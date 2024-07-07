https://ria.ru/20240707/parizh-1958035595.html

Магазины в Париже установили щиты на витринах на случай беспорядков

Магазины в Париже установили щиты на витринах на случай беспорядков - РИА Новости, 07.07.2024

Магазины в Париже установили щиты на витринах на случай беспорядков

Магазины люксовых брендов на Елисейских полях - главной торговой улице Парижа - установили на своих витринах большие железные щиты на случай возможных... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T15:21

2024-07-07T15:21

2024-07-07T16:10

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Магазины люксовых брендов на Елисейских полях - главной торговой улице Парижа - установили на своих витринах большие железные щиты на случай возможных беспорядков после второго тура парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Магазины люксовых брендов, таких как Dior, Louis Vuitton, Saint Laurent, расположенные на Елисейских полях в Париже, в воскресенье уже подготовились к возможным беспорядкам, которые могут вспыхнуть после оглашения результатов второго итога парламентских выборов. С соответствующим предупреждением ранее уже выступил МВД Франции, сообщив, что более 30 тысяч силовиков будут задействованы для обеспечения безопасности во Франции, из них 5 тысяч – в Париже и пригородах, в ожидании протестов. Крупнейшие бутики на Елисейских полях в преддверии беспорядков установили на своих витринах большие железные щиты. Магазины среднего сегмента, которые соседствуют с бутиками на знаменитой авеню, также поставили защиту на окна и двери в виде фанерных панелей. Аналогичным образом поступили и владельцы магазинов на крупной торговой улице Риволи и в районе Гран Бульвар. Именно магазинам и кафе в Париже приходится сталкиваться с последствиями беспорядков на манифестациях в виде разбитых витрин, а порой и погромов внутри помещения. В настоящее время движение на Елисейских поля частично перекрыто, на авеню дежурит полиция. Во Франции в воскресенье утром открылись избирательные участки для голосования во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента).По данным МВД страны, явка на выборах во втором туре на 12.00 по парижскому времени (13.00 мск) составила рекордные 26,63%. Первый тур выборов прошел в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%. После оглашения результатов первого тура выборов в воскресенье вечером манифестация началась на площади Республики в Париже. Тогда акция в течение нескольких часов проходила мирно, пока к ней не примкнула радикально настроенная молодежь из движения black bloc. Как передавал корреспондент РИА Новости, радикалы запускали фейерверки, забрасывали полицейских файерами, били витрины магазинов и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.

https://ria.ru/20240701/lion-1956529879.html

https://ria.ru/20240129/frantsiya-1924043012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024, париж