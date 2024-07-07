Орбан опубликовал видеоролик по итогам визита в Москву
Премьер Венгрии опубликовал видео с кадрами визита в Москву и подготовки к нему
БУДАПЕШТ, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего неанонсированного визита в Москву опубликовал видеоролик с кадрами самой поездки и подготовки к ней.
В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч.
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Видеоролик с подписью "Миссия мира. Вторая остановка: Москва. Продолжим в понедельник!" опубликован в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
На кадрах запечатлено, как венгерская делегация обсуждает будущие переговоры в самолете на пути в Москву, как по прибытии во "Внуково" их встречает посол Венгрии в РФ Норберт Конкой. Затем кортеж с венгерским премьером следует из аэропорта в Кремль. Далее следуют кадры с открытой части переговоров российской и венгерской делегаций и с заявлений для прессы по итогам почти трехчасовой беседы Орбана и Путина.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.