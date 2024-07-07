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СМИ: ни одна из партий во Франции не набирает абсолютного большинства - РИА Новости, 07.07.2024
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21:07 07.07.2024 (обновлено: 21:33 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/partii-1958088928.html
СМИ: ни одна из партий во Франции не набирает абсолютного большинства
СМИ: ни одна из партий во Франции не набирает абсолютного большинства - РИА Новости, 07.07.2024
СМИ: ни одна из партий во Франции не набирает абсолютного большинства
Ни одна коалиция не получила абсолютного большинства в Национальном собрании Франции по итогам второго тура парламентских выборов в стране, сообщает телеканал... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:07
2024-07-07T21:33
франция
в мире
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Ни одна коалиция не получила абсолютного большинства в Национальном собрании Франции по итогам второго тура парламентских выборов в стране, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков."Ни "Новому народному фронту", ни движению "Вместе", ни "Национальному объединению" не удалось получить абсолютного большинства в Национальном собрании", - уточняет BFM TV.
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франция, в мире, парламентские выборы во франции — 2024
Франция, В мире, Парламентские выборы во Франции — 2024
СМИ: ни одна из партий во Франции не набирает абсолютного большинства

BFM TV: ни одна из партий во Франции не набирает абсолютного большинства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк Париж
 Париж - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Ни одна коалиция не получила абсолютного большинства в Национальном собрании Франции по итогам второго тура парламентских выборов в стране, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков.
«
"Ни "Новому народному фронту", ни движению "Вместе", ни "Национальному объединению" не удалось получить абсолютного большинства в Национальном собрании", - уточняет BFM TV.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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Вчера, 21:27
 
ФранцияВ миреПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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