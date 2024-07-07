https://ria.ru/20240707/pozhar-1958062849.html

В Дербенте локализовали крупный пожар на крыше многоэтажного дома

В Дербенте локализовали крупный пожар на крыше многоэтажного дома - РИА Новости, 07.07.2024

В Дербенте локализовали крупный пожар на крыше многоэтажного дома

Возгорание кровли многоквартирного дома в дагестанском Дербенте локализовано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T18:11

2024-07-07T18:11

2024-07-07T18:27

происшествия

дербент

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Возгорание кровли многоквартирного дома в дагестанском Дербенте локализовано, сообщается в Telegram-канале МЧС России.В воскресенье в Дербенте произошел пожар на крыше многоквартирного дома, жильцы были эвакуированы. В МЧС России сообщили, что горит кровля пятиэтажного дома на площади около 500 квадратных метров."В Дагестане огнеборцы МЧС России локализовали пожар. Угрозы распространения нет", – говорится в сообщении.По данным мэрии Дербента, пострадавших в результате пожара нет. Жильцов дома разместят в пунктах временного содержания.

https://ria.ru/20240707/pozhar-1958063707.html

дербент

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дербент, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия