https://ria.ru/20240707/poiski-1958095309.html

Источник: поиск людей под завалами в Волгограде осложняет скопление газа

Источник: поиск людей под завалами в Волгограде осложняет скопление газа - РИА Новости, 07.07.2024

Источник: поиск людей под завалами в Волгограде осложняет скопление газа

Поиск троих человек, которые могут находиться под завалами насосной станции в Волгограде после взрыва, осложнен тем, что под руинами мог скопиться газ, кроме... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T22:04

2024-07-07T22:04

2024-07-07T22:04

происшествия

волгоград

красноармейский район

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия – радио sputnik

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ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА Новости. Поиск троих человек, которые могут находиться под завалами насосной станции в Волгограде после взрыва, осложнен тем, что под руинами мог скопиться газ, кроме того они находились в здании, которое уходило под землю почти на пять этажей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. "Поиск людей осложняется тем, что под заваленными конструкциями станции мог скопиться газ и тем, что нет понимания, где именно они находились. Здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом", - сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как заявили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, следователи и криминалисты продолжают расследование, в том числе работу на месте происшествия

https://ria.ru/20240707/vzryv-1957972491.html

волгоград

красноармейский район

волгоградская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоград, красноармейский район, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik