https://ria.ru/20240707/ozhog-1957960452.html

Врач рассказал, как избежать солнечного ожога

Врач рассказал, как избежать солнечного ожога - РИА Новости, 07.07.2024

Врач рассказал, как избежать солнечного ожога

Если оставаться на улице без одежды более 15 минут, можно получить солнечный ожог, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T03:39

2024-07-07T03:39

2024-07-07T03:39

общество

москва

андрей тяжельников

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863447925_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_fa46aa76df478582fc8d46f03bd16dbc.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Если оставаться на улице без одежды более 15 минут, можно получить солнечный ожог, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Чтобы предотвратить солнечный ожог, не следует находится без одежды на солнце более 15 минут. Для загара или работ на даче нужно выбирать утренние часы - до 10.00 и вечерние - после 17.00", - рассказал Тяжельников. Он отметил, что если предстоит долго находиться под солнечными лучами следует защищать кожу одеждой, обязательно носить летние головные уборы, пользоваться защитными средствами от ультрафиолета.

https://ria.ru/20240525/dachniki-1948273397.html

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общество, москва, андрей тяжельников, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки