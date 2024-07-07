https://ria.ru/20240707/osa-1957685813.html

"Рискуют все". Чем сверхпаразит поразил российских ученых

"Рискуют все". Чем сверхпаразит поразил российских ученых - РИА Новости, 07.07.2024

"Рискуют все". Чем сверхпаразит поразил российских ученых

"Взбивает" внутренности жертв и портит лабораторное оборудование — внимание российских ученых привлекла микроскопическая оса. О необычных свойствах насекомого,... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T08:00

2024-07-07T08:00

2024-07-07T08:09

наука

биология

насекомые

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Захар Андреев. "Взбивает" внутренности жертв и портит лабораторное оборудование — внимание российских ученых привлекла микроскопическая оса. О необычных свойствах насекомого, которое может принести пользу людям, — в материале РИА Новости.Повезет не всемИсследовательская группа из Саратовского госуниверситета имени Чернышевского много лет изучает паразитов, образующих так называемые галлы — вредные наросты на листьях и других частях растений. Создавать их могут разные виды — от грибов до насекомых. Ученых же заинтересовала муха-орехотворка (Aulacidea hieracii), которая строит галл на ястребинке могучей (Hieracium x robustum).Внутри новообразования развивается личинка. В сентябре она впадает в зимнюю спячку — гибернацию. Период такого сна называется диапаузой. Биологи решили выяснить, что происходит в это время внутри кокона. Статья с результатами исследования, подготовленного совместно с коллегами из МГУ имени Ломоносова, опубликована в The European Physical Journal Special Topics.Галлы орехотворки "просветили" методом Рамановской спектроскопии: использовали специальный микроскоп, который с помощью нанолазера позволяет наблюдать за биохимией в организме на молекулярном уровне. Оказалось, что даже во время спячки продолжаются активные процессы — идет синтез жизненно важных каротиноидов, увеличивается их концентрация. То есть личинки набирают силы и готовятся к следующей стадии развития. Однако вылупиться суждено не всем.Взбивать, но не смешиватьДиапауза, во время которой животные полностью обездвижены, делает их удобной мишенью для других видов. "На каждого паразита найдется свой паразит", — шутит один из авторов исследования, заведующий кафедрой морфологии и экологии животных СГУ Василий Аникин. Неожиданно для ученых внимание перетянула на себя микроскопическая оса Eupelmus messene, которая атакует личинки орехотворки в сентябре или октябре.Хотя вид довольно распространен, из-за своих размеров он нечасто привлекал внимание исследователей. Саратовские биологи присмотрелись к этому сверхпаразиту и заметили целый ряд странностей.У ос есть яйцеклад — специальная трубка, которой они могут пронзать растения или, как в данном случае, галлы-коконы. Оказалось, это настолько эффективный инструмент, что E. messene способны просверлить им стенку полистироловой чашки Петри. В лаборатории несколько насекомых продырявили сосуд, отложив яйца с другой стороны.В природе же яйцеклад осы используют в качестве "шейкера". Проткнув галл орехотворки, насекомое в течение шести-десяти минут "взбивает" его содержимое вращательными движениями, а яйцо откладывает на поверхности. Ученых ждал еще один сюрприз: Рамановская спектроскопия показала внутри атакованного галла признаки пока неустановленного вещества, которое, вероятно, оса применяет в качестве консерванта. Известно, что такое "детское питание" сохраняется в течение нескольких месяцев."Что это за вещество, какие у него свойства и состав, ядовито ли оно для человека, нам только предстоит выяснить", — говорит Аникин.Неочевидная пользаПо словам ученого, фундаментальные исследования микроскопических паразитов могут иметь вполне практическое значение. Правда, пока непонятно, какое именно. Остается только фантазировать. Например, тонкий, гибкий и подвижный яйцеклад способен послужить прообразом промышленных или медицинских технологий.Кроме того, более глубокое понимание биологии видов и механизмов их выживания в перспективе позволит решать экологические проблемы. Например, создавать сверхпаразитов для борьбы с паразитами обычными."У многих инвайдеров, которые проникают на наши территории, здесь нет естественных врагов. Зато есть близкие виды, которые можно перенастроить так, чтобы те атаковали новых вредителей. Но для этого нужно понимать, что становится "пусковым механизмом", — объясняет ученый.С изменением климата сложившиеся экосистемы все чаще подвергаются угрозе дестабилизации: некоторые элементы выпадают, появляются новые. К чему приведет изменение среды — никто не знает, но поводов для оптимизма не так уж много. Возможно, ответ на эти вызовы удастся разглядеть лишь в микроскоп.

https://ria.ru/20240627/nauka-1955549493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

биология, насекомые