https://ria.ru/20240707/pozhar-1958044054.html
В Дербенте загорелась крыша многоквартирного дома
В Дербенте загорелась крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 07.07.2024
В Дербенте загорелась крыша многоквартирного дома
Крыша многоквартирного дома загорелась в дагестанском Дербенте, жильцы эвакуированы, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:05
2024-07-07T16:05
2024-07-07T17:47
происшествия
дербент
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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Крыша многоквартирного дома загорелась в дагестанском Дербенте, жильцы эвакуированы, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города. "На проспекте Агасиева в Дербенте пожарные тушат пожар на крыше многоквартирного дома. Жители дома эвакуированы", - говорится в сообщении. В мэрии города уточнили РИА Новости, что дом пятиэтажный. Информации о пострадавших нет. Отмечается, что к тушению привлечено 10 единиц техники экстренных служб.
https://ria.ru/20240628/vozgoranie-1956243054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент
В Дербенте загорелась крыша многоквартирного дома
В Дербенте загорелась крыша многоквартирного дома, жильцы эвакуированы
МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Крыша многоквартирного дома загорелась в дагестанском Дербенте, жильцы эвакуированы, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города.
«
"На проспекте Агасиева в Дербенте пожарные тушат пожар на крыше многоквартирного дома. Жители дома эвакуированы", - говорится в сообщении.
В мэрии города уточнили РИА Новости, что дом пятиэтажный. Информации о пострадавших нет.
Отмечается, что к тушению привлечено 10 единиц техники экстренных служб.