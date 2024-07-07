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В Дербенте загорелась крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 07.07.2024
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16:05 07.07.2024 (обновлено: 17:47 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/pozhar-1958044054.html
В Дербенте загорелась крыша многоквартирного дома
В Дербенте загорелась крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 07.07.2024
В Дербенте загорелась крыша многоквартирного дома
Крыша многоквартирного дома загорелась в дагестанском Дербенте, жильцы эвакуированы, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:05
2024-07-07T17:47
происшествия
дербент
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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Крыша многоквартирного дома загорелась в дагестанском Дербенте, жильцы эвакуированы, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города. "На проспекте Агасиева в Дербенте пожарные тушат пожар на крыше многоквартирного дома. Жители дома эвакуированы", - говорится в сообщении. В мэрии города уточнили РИА Новости, что дом пятиэтажный. Информации о пострадавших нет. Отмечается, что к тушению привлечено 10 единиц техники экстренных служб.
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происшествия, дербент
Происшествия, Дербент
В Дербенте загорелась крыша многоквартирного дома

В Дербенте загорелась крыша многоквартирного дома, жильцы эвакуированы

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на крыше жилого дома в Дербенте. 7 июля 2024
Ликвидация пожара на крыше жилого дома в Дербенте. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на крыше жилого дома в Дербенте. 7 июля 2024
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Крыша многоквартирного дома загорелась в дагестанском Дербенте, жильцы эвакуированы, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города.
«
"На проспекте Агасиева в Дербенте пожарные тушат пожар на крыше многоквартирного дома. Жители дома эвакуированы", - говорится в сообщении.
В мэрии города уточнили РИА Новости, что дом пятиэтажный. Информации о пострадавших нет.
Отмечается, что к тушению привлечено 10 единиц техники экстренных служб.
Место пожара в двух частных домах по улице Абубакарова в Махачкале. 28 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Махачкале в двух частных домах произошел пожар
28 июня, 23:47
 
ПроисшествияДербент
 
 
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