https://ria.ru/20240707/podpole-1957984230.html

Российские военные нанесли удары в районе Лозовой, сообщило подполье

Российские военные нанесли удары в районе Лозовой, сообщило подполье - РИА Новости, 07.07.2024

Российские военные нанесли удары в районе Лозовой, сообщило подполье

Вооруженные силы России нанесли удары в районе железнодорожной станции города Лозовая Харьковской области, где находился состав с украинской военной техникой,... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T09:48

2024-07-07T09:48

2024-07-07T10:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

россия

харьковская область

сергей лебедев

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары в районе железнодорожной станции города Лозовая Харьковской области, где находился состав с украинской военной техникой, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По информации Лебедева, в ночь с субботы на воскресенье в 0.20 мск был слышен сильный взрыв в Лозовой."Удар был нанесен в стороне Ранжирного парка железнодорожной станции Лозовая. В момент нанесения удара там подготавливали состав с военной техникой и пока не опознанными ракетами", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20240707/kharkov-1957982795.html

россия

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, безопасность, россия, харьковская область, сергей лебедев