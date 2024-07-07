https://ria.ru/20240707/partii-1958088928.html
СМИ: ни одна из партий во Франции не набирает абсолютного большинства
СМИ: ни одна из партий во Франции не набирает абсолютного большинства - РИА Новости, 07.07.2024
СМИ: ни одна из партий во Франции не набирает абсолютного большинства
Ни одна коалиция не получила абсолютного большинства в Национальном собрании Франции по итогам второго тура парламентских выборов в стране, сообщает телеканал... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:07
2024-07-07T21:07
2024-07-07T21:33
франция
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парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Ни одна коалиция не получила абсолютного большинства в Национальном собрании Франции по итогам второго тура парламентских выборов в стране, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков."Ни "Новому народному фронту", ни движению "Вместе", ни "Национальному объединению" не удалось получить абсолютного большинства в Национальном собрании", - уточняет BFM TV.
https://ria.ru/20240707/makron-1958091096.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, в мире, парламентские выборы во франции — 2024
Франция, В мире, Парламентские выборы во Франции — 2024
СМИ: ни одна из партий во Франции не набирает абсолютного большинства
BFM TV: ни одна из партий во Франции не набирает абсолютного большинства