https://ria.ru/20240707/pozhar-1958044054.html

В Дербенте загорелась крыша многоквартирного дома

В Дербенте загорелась крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 07.07.2024

В Дербенте загорелась крыша многоквартирного дома

Крыша многоквартирного дома загорелась в дагестанском Дербенте, жильцы эвакуированы, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T16:05

2024-07-07T16:05

2024-07-07T17:47

происшествия

дербент

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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Крыша многоквартирного дома загорелась в дагестанском Дербенте, жильцы эвакуированы, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города. "На проспекте Агасиева в Дербенте пожарные тушат пожар на крыше многоквартирного дома. Жители дома эвакуированы", - говорится в сообщении. В мэрии города уточнили РИА Новости, что дом пятиэтажный. Информации о пострадавших нет. Отмечается, что к тушению привлечено 10 единиц техники экстренных служб.

https://ria.ru/20240628/vozgoranie-1956243054.html

дербент

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дербент