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Магазины в Париже установили щиты на витринах на случай беспорядков - РИА Новости, 07.07.2024
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15:21 07.07.2024 (обновлено: 16:10 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/parizh-1958035595.html
Магазины в Париже установили щиты на витринах на случай беспорядков
Магазины в Париже установили щиты на витринах на случай беспорядков - РИА Новости, 07.07.2024
Магазины в Париже установили щиты на витринах на случай беспорядков
Магазины люксовых брендов на Елисейских полях - главной торговой улице Парижа - установили на своих витринах большие железные щиты на случай возможных... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:21
2024-07-07T16:10
в мире
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Магазины люксовых брендов на Елисейских полях - главной торговой улице Парижа - установили на своих витринах большие железные щиты на случай возможных беспорядков после второго тура парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Магазины люксовых брендов, таких как Dior, Louis Vuitton, Saint Laurent, расположенные на Елисейских полях в Париже, в воскресенье уже подготовились к возможным беспорядкам, которые могут вспыхнуть после оглашения результатов второго итога парламентских выборов. С соответствующим предупреждением ранее уже выступил МВД Франции, сообщив, что более 30 тысяч силовиков будут задействованы для обеспечения безопасности во Франции, из них 5 тысяч – в Париже и пригородах, в ожидании протестов. Крупнейшие бутики на Елисейских полях в преддверии беспорядков установили на своих витринах большие железные щиты. Магазины среднего сегмента, которые соседствуют с бутиками на знаменитой авеню, также поставили защиту на окна и двери в виде фанерных панелей. Аналогичным образом поступили и владельцы магазинов на крупной торговой улице Риволи и в районе Гран Бульвар. Именно магазинам и кафе в Париже приходится сталкиваться с последствиями беспорядков на манифестациях в виде разбитых витрин, а порой и погромов внутри помещения. В настоящее время движение на Елисейских поля частично перекрыто, на авеню дежурит полиция. Во Франции в воскресенье утром открылись избирательные участки для голосования во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента).По данным МВД страны, явка на выборах во втором туре на 12.00 по парижскому времени (13.00 мск) составила рекордные 26,63%. Первый тур выборов прошел в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%. После оглашения результатов первого тура выборов в воскресенье вечером манифестация началась на площади Республики в Париже. Тогда акция в течение нескольких часов проходила мирно, пока к ней не примкнула радикально настроенная молодежь из движения black bloc. Как передавал корреспондент РИА Новости, радикалы запускали фейерверки, забрасывали полицейских файерами, били витрины магазинов и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.
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в мире, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024, париж
В мире, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024, Париж
Магазины в Париже установили щиты на витринах на случай беспорядков

Бутики на Елисейских полях установили щиты на случай возможных беспорядков

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкЕлисейские поля. Триумфальная арка. Архивное фото
Елисейские поля. Триумфальная арка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Елисейские поля. Триумфальная арка. Архивное фото. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Магазины люксовых брендов на Елисейских полях - главной торговой улице Парижа - установили на своих витринах большие железные щиты на случай возможных беспорядков после второго тура парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Магазины люксовых брендов, таких как Dior, Louis Vuitton, Saint Laurent, расположенные на Елисейских полях в Париже, в воскресенье уже подготовились к возможным беспорядкам, которые могут вспыхнуть после оглашения результатов второго итога парламентских выборов.
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С соответствующим предупреждением ранее уже выступил МВД Франции, сообщив, что более 30 тысяч силовиков будут задействованы для обеспечения безопасности во Франции, из них 5 тысяч – в Париже и пригородах, в ожидании протестов.
Крупнейшие бутики на Елисейских полях в преддверии беспорядков установили на своих витринах большие железные щиты.
Магазины среднего сегмента, которые соседствуют с бутиками на знаменитой авеню, также поставили защиту на окна и двери в виде фанерных панелей.
Аналогичным образом поступили и владельцы магазинов на крупной торговой улице Риволи и в районе Гран Бульвар.
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Именно магазинам и кафе в Париже приходится сталкиваться с последствиями беспорядков на манифестациях в виде разбитых витрин, а порой и погромов внутри помещения.
В настоящее время движение на Елисейских поля частично перекрыто, на авеню дежурит полиция.
Во Франции в воскресенье утром открылись избирательные участки для голосования во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента).По данным МВД страны, явка на выборах во втором туре на 12.00 по парижскому времени (13.00 мск) составила рекордные 26,63%.
Первый тур выборов прошел в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%.
После оглашения результатов первого тура выборов в воскресенье вечером манифестация началась на площади Республики в Париже. Тогда акция в течение нескольких часов проходила мирно, пока к ней не примкнула радикально настроенная молодежь из движения black bloc. Как передавал корреспондент РИА Новости, радикалы запускали фейерверки, забрасывали полицейских файерами, били витрины магазинов и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.
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