https://ria.ru/20240707/podpole-1957984230.html
Российские военные нанесли удары в районе Лозовой, сообщило подполье
Российские военные нанесли удары в районе Лозовой, сообщило подполье - РИА Новости, 07.07.2024
Российские военные нанесли удары в районе Лозовой, сообщило подполье
Вооруженные силы России нанесли удары в районе железнодорожной станции города Лозовая Харьковской области, где находился состав с украинской военной техникой,... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T09:48
2024-07-07T09:48
2024-07-07T10:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
харьковская область
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883187071_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_76262b012fa712ec047bd2a7a7d8f073.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары в районе железнодорожной станции города Лозовая Харьковской области, где находился состав с украинской военной техникой, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По информации Лебедева, в ночь с субботы на воскресенье в 0.20 мск был слышен сильный взрыв в Лозовой."Удар был нанесен в стороне Ранжирного парка железнодорожной станции Лозовая. В момент нанесения удара там подготавливали состав с военной техникой и пока не опознанными ракетами", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20240707/kharkov-1957982795.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883187071_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_95dda9c3235dab2b9ec730dacc864bfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, россия, харьковская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Харьковская область, Сергей Лебедев
Российские военные нанесли удары в районе Лозовой, сообщило подполье
Подполье: ВС России нанесли удар по составу с военной техникой в Лозовой