эвакуированы, их разместят в ПВР