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Российские военные нанесли удары в районе Лозовой, сообщило подполье - РИА Новости, 07.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 07.07.2024 (обновлено: 10:01 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/podpole-1957984230.html
Российские военные нанесли удары в районе Лозовой, сообщило подполье
Российские военные нанесли удары в районе Лозовой, сообщило подполье - РИА Новости, 07.07.2024
Российские военные нанесли удары в районе Лозовой, сообщило подполье
Вооруженные силы России нанесли удары в районе железнодорожной станции города Лозовая Харьковской области, где находился состав с украинской военной техникой,... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T09:48
2024-07-07T10:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
харьковская область
сергей лебедев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары в районе железнодорожной станции города Лозовая Харьковской области, где находился состав с украинской военной техникой, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По информации Лебедева, в ночь с субботы на воскресенье в 0.20 мск был слышен сильный взрыв в Лозовой."Удар был нанесен в стороне Ранжирного парка железнодорожной станции Лозовая. В момент нанесения удара там подготавливали состав с военной техникой и пока не опознанными ракетами", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20240707/kharkov-1957982795.html
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, харьковская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Харьковская область, Сергей Лебедев
Российские военные нанесли удары в районе Лозовой, сообщило подполье

Подполье: ВС России нанесли удар по составу с военной техникой в Лозовой

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС России в зоне проведения спецоперации
ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары в районе железнодорожной станции города Лозовая Харьковской области, где находился состав с украинской военной техникой, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По информации Лебедева, в ночь с субботы на воскресенье в 0.20 мск был слышен сильный взрыв в Лозовой.
"Удар был нанесен в стороне Ранжирного парка железнодорожной станции Лозовая. В момент нанесения удара там подготавливали состав с военной техникой и пока не опознанными ракетами", - сообщил Лебедев.
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьРоссияХарьковская областьСергей Лебедев
 
 
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