https://ria.ru/20240707/orban-1958082687.html

Орбан опубликовал видеоролик по итогам визита в Москву

Орбан опубликовал видеоролик по итогам визита в Москву - РИА Новости, 07.07.2024

Орбан опубликовал видеоролик по итогам визита в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего неанонсированного визита в Москву опубликовал видеоролик с кадрами самой поездки и подготовки к ней. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T20:25

2024-07-07T20:25

2024-07-07T20:25

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БУДАПЕШТ, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего неанонсированного визита в Москву опубликовал видеоролик с кадрами самой поездки и подготовки к ней. В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Видеоролик с подписью "Миссия мира. Вторая остановка: Москва. Продолжим в понедельник!" опубликован в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). На кадрах запечатлено, как венгерская делегация обсуждает будущие переговоры в самолете на пути в Москву, как по прибытии во "Внуково" их встречает посол Венгрии в РФ Норберт Конкой. Затем кортеж с венгерским премьером следует из аэропорта в Кремль. Далее следуют кадры с открытой части переговоров российской и венгерской делегаций и с заявлений для прессы по итогам почти трехчасовой беседы Орбана и Путина. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240707/sijjarto-1958028301.html

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Видеоролик, который опубликовал Орбан по итогам визита в Москву Орбан опубликовал видеоролик по итогам визита в Москву 2024-07-07T20:25 true PT1M00S

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Наталья Макарова

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