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В Париже более тысячи сторонников "левых" собрались на мирную демонстрацию - РИА Новости, 07.07.2024
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23:28 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/parizh-1958104264.html
В Париже более тысячи сторонников "левых" собрались на мирную демонстрацию
В Париже более тысячи сторонников "левых" собрались на мирную демонстрацию - РИА Новости, 07.07.2024
В Париже более тысячи сторонников "левых" собрались на мирную демонстрацию
Более тысячи сторонников "левых" собрались на площади Республики в Париже в воскресенье, они празднуют успех левой коалиции на парламентских выборах во Франции, РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T23:28
2024-07-07T23:28
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Более тысячи сторонников "левых" собрались на площади Республики в Париже в воскресенье, они празднуют успех левой коалиции на парламентских выборах во Франции, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, на третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение". При этом ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по итогам выборов. Более тысячи человек, поддерживающих левые силы во Франции, собрались в воскресенье вечером на площади Республики в Париже, в ожидании результатов выборов. Оглашение первых итогов толпа встретила ликованием. Протестующие скандируют "Барделла (лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла - ред.) не прошел, Франция будет свободной!", а также различные антифашисткие лозунги. Надписи на плакатах собравшихся гласят "Наш народный фронт - антиколониальный и антирасистский", "Остановим приход фашизма к власти!". Некоторые демонстранты жгут файеры, однако демонстрация проходит мирно. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По данным МВД страны, явка на 17 часов по местному времени (18.00 мск) составила 59,71%, почти в два раза превысив показатели второго тура парламентских выборов 2022 года. Первый тур выборов состоялся в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%.
https://ria.ru/20240707/smi-1958094656.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
В Париже более тысячи сторонников "левых" собрались на мирную демонстрацию

В Париже более тысячи сторонников "левых" празднуют успех коалиции

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Более тысячи сторонников "левых" собрались на площади Республики в Париже в воскресенье, они празднуют успех левой коалиции на парламентских выборах во Франции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, на третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение". При этом ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по итогам выборов.
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Более тысячи человек, поддерживающих левые силы во Франции, собрались в воскресенье вечером на площади Республики в Париже, в ожидании результатов выборов. Оглашение первых итогов толпа встретила ликованием.
Протестующие скандируют "Барделла (лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла - ред.) не прошел, Франция будет свободной!", а также различные антифашисткие лозунги. Надписи на плакатах собравшихся гласят "Наш народный фронт - антиколониальный и антирасистский", "Остановим приход фашизма к власти!".
Некоторые демонстранты жгут файеры, однако демонстрация проходит мирно.
Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По данным МВД страны, явка на 17 часов по местному времени (18.00 мск) составила 59,71%, почти в два раза превысив показатели второго тура парламентских выборов 2022 года.
Первый тур выборов состоялся в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%.
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