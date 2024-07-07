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В Иркутской области утонули трое подростков - РИА Новости, 07.07.2024
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15:38 07.07.2024 (обновлено: 15:40 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/podrostki-1958038688.html
В Иркутской области утонули трое подростков
В Иркутской области утонули трое подростков - РИА Новости, 07.07.2024
В Иркутской области утонули трое подростков
В воскресенье в Иркутской области утонули трое подростков: девочка 12 лет и мальчик 14 лет утонули в реке Чуна, еще один подросток 2009 года рождения утонул в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:38
2024-07-07T15:40
происшествия
зима
иркутская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 7 июля - РИА Новости. В воскресенье в Иркутской области утонули трое подростков: девочка 12 лет и мальчик 14 лет утонули в реке Чуна, еще один подросток 2009 года рождения утонул в реке Зима, сообщает СУСК РФ по региону. "В Чунском районе в посёлке Весëлый на реке Чуне в районе моста утонули двое несовершеннолетних. Местные жители пытались найти в воде 12-летнюю девочку и 14-летнего мальчика, но безрезультатно", - говорится в сообщении. Уточняется, что, когда девочка начала тонуть, мальчик попытался спасти ее, но выплыть дети не смогли. Глубина на месте происшествия до трех метров, сильное течение, на дне большие валуны, вода мутная. Ведется поиск тел несовершеннолетних. Еще одна трагедия произошла в городе Зиме, где в реке Зима в воскресенье утонул подросток 2009 года рождения. "Мальчик вошёл в воду, поскользнулся и течением его унесло. Очевидцам спасти подростка не удалось", - отмечается в сообщении ведомства. СК в Чунском и Зиминском районах проводят проверки по факту происшествий.
https://ria.ru/20240629/more-1956368324.html
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зима
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происшествия, зима, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Зима, Иркутская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области утонули трое подростков

В Иркутской области в реке Чуна в воскресенье утонули трое подростков

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ИРКУТСК, 7 июля - РИА Новости. В воскресенье в Иркутской области утонули трое подростков: девочка 12 лет и мальчик 14 лет утонули в реке Чуна, еще один подросток 2009 года рождения утонул в реке Зима, сообщает СУСК РФ по региону.
«
"В Чунском районе в посёлке Весëлый на реке Чуне в районе моста утонули двое несовершеннолетних. Местные жители пытались найти в воде 12-летнюю девочку и 14-летнего мальчика, но безрезультатно", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что, когда девочка начала тонуть, мальчик попытался спасти ее, но выплыть дети не смогли. Глубина на месте происшествия до трех метров, сильное течение, на дне большие валуны, вода мутная. Ведется поиск тел несовершеннолетних.
Еще одна трагедия произошла в городе Зиме, где в реке Зима в воскресенье утонул подросток 2009 года рождения. "Мальчик вошёл в воду, поскользнулся и течением его унесло. Очевидцам спасти подростка не удалось", - отмечается в сообщении ведомства.
СК в Чунском и Зиминском районах проводят проверки по факту происшествий.
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ПроисшествияЗимаИркутская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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