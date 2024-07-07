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Врач рассказал, как избежать солнечного ожога - РИА Новости, 07.07.2024
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03:39 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/ozhog-1957960452.html
Врач рассказал, как избежать солнечного ожога
Врач рассказал, как избежать солнечного ожога - РИА Новости, 07.07.2024
Врач рассказал, как избежать солнечного ожога
Если оставаться на улице без одежды более 15 минут, можно получить солнечный ожог, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T03:39
2024-07-07T03:39
общество
москва
андрей тяжельников
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Если оставаться на улице без одежды более 15 минут, можно получить солнечный ожог, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Чтобы предотвратить солнечный ожог, не следует находится без одежды на солнце более 15 минут. Для загара или работ на даче нужно выбирать утренние часы - до 10.00 и вечерние - после 17.00", - рассказал Тяжельников. Он отметил, что если предстоит долго находиться под солнечными лучами следует защищать кожу одеждой, обязательно носить летние головные уборы, пользоваться защитными средствами от ультрафиолета.
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общество, москва, андрей тяжельников, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Общество, Москва, Андрей Тяжельников, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Врач рассказал, как избежать солнечного ожога

Врач Тяжельников: быть на улице более 15 минут без одежды опасно из-за солнца

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрохожие на мосту
Прохожие на мосту - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Если оставаться на улице без одежды более 15 минут, можно получить солнечный ожог, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Чтобы предотвратить солнечный ожог, не следует находится без одежды на солнце более 15 минут. Для загара или работ на даче нужно выбирать утренние часы - до 10.00 и вечерние - после 17.00", - рассказал Тяжельников.
Он отметил, что если предстоит долго находиться под солнечными лучами следует защищать кожу одеждой, обязательно носить летние головные уборы, пользоваться защитными средствами от ультрафиолета.
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