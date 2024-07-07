https://ria.ru/20240707/pozhar-1958062849.html
В Дербенте локализовали крупный пожар на крыше многоэтажного дома
В Дербенте локализовали крупный пожар на крыше многоэтажного дома - РИА Новости, 07.07.2024
В Дербенте локализовали крупный пожар на крыше многоэтажного дома
Возгорание кровли многоквартирного дома в дагестанском Дербенте локализовано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T18:11
2024-07-07T18:11
2024-07-07T18:27
происшествия
дербент
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Возгорание кровли многоквартирного дома в дагестанском Дербенте локализовано, сообщается в Telegram-канале МЧС России.В воскресенье в Дербенте произошел пожар на крыше многоквартирного дома, жильцы были эвакуированы. В МЧС России сообщили, что горит кровля пятиэтажного дома на площади около 500 квадратных метров."В Дагестане огнеборцы МЧС России локализовали пожар. Угрозы распространения нет", – говорится в сообщении.По данным мэрии Дербента, пострадавших в результате пожара нет. Жильцов дома разместят в пунктах временного содержания.
https://ria.ru/20240707/pozhar-1958063707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Дербент, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Дербенте локализовали крупный пожар на крыше многоэтажного дома
МЧС: в Дербенте локализовали пожар в жилом доме, угрозы распространения огня нет